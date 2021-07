Meurtres de Murdaugh – Un appel déchirant au 911 capture le moment où l’héritier de la dynastie légale sanglote après avoir trouvé sa femme et son fils morts

R. Alexander « Alex » Murdaugh a été secoué et a pleuré lorsqu’il a composé le 911 après être retourné dans la maison de chasse de 1 700 acres de sa famille le mois dernier pour trouver sa femme et son fils abattus.

Le riche avocat de Caroline du Sud a informé le répartiteur qu’il était rentré chez lui pour trouver les corps criblés de balles de Maggie Murdaugh, 52 ans, leur fils Paul, 22 ans, gisant dans l’un de ses chenils.

Les deux ont été abattus à plusieurs reprises, ont confirmé les autorités à l’époque.

« Je suis à la hauteur maintenant – c’est mauvais », a déclaré Murdaugh en détresse lors de l’appel de 22h07 le 7 juin avec un répartiteur du comté de Colleton.

Il faisait référence à la vue horrible des membres de sa famille décédés.

La séquence a été rapportée pour la première fois par fitnews.com qui a demandé la publication des 6 minutes et demie « expurgées numériquement » par la Division de l’application de la loi de Caroline du Sud (SLED).

Murdaugh est avocat et héritier de Peters, Murdaugh, Parker, Eltzroth & Derrick – l’une des dynasties juridiques les plus riches de Caroline du Sud et fondée par son arrière-grand-père en 1910, selon le site Web du cabinet.

Sa biographie précise que Murdaugh sert également de « procureur à temps partiel pour le 14e district » – qui comprend le comté de Colleton.

La famille Murdaugh était déjà sous la contrainte au moment des doubles meurtres alors que Paul Murdaugh faisait face à des accusations selon lesquelles il était sous l’influence de la mort en bateau de l’adolescent Mallory Beach en 2019.

« D’accord et respirent-ils ? » demanda le répartiteur à Murdaugh.

« Non madame, » répondit Murdaugh.

« Et vous avez dit que c’était votre femme et votre fils ? a demandé Fraser.

« C’est ma femme et mon fils, répondit Murdaugh.

Alors que Murdaugh a été nommé dès le début comme une « personne d’intérêt » jusqu’à présent, aucune autorité n’a procédé à aucune arrestation et aucun suspect n’a été identifié, a confirmé Fitsnews.com.

SLED a confirmé que l’affaire restait « en cours ».

Au cours de l’appel enregistré, lorsque Murdaugh a été interrogé pour savoir si les corps étaient dans une voiture, il a expliqué: « Non madame, ils sont par terre dans mon chenil. »

Comme les échos des aboiements des chiens peuvent être entendus au loin, le répartiteur a demandé à Murdaugh s’il savait si sa femme ou son fils était encore en vie.

« Non, personne ne respire », dit-il en pleurant.

Après avoir retrouvé un peu de calme, Murdaugh a été informé de ce qu’il avait vu et si quelque chose sortait de l’ordinaire.

« D’accord, avez-vous entendu quelque chose », le répartiteur a interrogé l’homme. « Ou êtes-vous rentré à la maison et les avez-vous trouvés ?

« Non madame, je suis parti », a-t-il dit, s’effondrant à nouveau. « Je viens de revenir. »

« D’accord et quelqu’un d’autre était-il censé être chez vous ? » lui a demandé le répartiteur.

— Non madame, lui dit Murdaugh. « Accélère s’il te plaît. »

Le répartiteur exhorte le patriarche à ne pas avoir de contact avec son fils et sa femme.

« Je ne veux pas du tout que vous les touchiez d’accord, » lui dit le répartiteur. « Je ne sais pas si vous les avez déjà touchés, mais je ne veux pas que vous les touchiez juste au cas où ils pourraient obtenir des preuves, d’accord ? »

Mais Murdaugh a dit qu’il avait déjà touché les deux corps.

« Je les ai déjà touchés en essayant d’obtenir un – euh – en essayant de voir s’ils respiraient », a-t-il déclaré.

« D’accord, je ne veux pas que vous déplaciez quoi que ce soit au cas où ils pourraient obtenir des preuves, d’accord ? » il a été dit par le répartiteur.

Murdaugh met alors brusquement fin à l’appel en disant au répartiteur qu’il avait d’autres appels à passer.

Il a dit: « Madame, je dois appeler des membres de ma famille. »

