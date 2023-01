Mexico dit que l’accident du métro a été causé par des fils coupés et des excès de vitesse

MEXICO CITY – Les procureurs de Mexico ont déclaré vendredi que des câbles coupés et un conducteur en excès de vitesse étaient responsables d’un accident de métro le 7 janvier qui a tué une personne et en a blessé des dizaines.

Le porte-parole du parquet, Ulises Lara, a déclaré qu’un câble desservant le système de contrôle du métro avait été retrouvé endommagé par “des brûlures et des coupures intentionnelles”. Il a déclaré qu’une enquête sur un possible sabotage serait ouverte.

En mai 2021, une section surélevée du système de métro s’est effondrée, tuant 26 personnes et en blessant près de 100. Une enquête a mis en cause des lacunes dans la construction de la ligne, et 10 anciens fonctionnaires ont été accusés d’homicide, de blessures et de dommages matériels, bien qu’aucun n’ait été emprisonné.