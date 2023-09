Mexique 3-3 Ouzbékistan (12 septembre 2023) Analyse du match

Le Mexique a accordé l’égalisation à la 92e minute à Otabek Shukurov, qui a offert à l’Ouzbékistan un surprenant match nul 3-3 lors d’un match amical mardi à Atlanta, en Géorgie.

Initialement mené 1-0 après une tête bien placée de l’Ouzbékistan Bobir Abdixolikov à la 18e minute, le Mexique a rapidement répondu avec un but trois minutes plus tard de l’attaquant de Fulham Raúl Jiménez. Suite à une passe en avant d’Edson Álvarez et à un tir mal chronométré de Roberto Alvarado, Jimenez a bondi sur le ballon libre et s’est glissé au fond des filets pour égaliser le score.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Malgré plus de tirs et une forte majorité de possession en première mi-temps, El Tri allait encore une fois faire une erreur, permettant à l’Ouzbékistan Azizbek Turg’unbaev de marquer un joli but quelques instants avant la pause dès la première minute du temps additionnel.

Après quelques changements tactiques et ajustements d’effectif en seconde période de la part du manager Jaime « Jimmy » Lozano, le Mexique a commencé à revenir en force dans les phases finales du match amical.

Avec des joueurs plus offensifs comme Uriel Antuna, Jordi Cortizo et Santiago Giménez sur le terrain, le Mexique a créé des opportunités dangereuses en fin de match amical, menant finalement à une nouvelle égalisation de Jimenez. Récupérant un mauvais dégagement de la tête de l’Ouzbékistan, Jimenez a envoyé le ballon au fond des filets, poussant le Mexique à un match nul 2-2 à la 81e minute.

Raul Jimenez célèbre après avoir marqué un but pour le Mexique contre l’Ouzbékistan.

L’équipe de Lozano a bien fait d’augmenter sa pression offensive, ce qui a conduit plus tard à ce qui semblait être un possible vainqueur d’Antuna, qui a dévié un dégagement de la défense adverse dans le filet à la 88e minute.

Insensible au but, l’Ouzbékistan a poussé haut sur le terrain et a obtenu une autre occasion de marquer dans le temps additionnel. Alors que Shukurov se tenait au-dessus du ballon pour un coup franc à côté de la surface de réparation mexicaine, le milieu de terrain a lancé son tir dans le coin supérieur gauche, offrant à l’Ouzbékistan un retour spectaculaire à la 92e minute.

« C’est un goût amer. C’est la réalité parce que nous avions déjà mérité le redressement, je crois avec passion, avec cœur », a déclaré Giménez à TUDN après le match.

« Nous devons être plus autocritiques et réaliser que nous n’avons pas fait un bon match », a également déclaré son compatriote Jiménez. « Il y a de nombreux aspects que nous devons continuer à améliorer. Jimmy’s [Lozano] L’idée est là, il suffit de bien la peaufiner. »

Ce résultat laisse le Mexique avec deux nuls lors de la trêve internationale pour Lozano et ses joueurs, après la finale 2-2 de samedi contre l’Australie à Dallas.

Quant à l’Ouzbékistan, les finalistes de la Coupe des Nations de la CAFA 2023 ont clôturé leur fenêtre internationale sur une défaite et un match nul après avoir perdu 3-0 contre les États-Unis ce week-end.

Quelques heures avant le match de mardi, le Mexique a annoncé un match amical le 16 décembre contre la Colombie au Memoria’s Coliseum de Los Angeles. Il s’agira du 15e match du Mexique sur le sol américain en 2023, toutes compétitions confondues.