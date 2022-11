Mexique contre Messi, Argentine, États-Unis contre Angleterre

L’action de la Coupe du monde de vendredi a vu les équipes entamer leurs deuxièmes matchs de la phase de groupes. Loads à déballer du tirage au sort Angleterre-États-Unis, et le Qatar devenir le pays hôte le plus rapide à être éliminé du tournoi.

Une équipe surprise qui cherche à éviter le même sort est l’Argentine, qui affrontera le Mexique samedi dans ce qui est essentiellement une situation incontournable pour Lionel Messi et son équipe.

Assurez-vous de vous renseigner auprès d’ESPN tout au long du tournoi car nous vous apportons les dernières nouvelles du Qatar. Voici ce que vous avez peut-être manqué des événements de la Coupe du monde de vendredi.

Après le match nul avec l’Angleterre, les États-Unis se tournent vers l’Iran

Il y avait tellement de plaisanteries et de battage médiatique pour le match de Coupe du monde de vendredi entre les États-Unis et l’Angleterre que vous auriez pu le confondre avec la finale elle-même. En fin de compte, il y a eu peu de grands moments du match nul sans but, mais il y avait encore beaucoup à regarder.

Les Américains ont joué de manière crédible car leur défense était solide et suffisante pour annuler le milieu de terrain anglais. L’attaquant vedette Christian Pulisic a eu une fusée qui a décollé des boiseries et le gardien Matt Turner a effectué quelques arrêts clés. La plus jeune équipe du tournoi a tenu tête à une équipe qui avait parfois de grands joueurs comme Harry Kane, Raheem Sterling et Harry Maguire.

Le côté positif pour l’entraîneur américain Gregg Berhalter est que le match encerclé de rouge vif sur le calendrier est terminé et qu’ils s’en portent mieux. Et maintenant, tous les regards sont tournés vers le prochain match contre l’Iran. Il y a une histoire entre ces deux pays (évidemment à la fois sportive et politique), mais les États-Unis savent qu’ils contrôlent leur propre destin et une victoire mardi prochain les fera passer au tour suivant. En termes simples, les États-Unis sont là où ils veulent être.

Oh, au fait, l’Angleterre n’a toujours pas battu les États-Unis à la Coupe du monde. Le grand débat « football contre football » continue.

jouer 2:01 Mark Ogden dit que Phil Foden doit commencer contre le Pays de Galles après avoir eu zéro temps de jeu contre l’USMNT.

Le Mexique vise-t-il une victoire “Memo” sur l’Argentine, Messi ?

Nous avons tous entendu le vieil adage selon lequel vous ne devriez pas laisser un match vous battre deux fois. C’est ce que Lionel Messi et l’Argentine – perdants face à une équipe saoudienne méconnue plus tôt cette semaine – espèrent éviter lors du match décisif de samedi contre le Mexique.

Groupe C généraliste O ré L GD STP 1 – Arabie du Sud 1 1 0 0 +1 3 2 – Pologne 1 0 0 0 0 1 3 – Mexique 1 0 0 0 0 1 4 – Argentine 1 0 0 1 -1 0 Les deux premiers pays se qualifient pour les huitièmes de finale

L’Argentine est dans une situation délicate. Perdre et l’équipe est éliminée. Pas d’histoire de rachat de Coupe du monde pour Messi, et l’un des favoris du tournoi fera ses valises tôt. Mais les fans argentins de la vieille école ont déjà vu cela. Lors de la Coupe du monde de 1990 en Italie, c’est l’équipe dirigée par Diego Maradona qui a perdu son match d’ouverture de la phase de groupes contre le Cameroun avant de corriger le navire et de se qualifier pour la finale.

Le Mexique est également dans une position précaire. Le Tri a disputé un match nul sans but contre la Pologne et vise toujours à trouver un moyen fiable de marquer des buts. Avec le point récolté contre la Pologne, le match de samedi n’est pas décisif pour le Mexique, mais ils seront sur une glace très fine si l’Argentine sort avec quelque chose à prouver.

Quelques choses vont en faveur du Mexique. Tout d’abord, le Le Tri les supporters sont arrivés en force au Qatar. Attendez-vous à une atmosphère de finale bruyante au stade Lusail qui pourrait transformer le plus grand stade du tournoi en un Estadio Azteca par procuration. Deuxièmement, le Mexique peut compter sur le gardien Guillermo “Memo” Ochoa pour tenter de réaliser des arrêts encore plus incroyables contre les meneurs de jeu argentins.

Lionel Messi et l’Argentin ne peuvent pas perdre contre le Mexique. Ayman Aref/NurPhoto via Getty Images

Vos meilleurs paris (cotes via Caesars Sportsbook)

Si vous cherchez à parier sur la Coupe du monde, les contributeurs ESPN Paul Carr, Dan Thomas et Dalen Cuff sont là pour vous donner des conseils clés sur les cotes, les options et les contrats à terme.

Voici ce que nous avons pour les matchs de samedi.

Tunisie vs Australie (Tunisie +115, Nul +210, Australie +265)

Paul Carr : Je penche la Tunisie dans celui-ci, simplement parce qu’ils avaient l’air mieux dans le premier match que l’Australie, même en tenant compte de la différence d’opposition. Les deux équipes se sont évanouies en seconde période, car l’Australie n’a pas tiré en seconde période et la Tunisie n’a pas tiré après la 53e minute. Mais avec la France qui se profile dans la finale, c’est un must virtuel pour la Tunisie.

Pologne vs Arabie Saoudite (Pologne -130, Nul +255, Arabie Saoudite +375)

Carr : J’aime un match nul ici à +255. Moins de 2,5 buts est de -135, donc le match devrait être à faible score, et 0-0 ou 1-1 semble très probable. Les Saoudiens ont bien réussi à limiter les chances de marquer de l’Argentine, les maintenant à 1,5 buts attendus sur 14 tirs (hors penalty), et la moitié de ce xG est venue sur la déviation à bout portant de Nicolas Tagliafico. La Pologne a été épouvantable en attaque contre le Mexique, avec cinq tirs sans pénalité d’une valeur de 0,15 buts attendus, ce qui signifie que leur tir moyen était 50% pire qu’un tir typique. Compte tenu des difficultés de la Pologne dans les grands tournois, je n’ai aucune confiance en eux jusqu’à preuve du contraire, donc je jouerai le tirage au sort. Le parier avec moins de 2,5 est bon si possible aussi.

France vs Danemark (France -125, Nul +240, Danemark +375)

Carr : La France ressemblait vraiment à une bonne France contre l’Australie, au moins après les 20 premières minutes, et le Danemark a eu beaucoup d’occasions contre la Tunisie, malgré le nul sans but. Le Danemark a déjà battu la France deux fois cette année en Ligue des Nations, et chaque équipe avait au moins 1,6 buts attendus à chaque match. Le Danemark voudra au moins un match nul pour se positionner au mieux pour la finale de groupe contre l’Australie, et un match nul n’est pas la pire chose pour la France avec la Tunisie qui attend le prochain match, donc je m’attends à ce que les deux équipes poussent pour au moins un but. Je prendrai même de l’argent sur les deux équipes pour marquer (+100).

Argentine vs Mexique (Argentine -170, Nul +280, Mexique +490)

Carr : Malgré le résultat, l’Argentine n’a pas été terrible face à l’Arabie Saoudite. Tout est allé dans le sens des Saoudiens, et rien n’a rebondi pour l’Argentine. Cela ressemble à un bon match pour l’Argentine, contre une équipe mexicaine qui n’a toujours pas résolu son problème d’attaquant. Henry Martin a commencé à l’avant-centre, mais a eu six touches dans le tiers offensif, à égalité au septième rang de l’équipe. Raul Jimenez ne semble pas non plus prêt pour une course prolongée. Mais je pense toujours que le Mexique raye un but ou abandonne un seau à l’Argentine, qui devra peut-être augmenter le score à des fins de différence de buts. Donnez-moi plus d’argent sur plus de 2,5 buts (+105).

Nouvelles et notes

Après la victoire 2-0 d’hier sur la Serbie, le Brésilien Neymar a été vu boitant hors du terrain. Vendredi, l’association brésilienne de football a confirmé que Neymar et Danilo, l’arrière droit, manqueront le prochain match contre la Suisse lundi en raison de blessures à la cheville. Des sources ont également déclaré à ESPN qu’ils pourraient tous les deux manquer le dernier match de groupe contre le Cameroun vendredi. Neymar a marqué 75 fois en 122 matchs avec le Brésil et n’est plus qu’à deux buts de battre le record de buts de Pelé pour l’équipe nationale masculine.

Lionel Messi est prêt à affronter le Mexique lors du match clé de la Coupe du monde du groupe C de l’Argentine samedi, selon l’entraîneur Lionel Scaloni. “Il se sent bien mais plus que jamais nous avons besoin de tout le monde”, a déclaré Scaloni. “Nous n’avons pas de questions sur [Messi’s] niveau physique, et émotionnellement, il se sent bien, donc pas de problèmes là-bas.” L’Argentine a perdu lors d’une défaite choc 2-1 contre l’Arabie saoudite mardi et a besoin d’une victoire contre le Mexique pour garder ses espoirs de Coupe du monde en vie. Scaloni a déclaré Messi, 35 ans, s’est entraîné avec le reste de l’équipe jeudi et est prêt à relever le défi samedi.

À l’occasion du deuxième anniversaire de la mort de Diego Maradona, d’anciens coéquipiers se sont réunis vendredi à la Coupe du monde au Qatar pour rendre hommage au joueur légendaire et se remémorer des jours meilleurs alors que l’Argentine se remettait de sa défaite face à l’Arabie saoudite. Considéré comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire, Maradona est décédé à l’âge de 60 ans le 25 novembre 2020, après avoir lutté contre la toxicomanie et l’alcoolisme pendant des années.

Matchs au rendez-vous pour samedi

– Groupe D : Tunisie vs Australie (Stade Al Janoub ; 5h HE)

Les Socceroos ont perdu 4-1 contre la France lors de leur match d’ouverture de la Coupe du monde, tandis que la Tunisie a joué un match nul et vierge avec le Danemark lors de son premier match. Ce sera un match serré car il n’y a pas grand-chose pour séparer les deux équipes qui cherchent leurs premières victoires du tournoi.

– Groupe C : Pologne vs Arabie Saoudite (Education City Stade; 8 h HE)

L’Arabie saoudite a choqué le monde entier en battant l’Argentine de Lionel Messi. Maintenant, la question suivante est de savoir si cette équipe est réelle et si elle peut vaincre Robert Lewandowski et la Pologne, qui ont eu du mal en attaque contre le Mexique et ont vu un penalty arrêté.

– Groupe D : France vs Danemark (Stade 974 ; 11 h HE)

La France a dominé l’Australie lors d’une victoire 4-1 mardi et cherchera à faire de même contre Christian Eriksen & Co. Kylian Mbappe a marqué contre les Socceroos et aura les yeux rivés sur le Golden Boot. Pendant ce temps, le Danemark espère rebondir après son piètre match nul face à la Tunisie. Les Danois n’ont tout simplement pas fait assez contre les Tunisiens et font face à un gros défi contre les Français.

– Groupe C : Argentine vs Mexique (Stade de Lusail; 14 h HE)

C’est un match incontournable pour l’Argentine de Messi. S’ils perdent, ils seront éliminés de la compétition. Pendant ce temps, le Mexicain Guillermo Ochoa a joué un rôle héroïque contre la Pologne après avoir sauvé le penalty de Lewandowski pour obtenir un point. Si le Mexique gagne, il sera en bonne position pour atteindre les huitièmes de finale avant d’affronter l’Arabie saoudite.

Quoi d’autre a attiré notre attention

L’attaquant brésilien Richarlison a marqué deux fois contre la Serbie jeudi, ce qui nous a donné le premier but du tournoi alors qu’il se dirigeait vers la victoire. Avec l’aide d’un ensemble industrieux de Legomen, jetez-y un coup d’œil une fois de plus.