Meurtres dans l’Idaho: comment la police a retrouvé le suspect

La berline blanche est passée devant la maison de location grise de trois étages située dans une rue sans issue à Moscou, dans l’Idaho. Puis encore. Et encore.

C’était un comportement inhabituel dans le quartier résidentiel à flanc de colline dans les heures calmes avant l’aube. Et selon un affidavit de la police publié jeudi, des vidéos de surveillance montrant le véhicule cette nuit de novembre ont été essentielles pour percer l’horrible mystère de qui a tué quatre étudiants de l’Université de l’Idaho à l’intérieur de la maison.

Avec peu d’autres choses à faire alors qu’une communauté paniquée exigeait des réponses, les enquêteurs ont examiné des images de sécurité du quartier – y compris un enregistrement de la voiture qui s’éloignait après les meurtres – pour avoir une idée des mouvements possibles du tueur, selon l’affidavit.

Finalement, selon le document, la police a pu réduire ce qui n’était initialement connu que vaguement comme une berline blanche à une Hyundai Elantra 2015 immatriculée au nom de Bryan Kohberger, un doctorant en criminologie de 28 ans à la Washington State University, juste en face. la frontière à Pullman, Washington. Une enquête plus approfondie a fait correspondre Kohberger à l’ADN sur les lieux du crime, a-t-il déclaré.

Kohberger a fait une première apparition dans une salle d’audience de l’Idaho jeudi après son extradition de Pennsylvanie, où il a été arrêté la semaine dernière. Son avocat n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, bien qu’un défenseur public qui l’a représenté en Pennsylvanie, Jason LaBar, ait déclaré qu’il souhaitait être disculpé et ne devrait pas être jugé “par le tribunal de l’opinion publique”.

“Le suivi des mouvements en public est une technique importante lorsque vous n’avez identifié aucun suspect”, a déclaré Mary D. Fan, professeur de droit pénal à l’Université de Washington. “Vous pouvez voir des mouvements en public même si vous n’avez pas de raison probable d’obtenir un mandat. Nous vivons à une époque où les caméras sont omniprésentes. C’est un récit remarquable de ce que les données audiovisuelles peuvent faire.”

Le premier passage de la voiture devant la maison a été enregistré à 03h29 le 13 novembre – moins d’une heure avant que Kaylee Goncalves, Madison Mogen, Xana Kernodle et Ethan Chapin ne soient poignardés à mort dans leurs chambres, le caporal de la police de Moscou. Brett Payne a écrit dans l’affidavit.

Le véhicule est passé deux fois de plus et a été enregistré une quatrième fois à 4 h 04, a écrit Payne. Il n’a pas été revu sur les images jusqu’à ce qu’il s’en aille 16 minutes plus tard.

“Il s’agit d’un quartier résidentiel avec un nombre très limité de véhicules qui circulent dans la région tôt le matin”, a écrit Payne. “Après examen de la vidéo, il n’y a que quelques voitures qui entrent et sortent de cette zone pendant cette période.”

Un médecin légiste du FBI a déterminé que la voiture était probablement une Hyundai Elantra 2011-13, mais a ensuite déclaré qu’il pourrait s’agir d’un modèle jusqu’en 2016, selon l’affidavit.

Des images de surveillance du campus de l’Université de l’État de Washington ont fourni d’autres informations alléchantes : un véhicule similaire a quitté la ville juste avant 3 heures du matin le jour des meurtres et est réapparu sur les caméras à Pullman juste avant 5 h 30, selon l’affidavit.

Le 25 novembre, le département de police de Moscou a demandé aux forces de l’ordre régionales de rechercher une Elantra blanche. Trois nuits plus tard, un officier de police de la WSU a lancé une requête pour tous les Elantras blancs sur le campus.

L’un est revenu avec une plaque d’immatriculation de Pennsylvanie et était enregistré auprès de Kohberger. En moins d’une demi-heure, un autre officier du campus a localisé le véhicule garé dans le complexe d’appartements de Kohberger. Il est revenu avec des étiquettes de l’État de Washington. Cinq jours après les meurtres, Kohberger avait transféré l’enregistrement de la Pennsylvanie, son État d’origine, à Washington, selon l’affidavit.

Les enquêteurs avaient maintenant un nom sur lequel continuer, et une enquête plus approfondie a donné plus d’indices. Le permis de conduire de Kohberger le décrivait comme mesurant 6 pieds et 185 livres, et sa photo de licence lui montrait des sourcils broussailleux – tous les détails concordant avec une description de l’agresseur donnée par un colocataire survivant, selon l’affidavit.

D’autres recherches ont révélé que Kohberger avait été arrêté par un adjoint du shérif du comté de Latah, dans l’Idaho, en août alors qu’il conduisait l’Elantra. Il a donné au député un numéro de téléphone portable.

Armé de ce numéro, Payne a obtenu des mandats de perquisition pour les données historiques du téléphone. Les données de localisation ont montré que le téléphone était près de son domicile à Pullman jusqu’à environ 2 h 42 le matin des meurtres. Cinq minutes plus tard, le téléphone a commencé à utiliser des ressources cellulaires situées au sud-est de la maison, ce qui correspond au déplacement de Kohberger vers le sud, selon l’affidavit.

Il n’y avait aucune autre donnée de localisation disponible sur le téléphone jusqu’à 4 h 48, ce qui suggère que Kohberger l’a peut-être éteint pendant l’attaque dans le but d’éviter d’être détecté, selon l’affidavit. À ce moment-là, le téléphone a commencé à prendre un chemin détourné vers Pullman, voyageant vers le sud jusqu’à Genesee, Idaho, puis vers l’ouest jusqu’à Uniontown, Washington, et vers le nord jusqu’à Pullman juste avant 5 h 30 – à peu près au même moment où la berline blanche est revenue. sur les caméras de surveillance en ville.

On ne sait toujours pas pourquoi les victimes ont été ciblées.

Kohberger a ouvert le compte pour le téléphone le 23 juin, selon l’affidavit, et les données de localisation ont montré qu’il s’était rendu dans le quartier où les victimes avaient été tuées au moins une douzaine de fois avant les attaques. Ces visites sont toutes arrivées tard dans la soirée ou tôt le matin, selon l’affidavit, et c’est lors d’un de ces voyages qu’il a été arrêté par l’adjoint du shérif le 21 août.

Les données du téléphone portable comprenaient également un autre détail effrayant, selon l’affidavit : Le téléphone est revenu dans le quartier des victimes quelques heures après l’attaque, vers 9 heures du matin. Mais même si l’un des colocataires survivants avait vu un homme étrange à l’intérieur et avait entendu des pleurs après 4 heures du matin, les meurtres n’ont été signalés à la police que plus tard dans la journée, et il n’y a eu aucune réponse de la police sur les lieux à 9 heures.

Bien que la police ait réalisé que Kohberger, avec son Elantra 2015, était une personne d’intérêt le 29 novembre, ils ont publié un communiqué de presse le 7 décembre demandant l’aide du public pour trouver une Elantra blanche 2011-13. Ils ont suggéré qu’un tel véhicule s’était trouvé près de la maison tôt le 13 novembre et que tous les occupants “pourraient avoir des informations critiques à partager concernant cette affaire”.

La raison pour laquelle la police a émis cette demande n’était pas claire, mais les forces de l’ordre utilisent parfois de telles déclarations publiques pour rejeter les suspects et les empêcher d’apprendre qu’ils sont suspectés. Les pourboires ont afflué et les enquêteurs ont rapidement annoncé qu’ils passaient au crible un pool d’environ 20 000 véhicules potentiels.

Kohberger est apparemment resté à la WSU jusqu’à la mi-décembre, lorsqu’il s’est rendu chez ses parents en Pennsylvanie, accompagné de son père, dans l’Elantra. Alors qu’il traversait l’Indiana, Kohberger a été arrêté deux fois le même jour pour talonnage.

Le 27 décembre, la police de Pennsylvanie a récupéré des ordures au domicile de la famille Kohberger et a envoyé des preuves ADN à l’Idaho, selon l’affidavit. Les preuves correspondaient à l’ADN trouvé sur le bouton-pression d’une gaine de couteau récupéré sur les lieux du crime, a-t-il déclaré.

Kohberger est accusé de quatre chefs de meurtre au premier degré et de cambriolage. Une audience sur l’état de l’affaire est prévue pour le 12 janvier.

——



La correspondante AP Rebecca Boone à Boise, Idaho, a contribué.