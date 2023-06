Meurtres de Newhaven: dernier message déchirant du père de quatre enfants, 33 ans, avant qu’il ne soit tué avec sa femme, 30 ans, alors qu’un homme de 64 ans est inculpé

Un père de quatre enfants assassiné aux côtés de sa femme a fait un dernier message déchirant sur Facebook à sa fille des semaines avant sa mort.

Josh Bashford, 33 ans, et sa femme Chloé, 30 ans, ont été découverts dans une propriété à Newhaven, East Sussex, vers 19 heures vendredi.

Josh Bashford, 33 ans, et sa femme Chloé, 30 ans, ont été assassinés vendredi dans l’East Sussex Crédit : document

Les parents de quatre enfants ont été découverts à une adresse à Newhaven Crédit : Eddie Mitchell

Derek Martin, également connu sous le nom de Derek Glenn, 64 ans, de Brighton, Sussex, a maintenant été accusé du meurtre du couple au cimetière de Newhaven sur Lewes Road.

La police dit que Derek était connu du couple.

Il a été placé en détention provisoire et doit comparaître lundi devant le tribunal de première instance de Brighton.

Dans son dernier message sur Facebook le 30 avril, Josh a partagé deux photos de lui et de sa fille ensemble.

Il a légendé le message touchant: « 10 ans passent vite… »

Les détails du double meurtre n’ont pas encore été révélés par les flics alors qu’ils poursuivent leur enquête, avec une autopsie prévue pour la semaine prochaine.

Depuis, des hommages ont été rendus au couple « drôle et aimant », qui partageait deux garçons et deux filles ensemble.

On se souvenait d’eux comme des « parents les plus incroyables » car leurs proches avaient promis que leurs enfants seraient « soutenus, aimés et soignés ».

La nièce de Chloé, Georgie Last, a déclaré dans une déclaration émouvante : « Ma belle tante et mon oncle.

« Les mots ne peuvent pas commencer à expliquer la douleur que nous ressentons tous en ce moment. Jamais nous n’aurions pensé que nous vivrions un chagrin et une douleur comme celle-ci.

« Le couple le plus drôle et le plus aimant, vous vous aimiez tellement que c’était juste incroyable de voir à quoi ressemblait le véritable amour.

« Vous étiez les parents les plus incroyables de quatre enfants beaux, intelligents et aimants.

« Nous ferons tous tout pour nous assurer qu’ils sont soutenus, aimés et pris en charge.

« Nous vous aimons tous tellement, pour toujours et à jamais dans nos cœurs. »

Les frères de Chloé, Stephen et Simon Glenn, se sont également rendus sur les réseaux sociaux pour pleurer leur perte.

Stephen a écrit: « Je ne sais pas comment traiter cette douleur et ce sentiment de vide dans nos cœurs et avec un flot constant de larmes dans nos yeux, mais pour l’instant, nous devons malheureusement dire au revoir à notre petite sœur et à son mari.

« Pris cruellement de nous bien trop jeune en laissant derrière nous 4 beaux enfants.

« Chloé et Josh, nous n’étions pas toujours d’accord, mais tu étais et tu seras toujours notre petite sœur, tu nous manqueras énormément et tu seras à jamais dans nos pensées et nos prières RIP. »

Pendant ce temps, Simon a posté: « Je ne me sens toujours pas réel, je ne peux tout simplement pas le traiter. Ma petite sœur Chloé nous a été enlevée bien trop tôt. Une âme si douce. Faites-moi toujours savoir que j’étais son grand frère.

« Sis tu vas tellement me manquer, tu seras pour toujours dans mon cœur. Vole haut bébé sis. Je t’aime tellement, jusqu’à ce que nous nous revoyions.

Il a également ajouté un hommage à Josh, disant qu’il sera « pour toujours dans mon cœur ».

Jason Godden, le père de Chloé, a publié deux photos du couple sur Facebook avec plusieurs cœurs d’amour en légende alors qu’il payait un hommage déchirant.

Des amis et des proches ont commenté la publication, « envoyant de l’amour » et offrant leurs condoléances.

Un porte-parole de la police de Sussex a déclaré: « Des agents ont été appelés sur la propriété peu après 19 heures le vendredi 9 juin, où les corps de Josh Bashford, 33 ans, et de Chloe Bashford, 30 ans, ont été découverts.

« Derek Martin, également connu sous le nom de Derek Glenn, 64 ans, de Moulsecoomb Way, Brighton, a été arrêté en lien avec l’incident et a été inculpé de deux chefs de meurtre.

« Il était connu des victimes.

« Les familles de Josh et Chloé ont exprimé leur souhait de ne pas ajouter d’informations supplémentaires pour le moment, et nous exhortons la presse et le public à respecter leur droit à la vie privée. »

Toute personne ayant des informations est priée de contacter la police de Sussex au 101.

Vous pouvez également contacter anonymement l’association caritative indépendante Crimestoppers au 0800 555 111.

Les hommages rendus au couple ont déclaré qu’ils étaient les « parents les plus incroyables de quatre enfants beaux, intelligents et aimants » Crédit : Facebook

Le frère de Chloé, Stephen, a déclaré que le couple avait été « pris cruellement » à leurs quatre enfants Crédit : Facebook

Josh et Chloé ont été assassinés dans une propriété du cimetière de Newhaven, East Sussex Crédit : Facebook