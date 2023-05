« Meurtres » de Ruakaka – les corps de deux enfants, 1 et 4 ans, retrouvés à l’intérieur de la maison alors que les flics lancent une enquête en Nouvelle-Zélande

La POLICE a ouvert une enquête pour meurtre après que deux jeunes enfants ont été retrouvés morts dans une maison d’une petite ville balnéaire.

Les jeunes ont été tragiquement découverts par des flics dans la propriété de Ruakaka, en Nouvelle-Zélande, tôt lundi matin.

La police a lancé une enquête pour meurtre après la découverte au domicile néo-zélandais Crédit : RNZ / Nick Monro

Deux enfants ont été tragiquement retrouvés morts lundi matin Crédit : 1News

La police de Northland a déclaré avoir été appelée au domicile de Peter Snell Drive vers 7 h 30, où elle a malheureusement trouvé deux corps.

La force n’a pas précisé l’âge des victimes, bien que les médias locaux aient rapporté que les deux enfants avaient un et quatre ans.

Une école locale a également rendu hommage au couple, écrivant un article faisant référence à la « triste perte de deux enfants » sur les réseaux sociaux.

Les services d’urgence se sont précipités sur la propriété en réponse à un « incident de mort subite », a confirmé la police.

Aucune arrestation n’a encore été effectuée car l’enquête sur le meurtre n’en est qu’à ses débuts, bien que les flics parlent avec une personne d’intérêt.

Ils ont déclaré qu’ils ne poursuivaient actuellement aucun autre suspect en relation avec l’incident.

Des rapports ont affirmé qu’une femme avait passé l’appel pour alerter les autorités sur la scène tragique.

L’inspecteur-détective Bridget Doell a déclaré: « Notre enquête en est encore à ses débuts et nous parlons actuellement avec une personne dans le cadre de nos enquêtes.

« Il y aura une présence policière accrue dans la région, et nous fournirons d’autres mises à jour au fur et à mesure que notre enquête progressera.

« Bien que nous apprécions l’intérêt plus large pour ce qui s’est passé, la police n’est pas en mesure de divulguer d’autres détails à ce stade. »

Les autorités ont exhorté toute personne disposant d’informations susceptibles d’aider l’enquête à se manifester.

Les habitants de la ville très unie de Ruakaka ont été secoués par la mort des deux enfants qui vivaient dans la rue résidentielle calme.

Un résident local, Tui Roman, a déclaré à 1News que la mort des enfants avait « été durement ressentie par tout le monde dans le village ».

Elle a poursuivi: « Nous avons un bon village. Ce n’est pas notre village. Ce n’est pas notre communauté qui fait ça.

« C’est la dévastation. C’était une chose horrible à se réveiller et à voir sur Facebook. »

Des voisins ont affirmé que les jeunes vivaient dans la région depuis plusieurs années, selon le média local Stuff.

La publication a rapporté que leur maison était gérée par le fournisseur de logements sociaux néo-zélandais, Kainga Ora.

Le directeur régional Jeff Murray a déclaré que la police avait décrit la tragédie comme un « incident de mort subite dans l’une de nos propriétés ».

Le maire de Whangarei, Vince Cocurullo, a déclaré: « La famille et la communauté seront sous le choc et auront besoin de soutien. C’est tragique et choquant. »

Le directeur de l’école One Tree Point a rendu hommage aux victimes tout en offrant son soutien aux élèves et à la communauté.

Shirley Winters a écrit dans un post sur Facebook : « Nous sommes conscients de la triste perte de deux enfants à Ruakākā ce matin.

« Notre aroha sincère et nos pensées vont aux whānau et à toutes les personnes concernées.

« Nous avons mis en place des systèmes de soutien pour tous nos tamariki qui en ont besoin. »

Le directeur du Bream Bay College, Wayne Buckland, a également déclaré que son école était au courant d’un incident important à proximité.

Il a rassuré les parents : « Nous avons informé notre conseil d’administration.

«Nous continuerons de surveiller la situation et de fournir un soutien en cas de besoin.

« Nous n’avons eu aucune indication de problèmes de sécurité pour nos élèves qui fréquentent l’école.

« Nous avons une très bonne relation de travail avec la police locale, et ils nous ont informés qu’il n’y a aucun problème de sécurité pour nos étudiants ou nos opérations. »

Ruakaka est une petite ville balnéaire située à environ 135 km au nord d’Auckland sur l’île du Nord de la Nouvelle-Zélande.