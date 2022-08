Mexique : des montagnes d’algues poussent sur les plages

TULUM, Mexique –

Gratter les algues sargasses malodorantes sur certaines plages de la côte caribéenne parsemée de stations balnéaires du Mexique est devenue non seulement un cauchemar, mais peut-être une menace pour la santé, pour les travailleurs qui le font – avec les quantités rejetées à terre cette année, apparemment des montagnes et non des monticules.

La décomposition des sargasses, qui sont en fait des algues, génère du sulfure d’hydrogène gazeux. En petites quantités dans les espaces ouverts, ce n’est guère plus qu’une odeur gênante : sulfureuse, comme des œufs pourris.

Mais dans les quantités observées dans des villes balnéaires autrefois paradisiaques comme Playa del Carmen, Tulum et Xcalak, les scientifiques disent que cela peut être dangereux pour les travailleurs souffrant de problèmes respiratoires car ils ratissent les algues sans masque dans la chaleur torride. Cette année semble être sur la bonne voie pour être pire que même l’année de pointe des sargasses de 2018.

Ezequiel Martinez Lara est l’un des milliers d’ouvriers qui travaillent six à huit heures par jour à soulever des monticules de sargasses dans des brouettes avec des fourches, puis à les transporter de la plage vers un tas croissant dans une rue voisine.

Martinez Lara gagnait jusqu’à 50 dollars par jour en guidant les pêcheurs sportifs lors de sorties de pêche avec remise à l’eau, mais gagne maintenant moins de la moitié de ce montant pour la collecte d’environ 40 brouettes de sargasses chaque jour.

C’est une tâche de Sisyphe sur une plage au nord de Tulum, où d’énormes tapis d’algues flottent juste au large.

“Si nous nettoyons tout aujourd’hui, demain il y en aura plus”, a déclaré un autre travailleur, Austin Valle.

Mais des travailleurs comme Martinez et Valle s’exposent à plus que le soleil brûlant, explique Rosa Rodriguez Martinez, biologiste dans la ville balnéaire de Puerto Morelos qui étudie les récifs et les écosystèmes côtiers pour l’Université nationale autonome du Mexique.

“A l’université, nous avons commencé à mesurer la quantité de gaz que les sargasses produisent lorsqu’elles sont grattées”, a déclaré Rodriguez Martinez. “À un endroit (dans un tas d’algues décomposées), il a atteint 56 parties par million. C’est très élevé. Au-dessus de deux, cela peut être dangereux pour les personnes souffrant de problèmes respiratoires.”

“J’ai commencé à courir” sur place, a-t-elle déclaré.

Martinez Lara n’a pas le luxe d’éviter le sulfure d’hydrogène gazeux. Comme presque tous les autres travailleurs de sargasses de la côte, il n’a ni masque, ni capteur de gaz, ni soins médicaux. Il travaille au jour le jour pour le propriétaire de la maison en face de la plage.

“Quand les sargasses pourrissent, elles dégagent une très forte odeur d’acide, et c’est très gênant quand on les respire, ça fait très mal”, a déclaré Martinez Lara. Il a dit qu’il prend des précautions plus simples.

“Nous essayons de le nettoyer (de la plage) le plus rapidement possible … pour le retirer quand il est aussi frais que possible”, dit-il.

Un article de 2019 dans le Journal of Travel Medicine inclut l’avertissement inquiétant, “Une exposition plus chronique à ces gaz peut entraîner des symptômes conjonctivaux et neurocognitifs tels que la perte de mémoire et des troubles de l’équilibre, ainsi que des symptômes non spécifiques tels que des maux de tête, des nausées et de la fatigue”. .”

Le département de la santé de Floride, d’autre part, déclare que “les niveaux de sulfure d’hydrogène dans une zone comme la plage, où de grandes quantités de flux d’air peuvent diluer les niveaux, ne devraient pas nuire à la santé”.

Le problème des sargasses n’est pas aussi grave pour les touristes que pour les travailleurs. Mais ce n’est pas agréable non plus.

Ligia Collado-Vides, botaniste marine à l’Université internationale de Floride spécialisée dans l’étude des macroalgues comme les sargasses, a déclaré : “Si vous nagez un peu, cela ne devrait pas être un danger du tout”, mais a ajouté que de minuscules méduses cousines connus sous le nom d’hydrozoaires habitent souvent les tapis de sargasses.

“Si vous allez jouer longtemps dans les sargasses, vous pouvez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de piqûres d’hydrozoaires et celles-ci sont toxiques”, a-t-elle noté, ajoutant que les manches longues – quelque chose que presque personne ne porte à la plage – pourrait aider.

Sarah Callaway, une touriste de Denver, dans le Colorado, était pratiquement confinée à jouer avec ses enfants dans la piscine devant leur maison de plage louée.

“La propriété est magnifique, mais nous avons été automatiquement frappés … par l’odeur”, a déclaré Callaway. “L’odeur est vraiment piquante et très forte. Et puis, oui, nous avons été déçus par la quantité de sargasses aux algues qu’il y a ici.”

“Les enfants ont essayé d’entrer dans l’océan, mais ils sont ensuite un peu dépassés. Nous n’avons donc pas vraiment pu faire la partie plage, c’est pourquoi nous sommes venus”, a-t-elle déclaré.

Cela aura également un impact sur les habitants qui dépendent du commerce touristique. Des centaines de milliers de personnes ont migré vers la côte ces dernières années pour des emplois mieux rémunérés, mais certaines envisagent peut-être maintenant de partir.

Valle, le nettoyeur d’algues, a déclaré qu’un de ses amis à Tulum envisageait d’abandonner son entreprise de stand de collations parce que les ventes avaient tellement chuté.

Il est difficile de mesurer l’impact sur le tourisme. La côte caraïbe a subi une baisse des visites pendant la pandémie de coronavirus, mais comme le Mexique n’a jamais déclaré de restrictions de voyage, d’exigences de test ou de règles de masque obligatoires, les Américains ont continué à venir.

Le tourisme international dans le pays dans son ensemble a dépassé les niveaux d’avant la pandémie au premier semestre 2022, avec 10,26 millions de visiteurs de janvier à juin, soit 1,5 % de plus que les 10,11 millions de touristes arrivés au Mexique au premier semestre 2019.

La plus forte performance du Mexique a été avec les touristes américains. Le nombre d’Américains arrivés par avion au cours des six premiers mois de 2022 était de 6,66 millions; soit 19,1 % de plus qu’à la même période de 2019.

Mais ce boom pourrait ralentir. Grupo Financiero Base a noté dans un rapport de recherche que les arrivées de touristes internationaux en juin 2022 étaient en baisse de 13,8 % par rapport aux niveaux de juin 2019. On ne sait pas ce qui – les sargasses, l’inflation ou la guerre en Ukraine – a pu causer cette baisse.

Et les dépenses touristiques globales restent inférieures aux niveaux d’avant la pandémie.

Le tableau est mitigé car certaines des stations balnéaires les plus développées comme Cancun n’ont pas autant souffert des sargasses que les stations balnéaires plus au sud, comme Playa del Carmen et Tulum.

Les courants océaniques et les îles comme Isla Mujeres protègent Cancun d’une grande partie des sargasses flottantes. Étant donné le grand nombre de grands hôtels à Cancún avec d’énormes équipes de nettoyage et de l’argent pour déployer des barrages flottants, les sargasses qui arrivent sont nettoyées plus rapidement.

Le jury est toujours sur les barrages flottants, destinés à piéger les tapis de sargasses en mer avant qu’ils n’atteignent la plage.

“Lorsque la mer est calme, tous les types de barrages fonctionnent”, a déclaré Rodriguez Martinez. “Quand il y a des vagues, aucune d’entre elles ne fonctionne.”

Certains touristes aiment tellement la région qu’ils y reviendront sans cesse.

“Je reviendrai à coup sûr. Nous adorons cet endroit”, a déclaré Jeff Chambers, un touriste de Palm Desert, en Californie, qui se promenait dans la principale rue côtière de Tulum. “Nous aimons les choses un peu plus lentes.”

Certains habitants comme Victor Reyes, qui travaille dans l’immobilier à Tulum, sont plus optimistes à propos des algues, notant que ce n’est pas si grave pendant les mois d’hiver.

“En hiver, c’est mieux. En novembre, quand les touristes veulent venir, il n’y a plus de sargasses”, explique Reyes.

Aussi mauvais que le sargasses soit pour les gens – et Collado-Vides souligne que beaucoup plus d’études sont nécessaires – c’est bien pire pour les herbiers, les poissons et autres formes de vie marine étouffés par les algues qui tombent au fond, se décomposent et créent des appauvris en oxygène ou anoxiques. couches semblables à des zones mortes.

“Les sargasses restent là et descendent dans la colonne d’eau pour que personne ne les voie, mais au fond, elles créent des conditions anoxiques”, a-t-elle déclaré.

Racontant une récente expédition de surveillance, Collado-Vides a déclaré : “C’est vraiment terrible… la quantité de vertébrés, la quantité de crabes, la quantité de poissons morts dans un quadrant d’un mètre carré seulement.”