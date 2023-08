Meurtres de Jacksonville : ce que l’on sait de la fusillade

Un homme blanc portant un masque et tirant avec une arme ornée d’une croix gammée a abattu trois Noirs samedi dans ce que le shérif a décrit comme une attaque à caractère raciste à Jacksonville, en Floride. Le tireur, qui avait également publié des écrits racistes, s’est ensuite suicidé. Voici ce que l’on sait des meurtres :

OÙ ET QUAND A EU LIEU LE TIR ?

La fusillade s’est produite samedi après-midi dans un magasin Dollar General à New Town, un quartier à majorité noire de Jacksonville, en Floride. Le magasin se trouve à proximité de l’Université Edward Waters, une école historiquement noire comptant environ 1 000 étudiants. L’école a déclaré que l’homme avait été repéré sur le campus par un agent de sécurité peu avant la fusillade et qu’il avait demandé à partir lorsqu’il avait refusé de s’identifier. Il a été vu en train d’enfiler son gilet pare-balles et son masque avant de partir. Le shérif de Jacksonville, TK Waters, a déclaré dimanche qu’il ne semblait pas avoir l’intention d’attaquer l’école.

QUI ÉTAIT LE TIREUR ?

Ryan Palmeter, 21 ans, qui vivait dans le comté voisin de Clay avec ses parents. Le shérif Waters a déclaré que Palmeter avait été impliqué dans un incident de violence domestique en 2016 qui n’avait pas conduit à une arrestation et avait été involontairement soumis à un examen de santé mentale de 72 heures l’année suivante. Palmeter a utilisé deux armes : une arme de poing Glock et un fusil semi-automatique AR-15. Waters a déclaré qu’ils avaient été achetés légalement plus tôt cette année.

QUI SONT LES VICTIMES ?

Angela Michelle Carr, 52 ans, qui a été abattue dans sa voiture à l’extérieur ; l’employé du magasin AJ Laguerre, 19 ans, qui a été abattu alors qu’il tentait de s’enfuir ; et le client Jerrald Gallion, 29 ans, qui a été abattu alors qu’il entrait dans le magasin. Personne d’autre n’a été blessé.

QU’EST-CE QUI A MOTIVÉ L’ATTAQUE ?

Racisme. Au cours de l’attaque, Palmeter a envoyé un texto à son père et lui a dit d’entrer par effraction dans sa chambre et de vérifier son ordinateur. Là, le père a trouvé une note de suicide, un testament et des écrits racistes de son fils. La famille a prévenu les autorités, mais les tirs avaient déjà commencé, a indiqué le shérif. Les responsables affirment que des écrits ont été adressés à sa famille, aux forces de l’ordre fédérales et à au moins un média. Au moins une des armes portait des croix gammées peintes. Le shérif Waters a déclaré que le tireur avait clairement indiqué dans ses écrits qu’il détestait les Noirs.

COMMENT L’UNIVERSITÉ EDWARD WATERS A-T-ELLE ÉTÉ AFFECTÉE ?

Après la fusillade, l’école a été fermée pendant plusieurs heures et les élèves ont été gardés dans leurs dortoirs pour leur sécurité. L’école affirme qu’aucun élève ni membre du personnel n’a été impliqué dans la fusillade.

RÉACTION DE PARTOUT AUX ÉTATS-UNIS

Angie Nixon, représentante de l’État de Floride : « Nous devons être clairs : il ne s’agissait pas seulement d’une violence raciste, mais d’une violence raciste perpétuée par une rhétorique et des politiques conçues pour attaquer les Noirs, point final. »

La maire de Jacksonville, Donna Deegan : « J’ai entendu certaines personnes dire que certains discours que nous entendons ne représentent pas vraiment ce qu’il y a dans le cœur des gens, c’est juste un jeu. C’est juste un jeu politique. Ces trois personnes qui ont perdu la vie, ce n’est pas un jeu. C’est la réalité à laquelle nous sommes confrontés. S’il vous plaît, arrêtons de nous considérer comme des pièces sur un plateau de jeu, et commençons, s’il vous plaît, à voir l’humanité de chacun. «

Rudolph McKissick, pasteur principal de l’église historique Bethel de Jacksonville : « Au fur et à mesure que cela commençait à se dérouler et que je commençais à en voir la vérité, mon cœur me faisait mal à plusieurs niveaux. »

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis : « Ce type s’est suicidé plutôt que de faire face à la musique et d’accepter la responsabilité de ses actes. Il a choisi une voie de sortie lâche. » —

LaTonya Thomas, une résidente de Jacksonville qui rentrait chez elle en bus charter après la commémoration du 60ème anniversaire de la marche sur Washington pour l’emploi et la liberté en 1963 : « Cela a rendu la marche encore plus importante parce que, bien sûr, la violence armée et les choses de cette nature semblent si banales. maintenant. Maintenant, vous avez des employés, des clients qui ne rentreront jamais chez eux.

Procureur général Merrick B. Garland : « Aucune personne dans ce pays ne devrait avoir à vivre dans la peur d’une violence alimentée par la haine et aucune famille ne devrait avoir à pleurer la perte d’un être cher à cause du sectarisme et de la haine. L’une des premières priorités du ministère de la Justice en matière de sa création en 1870 avait pour objectif de traduire en justice les suprémacistes blancs qui utilisaient la violence pour terroriser les Noirs américains. Cela reste notre mission urgente aujourd’hui. Le ministère de la Justice ne cessera jamais de travailler pour protéger tout le monde dans notre pays contre les actes illégaux de haine.