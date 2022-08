Mexico devient un paradis du « travail à domicile » pour les expatriés américains, alors que les locaux sont mis à prix

“Ils sont arrivés et nous ont dit que nous avions cinq minutes pour tout sortir”, a déclaré Ortiz, se souvenant de l’expulsion de sa famille en février.

Ortiz, 55 ans, et ses quatre frères et sœurs avaient repris la Tortería Colima de leur père, qui l’avait lancée comme boulangerie en 1968. Les frères et sœurs l’ont agrandie pour en faire un restaurant, qui est devenu populaire parmi les habitants de Mexico.

Pendant 54 ans, la famille Ortiz a dirigé son entreprise au rez-de-chaussée d’un immeuble de quatre étages, situé dans un coin animé du quartier de Roma, de plus en plus prisé.

Mais ces dernières années, la famille a vu la communauté qui les entourait changer. Un afflux d’étrangers, principalement des États-Unis, a incité les propriétaires mexicains à rénover et à remodeler leurs propriétés pour accueillir les arrivées les plus riches. Ortiz a vu les visiteurs et les touristes devenir soudainement des voisins à plein temps.

“Les prix sont beaucoup plus élevés”, a-t-elle déclaré. “C’est difficile parce que beaucoup de ces étrangers viennent, et ils ont beaucoup d’argent à dépenser pour ces appartements et ces loyers.”

Le propriétaire de l’Ortiz a suivi la tendance commerciale. La famille a essayé de repousser et de garder son espace, mais après une longue bataille juridique, ils ont finalement été expulsés en février. Plus d’un demi-siècle d’effets personnels ont été entassés dans la rue alors qu’ils étaient expulsés. Le bâtiment est actuellement en cours de rénovation en appartements haut de gamme.

“Beaucoup de douleur … Ils m’ont beaucoup fait mal”, a déclaré Ortiz, lavant la vaisselle aux côtés de deux de ses sœurs. Ils travaillent maintenant dans un autre restaurant – non plus en tant que propriétaires mais en tant qu’employés – dans un endroit beaucoup moins central que Tortería Colima.

Ortiz a admis que les effets paralysants de Covid-19 et la hausse de l’inflation mondiale ont aggravé la situation, et elle ne reproche pas aux étrangers de vouloir visiter Mexico. Mais elle craint qu’à mesure que de plus en plus d’expatriés américains arrivent pour rester, davantage de locaux soient expulsés.

Alors que des rénovations sont en cours dans les étages au-dessus de leur restaurant désormais fermé, de l’autre côté de la rue se trouve une vitrine avec une enseigne attrayante pour les nouveaux résidents. Il se lit comme suit : “Bonjour Mexico !” … En anglais.

“Veuillez partir, nous ne voulons pas de vous ici !”

Il n’est pas difficile pour les habitants de comprendre l’attrait de déménager des États-Unis à Mexico.

“C’est joli, leur argent vaut plus ici, ils peuvent vivre dans une maison ou un appartement vraiment beau et grand, créer une vie meilleure”, a déclaré Fernando Bustos Gorozpe. “Mais ce n’est pas comme s’il y avait un intérêt à participer et à comprendre la culture locale ici.”

Bustos Gorozpe est un professeur d’université qui a été né et élevé à Mexico. Il a remarqué que la tendance des expatriés américains à se rendre dans la capitale mexicaine s’est accélérée avec Covid-19, car le Mexique avait moins de restrictions aux frontières que les autres pays. Cela a coïncidé avec un nombre croissant d’entreprises américaines permettant à leurs employés de travailler à distance. Beaucoup ont choisi de le faire au sud de la frontière, à Mexico.

Selon le département d’État américain, 1,6 million de citoyens américains vivent au Mexique. Mais il ne sait pas combien y vivent et y travaillent avec des visas touristiques. Le gouvernement mexicain ne suit pas non plus ces données, mais il a enregistré plus de 5,3 millions de touristes américains volant dans les aéroports mexicains de janvier à mai 2022. C’est près d’un million de plus par rapport à la même période en 2019.

L’agent immobilier Edyta Norejko a déclaré qu’elle recevait chaque semaine des dizaines d’appels d’Américains demandant à déménager à Mexico.

“Cela vient très souvent de Los Angeles ou de New York”, a-t-elle déclaré, ajoutant que la plupart cherchent à éviter la hausse du coût de la vie aux États-Unis et à profiter d’un taux de change fort.

En 2014, Norejko, originaire de Pologne, et son mari, Eduardo Alvarez, originaire de Mexico, ont créé leur société immobilière en pensant aux étrangers. On dit qu’environ 70% de leur activité provient de clients en dehors du Mexique qui aspirent à vivre dans la capitale du pays.

“Les étrangers vivant à Mexico présentent de nombreux avantages”, a déclaré Norejko, faisant référence aux revenus touristiques générés par les Américains voyageant au Mexique. “Nous avons besoin d’eux.”

Au cours des cinq premiers mois de 2022, le tourisme des voyageurs américains a généré près de 11,5 milliards de dollars de revenus pour le Mexique, selon le secrétaire au tourisme du pays.. Il est sur la bonne voie pour dépasser les niveaux pré-pandémiques.

“C’est de l’argent qui rentre, mais qui ne finit qu’entre les mains de quelques personnes”, a déclaré Bustos Gorozpe. “Et les habitants finissent par être déplacés car ils ne peuvent plus payer ces zones qui sont devenues très chères.”

Dans des quartiers comme Roma et Condesa, de charmants cafés et restaurants branchés accueillent désormais les expatriés anglophones. Bustos Gorozpe a remarqué que moins d’étrangers faisaient l’effort de parler espagnol et, dans certains cas, supposaient que les habitants devaient comprendre l’anglais. Cela a conduit à des frustrations croissantes chez certains résidents.

“Bien sûr, ce n’est pas comme, ‘Nous détestons les gens de l’extérieur'”, a déclaré Bustos Gorozpe.

Mais Bustos Gorozpe a déclaré que les panneaux affichés dans une communauté embourgeoisée expriment une colère croissante.

“Ils ont lu : ‘Partez s’il vous plaît, nous ne voulons pas de vous ici !'”

Nomades numériques

Parmi les expatriés américains qui ont afflué à Mexico ces derniers mois se trouve Erik Rodriguez, 37 ans.

Rodriguez voyageait à l’origine à Mexico en tant que touriste, et vit maintenant dans la ville et travaille à distance en tant qu’analyste du développement économique pour une agence basée aux États-Unis.

Bien que ses grands-parents soient nés au Mexique, Rodriguez a admis qu’il n’était pas à Mexico pour redécouvrir ses racines ou améliorer son espagnol, dont il ne parle que peu. Il est là pour économiser de l’argent tout en profitant d’un cadre de vie de qualité.

“A San Diego, mon appartement (un studio) coûtait probablement 2 500 dollars (par mois)”, a-t-il déclaré. “Ici, j’ai une chambre et je paie 800 $ par mois.”

Rodriguez et d’autres soi-disant «nomades numériques» peuvent être vus dans les cafés de la ville ou dans les parcs, les ordinateurs portables ouverts, occupés au travail. Il a dit qu’à son arrivée à Mexico, il ne s’était senti que bienvenu.

“Je pense qu’il y avait un sentiment de ‘nous voulons que les gens viennent ici pour stimuler l’économie. Merci d’être ici.’ Mais je sais que récemment, des habitants se sont plaints de l’effet que les expatriés vivant ici ont eu sur leur propre mode de vie”, a-t-il déclaré.

Rodriguez dit qu’il n’est pas sûr de rester au Mexique à long terme. Mais, a-t-il ajouté, “on commence à se sentir comme chez soi”.