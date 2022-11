Mexique 0 – 0 Pologne

Guillermo Ochoa a sauvé un penalty de Robert Lewandowski alors que le Mexique et la Pologne ont joué un match nul 0-0 lors de leur match d’ouverture du Groupe C de la Coupe du monde à Doha.

Le Mexique était l’équipe la plus dangereuse dans un match dépourvu de véritable qualité d’attaque, mais la Pologne avait la meilleure chance de remporter les trois points lorsque Lewandowski a été renversé dans la surface par Hector Moreno et qu’un penalty a été accordé après un examen VAR.

Lewandowski s’est dépoussiéré mais a vu un coup de pied apprivoisé sauvé par le gardien de 37 ans Ochoa, qui fait une cinquième apparition record en finale de la Coupe du monde.

L’héroïsme d’Ochoa a galvanisé les joueurs mexicains et leur fervent soutien dans les tribunes, mais ils n’ont pas été en mesure de convertir cela en victoire, car une part du butin a laissé les deux nations derrière les leaders du groupe C, l’Arabie saoudite – qui a assommé l’Argentine plus tôt mardi – après un partie jouée.

Les grands moments du jeu… 26 min: la tête du poteau arrière d’Alexis Vega fait une boucle de quelques centimètres de large

28 min: Moment de panique alors que le gardien polonais Szczesny quitte sa ligne pour affronter Gallardo, mais sa défense fait face à la menace lorsque le ballon se détache

45 min: le tir de Jorge Sanchez attrape presque Szczesny à son premier poteau, mais il récupère pour retourner le ballon en corner

52 min: le tir plongeant de Hirving Lozano à distance force l’arrêt de Szczesny

58 min: Robert Lewandowski voit le penalty sauvé par Guillermo Ochoa après avoir été victime d’une faute d’Hector Moreno

Lewandowski ne parvient pas à sortir de l’impasse au Mexique

Image:

Ochoa célèbre avec son coéquipier Edson Alvarez après avoir sauvé le penalty de Lewandowski





Le Mexique a presque ombragé un quart d’ouverture prudent et a enregistré la première chance du match quand Alexis Vega s’est levé au deuxième poteau et a envoyé une tête en boucle à quelques centimètres de large.

Quelques instants plus tard, la course de Jesus Gallardo dans la surface forçait Wojciech Szczesny à sortir de sa ligne mais la défense polonaise était sur place après que le ballon ait ricoché sur leur gardien de but.

Après une première période sans incident, le jeu a pris vie après la pause. Le tir plongeant de Hirving Lozano à distance a forcé Szczesny à agir dans les sept minutes suivant le redémarrage avant qu’une intervention du VAR ne donne à la Pologne la chance de sortir de l’impasse.

Image:

Hector Moreno s’emmêle avec Lewandowski, concédant un penalty accordé via VAR





Moreno a été jugé pour avoir tiré Lewandowski dans la surface – le penalty a été accordé malgré les protestations mexicaines – mais le gardien de but Ochoa a réalisé un brillant arrêt pour empêcher le meilleur buteur de tous les temps de la Pologne de marquer un premier but en Coupe du monde à 12 mètres.

Les conditions étaient parfaites pour que le Mexique continue et assure la victoire, mais cela ne s’est pas concrétisé car les deux équipes se sont contentées d’un point lors de la soirée d’ouverture.

Image:

Lewandowski se tient la tête entre les mains après avoir vu son penalty sauvé





Impasse à Doha – stats Opta

Le Mexique n’a pas réussi à marquer lors de chacun de ses trois derniers matches de Coupe du monde, la première fois qu’il l’a fait depuis une autre série de trois matchs entre 1966 et 1970.

La Pologne n’a pas réussi à remporter son match d’ouverture de la Coupe du monde lors de chacune de ses sept dernières participations, une série qui a débuté en 1978 (D4 L3). Ils n’ont marqué qu’un seul but au cours de ces sept matches.

Depuis que la collecte de données complète est disponible pour la Coupe du monde (1966), la Pologne est la première équipe à ne pas convertir trois pénalités consécutives – Kazimierz Deyna contre l’Argentine en 1978, Maciej Zurawski contre les États-Unis en 2002 et Robert Lewandowski contre le Mexique cette année.

Agé de 37 ans et 132 jours, le Mexicain Guillermo Ochoa est le deuxième gardien le plus âgé à avoir sauvé un penalty en Coupe du monde, après l’Egyptien Essam El Hadary en 2018 face à l’Arabie saoudite (45 ans 161 jours).

Depuis sa première participation au tournoi en 2014, seul le Belge Thibaut Courtois (39 ans) a réalisé plus d’arrêts en Coupe du monde que le Mexicain Guillermo Ochoa (37 ans).

Que signifie le résultat ?

Le tirage au sort signifie que l’Arabie saoudite reste en tête du groupe C après sa victoire surprise sur l’Argentine, l’équipe d’Hervé Renard pouvant se qualifier pour les huitièmes de finale si elle battait la Pologne samedi.

Ce sera également tout à jouer lorsque le Mexique affrontera l’Argentine dans quatre jours dans un match aux proportions incontournables pour Lionel Messi et co.

Joueur du match – Guillermo Ochoa

Image:

Ochoa célèbre avec son coéquipier Edson Alvarez après avoir sauvé le penalty de Lewandowski





Il n’avait peut-être pas grand-chose à faire pour repousser une attaque polonaise édentée, mais lorsqu’il a été appelé, Ochoa a produit un moment digne d’un homme qui entame sa cinquième apparition en finale de la Coupe du monde.

Le penalty de Lewandowski était médiocre, mais il fallait le sauver, et Ochoa l’a fait dans un moment qui a presque propulsé le Mexique vers la victoire, telle était sa signification et son timing.

Cela a souligné le rôle important qu’Ochoa jouera si le Mexique veut dépasser les huitièmes de finale d’une Coupe du monde pour la première fois en 36 ans. Avec ses coéquipiers offensifs hors couleur et maintenant sans but en trois matchs de Coupe du monde, il sera crucial de garder le ballon hors de leur filet.

Et après?

Le Mexique affrontera l’Argentine samedi, coup d’envoi à 19 heures, tandis que la Pologne affrontera l’Arabie saoudite plus tôt dans la journée à 13 heures.

Les vainqueurs du groupe C affronteront le deuxième du groupe D, composé de la France, du Danemark, de l’Australie et de la Tunisie. Le deuxième du groupe C affrontera les vainqueurs du groupe D.