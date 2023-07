Mexique 1-0 Panama (16 juillet 2023) Analyse du match

Les joueurs mexicains célèbrent après avoir marqué un but contre le Panama lors de la finale de la Gold Cup.

Santiago Gimenez est sorti du banc pour marquer un but exceptionnel en fin de match alors que le Mexique battait le Panama 1-0 pour remporter la Gold Cup au stade SoFi dimanche.

Une équipe panaméenne bien formée s’est avérée difficile pour le Mexique et le manager par intérim Jaime Lozano, mais Gimenez est sorti du banc et a bouleversé le match juste avant le temps plein avec un joli but individuel.

Le Mexique a réussi 14 tirs en première mi-temps, le plus en première mi-temps d’un match à élimination directe de la Gold Cup au cours des six dernières éditions des tournois, mais n’a pas réussi à trouver une percée contre le Panama.

Le temps presse, Gimenez a récupéré le ballon au milieu de terrain, a battu son défenseur et en a retenu un autre avant de tirer devant le gardien panaméen Orlando Mosquera pour envoyer la foule à guichets fermés dominée par les supporters mexicains dans l’euphorie.

Cette victoire donne au Mexique son neuvième trophée de la Gold Cup, deux de plus que les États-Unis dans l’histoire du tournoi.