Meurtres en série à Long Island : les restes d’une femme retrouvés le long de la côte

HAUPPAUGE, NY –

Les autorités chargées de l’application des lois ont déclaré vendredi avoir identifié une femme dont les restes avaient été retrouvés dès 1996 à différents endroits le long de la côte de Long Island, certains d’entre eux près des emplacements de Gilgo Beach où les enquêteurs pensent avoir été laissés par un tueur en série.

La femme, que les enquêteurs avaient appelée la « Jane Doe n°7 », était Karen Vergata, a déclaré vendredi le procureur du comté de Suffolk, Raymond Tierney. Elle avait 34 ans.

Elle a disparu vers le 14 février 1996 et vivait à Manhattan, a déclaré Tierney.

Ses restes partiels ont été découverts pour la première fois en 1996 sur Fire Island. D’autres de ses os ont ensuite été retrouvés près de Gilgo Beach en 2011.

Un nouveau groupe de travail d’enquête, formé l’année dernière pour enquêter sur ce qui est devenu connu sous le nom de meurtres de Gilgo Beach, a développé un profil ADN de la femme, a déclaré Tierney lors d’une conférence de presse. Ensuite, le FBI a utilisé des techniques de généalogie génétique pour l’identifier provisoirement comme Vergata, et le groupe de travail a obtenu l’ADN d’un parent pour cimenter l’identification en octobre, a déclaré Tierney.

Il a déclaré que les autorités avaient retardé la divulgation des informations tout en contactant ses proches et en poursuivant leur enquête, ce qui a conduit le mois dernier à l’arrestation de Rex Heuermann dans la mort de trois autres femmes dont les restes ont été retrouvés le long d’une promenade côtière près de Gilgo Beach. Il a également été nommé suspect principal dans le meurtre d’un quatrième. Il a plaidé non coupable et son avocat dit que Heuermann nie avoir tué qui que ce soit.

Tierney a refusé de commenter « ce que nous avons développé, le cas échéant », dans la mort de Vergata.