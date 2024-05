Mexique : des singes morts tombent des arbres lors d’une vague de chaleur brutale

Un volontaire transporte des singes morts en raison de la sécheresse et des températures élevées à Buena Vista, Comalcalco, Mexique, le 18 mai 2024.





CNN

—



Des singes hurleurs menacés sont tombés morts des arbres des forêts tropicales du sud-est du Mexique ces dernières semaines, dans un contexte de sécheresse à l’échelle nationale et les vagues de chaleur qui ont fait monter les températures dans une grande partie du pays.

Dans l’État de Tabasco, où les températures devraient dépasser cette semaine les 45 degrés Celsius (113 Fahrenheit), les médias locaux ont fait état de 85 décès, tandis que les autorités locales ont confirmé la tendance sans fournir de bilan.

Dans un communiqué publié ce week-end, l’agence de protection civile du Tabasco a attribué la mort des singes à la déshydratation.

Une source de l’agence a déclaré lundi à Reuters que des singes avaient été confirmés morts dans trois municipalités de l’État.

Dans une forêt à l’extérieur de Camalcalco, Tabasco, des volontaires ont collecté les cadavres de singes hurleurs morts à cause des températures élevées, avant de placer des seaux d’eau et de fruits pour tenter d’éviter d’autres morts.

Le singe hurleur à manteau est classé comme vulnérable sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature.

Luis Manuel López/Reuters Des bénévoles observent des singes morts tombés des arbres lors d’une vague de chaleur à Buena Vista, Comalcalco, Mexique, le 18 mai 2024.

Luis Manuel López/Reuters Un agent de la protection civile verse de la chaux sur les corps de singes à Buena Vista, Comalcalco, Mexique, le 18 mai 2024.

« C’est parce que la chaleur est si forte. Je visite les États-Unis depuis longtemps et je ne l’ai jamais ressenti autant que maintenant », a déclaré lundi le président mexicain Andrés Manuel López Obrador, originaire de Tabasco, interrogé sur la mort des singes.

« Donc, oui, nous devons prendre soin des animaux et oui, nous allons le faire », a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse habituelle.

Plus tard lundi, le ministère mexicain de l’Environnement a déclaré dans un communiqué qu’il coordonnait ses efforts pour remédier à la mort des singes, qu’il attribuait à plusieurs raisons possibles, notamment « un coup de chaleur, la déshydratation, la malnutrition ou la pulvérisation de produits agrochimiques toxiques sur les cultures ». »

Le pays est aux prises depuis des semaines avec des températures flambées et mortelles. Le ministère mexicain de la Santé a fait état d’un décompte préliminaire de 26 personnes décédées de causes liées à la chaleur entre le début de la saison chaude au Mexique, le 17 mars, et le 11 mai.

La chaleur extrême est provoquée par le changement climatique d’origine humaine, combiné à El Niño, un phénomène climatique naturel qui affecte le climat mondial.