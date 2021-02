MeWho? La révélation du strip poker et des baisers indésirables d’un ancien assistant de Cuomo a rencontré des grillons, prouvant que le mouvement est tué par la partisanerie

Lindsey Boylan, une ancienne assistante du gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a finalement présenté les détails de son harcèlement présumé – seulement pour être confrontée à des gazouillis de cricket, alors que les croisés de #MeToo semblent avoir disparu.

Des mois après avoir déclaré publiquement qu’elle avait été harcelée par Cuomo pendant ses trois ans de travail pour le bureau du gouverneur, Boylan a livré les détails de la faute présumée du gouverneur – des avances non désirées, y compris un baiser et des commentaires sur son corps, à une invitation. jouer au strip poker sur un vol privé, à un intermède claustrophobe au bureau du gouverneur qui comprenait une référence aux irrégularités sexuelles de l’ancien président Bill Clinton. Elle a même été désignée dans le bureau par le nom de l’ex-petite amie du gouverneur, à qui elle aurait ressemblé.

Et ce n’est pas seulement Boylan qui a été soumis à ce qu’elle a appelé à plusieurs reprises un «culture de travail toxique»Sous Cuomo. Dans un article de Medium publié mercredi qui détaillait le harcèlement pour la première fois, elle a décrit le miasme de peur à l’échelle du bureau qui la préoccupait pour son travail si elle se plaignait du comportement de Cuomo. Le gouverneur a également fait des commentaires inappropriés sur d’autres femmes, a-t-elle déclaré, créant une culture.où le harcèlement sexuel et l’intimidation sont si répandus qu’ils sont non seulement tolérés mais attendus. »

Aujourd’hui, je raconte mon histoire. Je n’ai jamais prévu de partager les détails de mon expérience de travail dans l’administration Cuomo, mais je le fais maintenant dans l’espoir que cela puisse aider les autres à dire leur propre vérité. https://t.co/n1Lcc6Ac66 – Lindsey Boylan (@LindseyBoylan) 24 février 2021

Pourtant, loin du tollé médiatique que ces révélations auraient pu évoquer il y a quelques années, lorsque #MeToo battait son plein et que les hommes des deux parties devaient surveiller leurs arrières, les affirmations de Boylan ne faisaient que faire dégringoler les rues d’Albany. Hollywood, lui aussi, semblait avoir perdu le goût de voir des hommes puissants s’écraser et brûler, mis à part la demande de l’actrice devenue activiste Rose McGowan pour une enquête sur le « monstrueux»Allégations. Qu’est-il arrivé à #MeToo?

Boylan a souligné – à la fois après la publication de l’article Medium et en décembre quand elle a parlé pour la première fois de Cuomo – qu’elle n’avait aucune mauvaise volonté à son égard sur le plan politique. Elle prétend toujours avoir été « fier de travailler dans l’administration Cuomo. » Elle ne veut tout simplement pas le voir accaparer encore plus de pouvoir sans devoir rendre des comptes pour la façon dont il en a abusé dans le passé, a-t-elle déclaré.

Voir son nom flotter en tant que candidat potentiel pour le procureur général des États-Unis – le plus haut responsable de l’application de la loi du pays – m’a déclenché.

Cuomo est politiquement intouchable, au point que son nom a été sérieusement considéré comme un candidat démocrate à la présidentielle avant que le parti ne rejoigne Biden – un autre candidat aux prises avec des problèmes de harcèlement sexuel. Et bien qu’il n’obtienne pas le poste d’AG, Cuomo a néanmoins été comblé d’éloges, de prix Emmy, de ventes de livres et d’adulation publique, crédités par les médias pour avoir tué à lui seul le coronavirus à New York – même comme la sale vérité sur qui exactement a été tué des bulles des égouts pluviaux.

On pourrait se demander ce qui est arrivé au « croire toutes les femmes»Qui était le cri de guerre de #MeToo pendant les années Trump – à la fois contre le président lui-même, contre son candidat à la Cour suprême Brett Kavanaugh et contre une poignée d’autres. Les réseaux ont littéralement supprimé les preuves discréditées contre les femmes maintenant incarcérées, le shyster Michael Avenatti, tombé sur leurs genoux, avec des déclarations frauduleuses qu’elles étaient victimes d’abus de plus en plus sinistres de la part de Kavanaugh. Aucune question n’a été posée dans la précipitation pour faire passer ces femmes à la télévision. Pourtant, toutes les interviews avec l’accusatrice de Biden Tara Reade, une autre femme qu’il a été considérée comme imprudente « croire, »Est venu plus comme des drames de salle d’audience alors que les animateurs de télévision essayaient de percer des trous dans ses arguments, allant même jusqu’à retirer des clips de leurs archives dans une tentative apparente de la discréditer. Boylan n’a pas du tout été interviewé, préférant – peut-être à bon escient – ne pas donner aux vautours des médias une chance de lui arracher ses proverbiales entrailles.

Et les actrices hollywoodiennes qui afflueraient à la défense de toute femme prétendant avoir été victime de quelqu’un de puissant ou de riche au cours des trois dernières années sont parties. En effet, le mouvement semble s’être divisé en deux, McGowan restant ferme avec l’appel général à «croire les femmes», Tandis que d’autres comme Alyssa Milano ont publiquement changé de camp, embrassant des prédateurs présumés comme Biden – les victimes soient damnées, Orange Man Bad.

Mais #MeToo est devenu une campagne très réussie pour une raison. Les femmes harcelées par des hommes puissants – en particulier sur le lieu de travail – n’ont pas beaucoup d’endroits où se tourner, car même le fait de porter plainte contre leurs bourreaux peut aboutir à leur mise sur la liste noire de l’industrie dans laquelle elles travaillent. La solidarité offert par #MeToo et sa fraternité apparente était considérée comme une bouée de sauvetage par beaucoup. De toute évidence, ce n’est plus le cas.

Et même si on ne peut pas s’attendre à ce que les actrices défendent les femmes politiques de l’autre côté du pays, il y a un manque notable de soutien à Boylan parmi certains des plus vifs de Washington.féministe » voix. L’ancienne assistante a appelé la représentante démocrate de New York Alexandria Ocasio-Cortez et la représentante du Massachusetts Ayanna Pressley quelques-uns de ses héros, arguant qu’ils l’ont inspirée à envisager d’embaucher le représentant de longue date Jerry Nadler au Congrès. Bien que cette campagne ne se soit pas concrétisée – elle envisage maintenant de se présenter à la présidence de l’arrondissement de Manhattan – ni AOC ni aucun autre membre de la « Équipe»S’est manifesté pour exprimer son soutien à Boylan. En effet, on peut entendre les grillons pépier à Washington quand on l’interroge sur elle. La vengeance et le dépit de Cuomo sont légendaires, et personne ne veut être du mauvais côté d’eux. Si cela signifie sacrifier leur morale, eh bien, on se lance rarement en politique à cause d’une morale profondément ancrée.

Cependant, on ne sait pas pourquoi les femmes de contrôle d’Hollywood et du Parti démocrate insistent pour soutenir un Cuomo ou un Biden. Aucun des hommes politiques n’est connu pour sa plate-forme progressiste, son crédit révolutionnaire à la hauteur du prolétariat, ou vraiment rien de plus que sa capacité à occuper des fonctions pendant une longue période. C’est peut-être suffisant pour la prochaine vague de féministes – mais si c’est le cas, les femmes vont être baisées de plus d’une manière.

