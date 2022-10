Mexique : Des migrants traversent après de nouvelles règles pour le Venezuela

Des responsables du Mexique et du Guatemala se sont rencontrés sur un pont sur la rivière Suchiate qui sépare les deux pays pour discuter du partage d’informations et des meilleures pratiques. Alors même que l’événement officiel se déroulait, les migrants ont continué à traverser la rivière en contrebas sur des radeaux à chambre à air, mais la plupart se sont rapidement rendus aux agents du côté mexicain.

Pourtant, Arturo Rocha, un responsable du département mexicain des relations extérieures, a estimé que le nombre de Vénézuéliens traversant la frontière américaine avait diminué de 90 % et que le nombre traversant le dangereux Darien Gap entre la Colombie et le Panama avait diminué de 80 %.

Jusqu’à présent, le Mexique avait accordé aux Vénézuéliens et à d’autres migrants des laissez-passer de transit à court terme qui leur permettaient d’atteindre une ville plus à l’intérieur du Mexique, San Pedro Tapanatepec, où ils pouvaient attendre des visas plus formels.