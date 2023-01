Meurtres d’étudiants de l’Idaho: le colocataire des victimes s’est réveillé en pleurant et a vu un homme masqué vêtu de noir, selon la police | Nouvelles américaines

Une femme qui vivait dans la même maison où quatre étudiants de l’Université de l’Idaho ont été assassinés dit avoir vu un homme masqué vêtu de noir marcher vers elle, selon un enquêteur.

La colocataire non identifiée a déclaré qu’elle s’était réveillée au son des pleurs et avait ouvert la porte de son deuxième étage vers 4 heures du matin et s’était tenue en “choc gelé” alors que l’homme passait devant elle vers une porte arrière, selon des documents judiciaires.

Après avoir vu le mâle, elle s’est enfermée dans sa chambre.

Le colocataire, qui n’a pas été blessé lors de l’attaque, a décrit l’homme comme mesurant 5 pieds 10 pouces ou plus, “pas très musclé, mais athlétique avec des sourcils broussailleux”.

Les documents judiciaires ont également révélé que les enquêteurs avaient trouvé sur les lieux une gaine de couteau en cuir beige qui contenait une seule source d’ADN du suspect sur le bouton-pression.

Cela survient après que Bryan Kohberger, un étudiant en criminologie de 28 ans, a été transporté par avion de Pennsylvanie où il a été arrêté hier en Idaho.

Il a été inculpé de quatre chefs de meurtre au premier degré et de cambriolage.