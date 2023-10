Mexique 2-0 Ghana (14 octobre 2023) Analyse du match

Les buts de Hirving « Chucky » Lozano du PSV Eindhoven et d’Uriel Antuna de Cruz Azul ont permis au Mexique de remporter une victoire amicale 2-0 contre le Ghana samedi.

Organisée devant une salle comble au Bank of America Stadium de Charlotte, en Caroline du Nord, l’exhibition internationale a connu beaucoup d’intensité en première mi-temps.

Avec 18 fautes au total lors des 45 premières minutes, les moments d’arrêt et de départ n’ont pas manqué entre les deux nations. Au cours d’une de ces situations de ballon mort, le Ghana a été contraint d’effectuer un remplacement précoce à la 28e minute après qu’une blessure du défenseur du Celta Vigo Joseph Aidoo ait conduit à l’entrée en jeu d’Alidu Seidu de Clermont.

Après une première mi-temps sans but, le Mexique semblait plus galvanisé après la pause. El Tri poussé en avant, obtenant finalement une opportunité de coup franc qui a permis à l’équipe de marquer son premier but.

Le but de Hirving « Chucky » Lozano a conduit le Mexique à une victoire amicale contre le Ghana à Charlotte, en Caroline du Nord.

Après que Luis Chávez ait rapidement envoyé le ballon à Lozano, l’ailier a saisi l’occasion en coupant dans la surface de réparation et en envoyant un tir bas dans le filet du Ghana à la 57e minute.

Grâce aux changements apportés en seconde période, le Mexique a rapidement doublé son avance. Les remplaçants Cesar Huerta et Antuna se sont liés lors d’une poussée dangereuse, aboutissant finalement à un ballon en profondeur de Huerta qui a donné à Antuna l’occasion de marquer. El Trile deuxième but de la soirée à la 72e minute.

Le Mexique n’a eu aucune difficulté à défendre les tentatives de retour du Ghana et à maintenir le score à 2-0 au coup de sifflet final.

Le Mexique clôturera la trêve internationale avec un match amical contre l’Allemagne mardi, tandis que le Ghana affrontera les États-Unis le même jour.