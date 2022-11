Mexicains, danse kényane et bébé géant : Angleterre vs Iran a enfin lancé la folie de la Coupe du monde 2022

C’est lorsque ce qui ressemblait à un groupe de mariachis mexicains a lentement traversé le contrôle des passeports que les gardes-frontières du Qatar ont su que la Coupe du monde 2022 était arrivée.

Le regard perplexe sur leurs visages suggérait que ce n’était pas un événement habituel à Doha, alors que des dizaines de Centraméricains portant un sombrero ont annoncé avec enthousiasme leur arrivée, à 3h30 du matin un lundi matin. Un groupe de Tunisiens suivait de près derrière, scandant et tapant sur un tambour – qui sait comment ils ont réussi à faire tenir cela dans un coffre au-dessus de l’avion.

QuatreQuatreDeux venait de les rejoindre tous sur un vol en provenance du Caire, la dernière étape de notre voyage de Londres à la Coupe du monde, dans ce qui était moins un vol de trois heures, plus une fête à 30 000 pieds, alors que les Mexicains affrontaient un groupe de Tunisiens pour qui pouvait chanter le plus fort, tandis que les Brésiliens jouaient des airs de samba et que les Argentins portant des chemises “Messi 10” se joignaient partout où ils le pouvaient.

Peu d’événements rassemblent la planète comme le plus grand tournoi de football, et c’est une Coupe du monde comme aucune autre auparavant. Avant même que nous ayons quitté Heathrow, les sons de Mariah Carey Tout ce que je veux pour noël, c’est toi jouer sur les haut-parleurs en était un rappel brutal – vous avez tendance à ne pas avoir ce genre de chose en juin.

C’est aussi la première Coupe du monde où 32 groupes de supporters ne sont pas seulement dans le même pays, mais dans la même ville – comme cela était évident lorsque FFT a quitté l’aéroport de Doha, le long d’une route bordée de footballeurs géants aux couleurs de chaque nation, et s’est dirigé vers notre hébergement pour la nuit.

C’est un village de rangées et de rangées d’immeubles d’appartements à Al Janoub, à la périphérie sud de la ville, et il regorge déjà de supporters de presque toutes les nations que vous pouvez imaginer. “Ils n’ont ouvert ça qu’il y a deux semaines”, notre Indien chauffeur de taxi nous dit, avant de nous informer qu’il soutiendra l’Allemagne lors de ce tournoi, toujours pas sur la récente victoire de l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde de cricket T20 contre son pays natal. “J’aimais bien David Beckham avant”, ajoute-t-il. “Très bon joueur, très beau joueur.”

Appartements à Doha, Qatar pour la Coupe du Monde (Crédit image : Getty Images)

L’eau du robinet qui coule brièvement en jaune aurait pu indiquer à quel point les appartements sont neufs, mais sinon ils sont assez intelligents et climatisés, loin des histoires effrayantes du village de tentes, où la chaleur à l’intérieur des tentes a été insupportable en journée.

Bien qu’il soit encore au milieu de la nuit, un appel à la prière flotte dans les airs depuis la mosquée au milieu de ce village d’appartements – quelques minutes plus tard, c’est Ed Sheeran qui retentit de certains haut-parleurs à proximité. Même au Moyen-Orient, impossible de lui échapper.

Après des températures nocturnes fraîches, il fait 28 degrés au début de la première journée de l’Angleterre. Sous un ciel sans nuage, nous nous dirigeons le long des routes poussiéreuses de cette ville spacieuse – devant de nombreux bâtiments ornés d’un drapeau qatari, et même une sculpture de 60 pieds d’un bébé géant – jusqu’au centre central des médias du tournoi au Qatar National Convention Centre. Le patron de la France Didier Deschamps et le skipper Hugo Lloris sont dans le bâtiment, donnant leur conférence de presse d’avant-match pour le match des Bleus contre l’Australie demain soir.

Alors FFT se dirige vers le Khalifa International Stadium, lieu des Championnats du monde d’athlétisme 2019, où Dina Asher-Smith a remporté l’or du 200 m pour la Grande-Bretagne. Le lieu est visible à des kilomètres à la ronde, délimité par la tour Aspire de 980 pieds à proximité.

Les supporters anglais semblent être arrivés du monde entier – un groupe de supporters japonais porte des maillots des Trois Lions avec Kane dans le dos ; même une collection d’habitants chante “It’s Coming Home”. Quelques centaines de mètres plus loin, sans raison apparente, il y a une zone “Kenyan Dance”, où sept hommes et femmes portant des bâtons et des boucliers sautent en rythme sur la musique – jusqu’à ce que les haut-parleurs se coupent brièvement, ils regardent tous autour d’eux en se demandant ce qui se passe, le son revient rapidement et ils sautent directement dans le rythme. Transparent.

(Crédit image : Future / Chris Flanagan)

Les Iraniens sont ici en nombre raisonnable, et de nombreux fans anglais aussi, sinon le genre de quantités écrasantes vues lors de certains tournois précédents sur le sol étranger. En effet, pour un stade qui peut accueillir 45 000 personnes, il n’y a pas autant de monde à l’extérieur qu’on pourrait s’y attendre. stade avant le coup d’envoi.

Le niveau supérieur reste loin d’être complet lorsque les équipes sortent, même si les températures sont considérablement plus confortables à l’intérieur du stade qu’à l’extérieur, en grande partie grâce aux unités de climatisation qui bordent le terrain – cela atteint même le point où FFT il faut mettre un manteau.

De telles températures conviennent à l’Angleterre jusqu’au sol – les supporters iraniens font du vacarme dans le coin opposé du stade aux supporters des Three Lions, même si leur équipe ne leur donne pas grand-chose pour se réjouir.

Une formation 5-4-1 suggère un blocage bas, mais ils oublient de faire la partie blocage – l’Angleterre a 83% avant même que Jude Bellingham, Bukayo Saka et Raheem Sterling ne les frappent avec la combinaison 1-2-3 avant la mi-temps. , justifiant à nouveau la décision de Gareth Southgate de lancer Saka devant Phil Foden, comme il l’a fait au milieu de l’Euro avec un superbe effet.

L’Angleterre ne rend généralement pas les matches d’ouverture de la Coupe du monde si faciles – lorsque le groupe de supporters enchaîne avec une interprétation avec Jingle Bells, cela ajoute à la nature surréaliste de tout cela. Que veut vraiment l’Iran alors qu’il se traîne 3-0 à la mi-temps, alors ? Un spectacle de lumières fantaisistes des projecteurs du stade, bien sûr – et c’est ce qu’ils obtiennent, alors que l’obscurité tombe à Doha.

Le patron Carlos Queiroz répond au moins de la manière dont tout manager qui a besoin d’un but (ou trois) devrait réagir, en faisant appel à un type appelé Gholizadeh, pour ajouter au gardien remplaçant au nom agréable Hossein Hosseini présenté au début de la première mi-temps, après une tête La blessure d’Alireza Beiranvand a provoqué le plus long arrêt au monde, à ce qui semblait être 63 heures et 14 minutes.

Cela ne fait pas grand-chose : Bellingham, 19 ans, continue de diriger le milieu de terrain, provoquant des chants de plus en plus forts de « JUUUUUDE ! du soutien de l’Angleterre. Saka en ajoute un quatrième, tandis que Southgate regarde sereinement depuis la pirogue, bien qu’il s’agisse de la meilleure partie d’un mile du terrain, derrière une zone technique carrée gigantesque qui est presque assez plus grande que l’État voisin de Bahreïn.

Le but de consolation de Mehdi Taremi attire sans doute le plus grand rugissement du match, alors que les supporters iraniens reprennent la parole. Lorsque leur équipe se précipite à nouveau deux minutes plus tard, l’excitation et les chants de “I-RAN! I-RAN!” sont tels que n’importe qui aurait pensé que c’était le prochain but qui l’emporte. Même si c’était le cas, ce serait quand même une mauvaise nouvelle pour eux : quelques secondes plus tard, Marcus Rashford entre en scène ; quelques secondes plus tard, il marque et les supporters iraniens se taisent une fois de plus.

Taremi marque une seconde sur place après que Jack Grealish ait fait 6-1, mais même 6-2 est toujours la deuxième plus grande victoire de l’Angleterre en Coupe du monde, après le triomphe 6-1 contre le Panama il y a quatre ans – rien d’étonnant à ce que “le football arrive”. Home” est diffusé parmi les supporters anglais dans les phases finales. Après la victoire 4-0 de l’Angleterre sur l’Ukraine à l’Euro 2020, Southgate a maintenant orchestré la plus grande victoire de l’Angleterre à l’Euro, ainsi que ses deux plus grandes victoires en Coupe du monde.

Il s’est avéré être un match un peu plus divertissant que peut-être beaucoup à l’intérieur du stade international de Khalifa – même si les sourcils se lèvent lorsqu’une foule de 45 000 personnes est annoncée sur le système de sonorisation. Peut-être que certains des sièges vides ont acheté leurs propres billets.

L’excitation qatarie n’a peut-être pas encore atteint son paroxysme, mais la Coupe du monde est arrivée – si ce résultat était quelque chose à dire, l’Angleterre aussi.