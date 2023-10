Mexique 2-2 Allemagne (17 octobre 2023) Analyse du match

L’égalisation de Niclas Füllkrug du Borussia Dortmund a assuré un match nul 2-2 pour l’Allemagne lors d’un match amical contre le Mexique mardi.

Organisée devant plus de 62 000 spectateurs au Lincoln Financial Field de Philadelphie, l’exposition internationale a rapidement démarré avec l’Allemand Florian Wirtz forçant un arrêt à courte distance du gardien et capitaine mexicain Guillermo Ochoa à la 5e minute.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Même si le Mexique a bien fait d’absorber la pression et de défendre dès le début du match, les Allemands ont finalement réussi à sortir de l’impasse à la 25e minute grâce à un corner. Suite à une tête redirigée de Robin Gosens de l’Union Berlin, le défenseur central du Real Madrid Antonio Rüdiger s’est alors retrouvé avec l’occasion de bondir sur le ballon et de le dépasser de la tête.

L’Allemagne allait bientôt marquer à nouveau grâce à un but de Thomas Müller, mais l’attaquant du Bayern Munich a été déclaré hors-jeu.

À la 37e minute, Ochoa a lancé un ballon vers l’avant qui a permis aux Nord-Américains d’égaliser. Alors que l’ailier mexicain Hirving « Chucky » Lozano forçait un turnover dans le dernier tiers de l’Allemagne, le joueur du PSV Eindhoven a ensuite envoyé un court centre à Uriel Antuna de Cruz Azul, qui a mis le ballon dans les filets pour porter le score à 1-1.

Inspiré par son égalisation, le Mexique semblait proactif après la pause.

Profitant du temps et de l’espace accordés sur le flanc droit, Antuna a lancé un centre dans la surface de réparation en direction du milieu de terrain de Pachuca Érick Sánchez. Sautant en avant, le joueur de 24 ans a récupéré le ballon et a permis au Mexique de mener 2-1 à la 47e minute.

Avec peu de temps pour célébrer « El Tri », l’Allemagne allait bientôt réagir. Malgré un arrêt remarquable d’Ochoa sur un tir opportun de Wirtz à la 51e minute, Füllkrug a ensuite rapidement rebondi sur un tir devant le gardien mexicain.

Portant initialement davantage d’élan dans le match, l’Allemagne a ensuite été repoussée par l’équipe de la CONCACAF qui tentait de trouver un but vainqueur en fin de match. Des remplaçants tels que Sebastian Cordova, Luis Chávez et Cesar Huerta ont donné au Mexique une menace offensive supplémentaire, mais au coup de sifflet final, le score était cimenté à 2-2.

Avec le résultat en main, le Mexique et l’Allemagne clôtureront la trêve internationale avec une série de deux matchs sans défaite après avoir remporté des victoires samedi dernier. Tandis que le Mexique battait le Ghana 2-0, l’Allemagne a surpassé les États-Unis avec une victoire 3-1.