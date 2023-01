Meurtre-suicide dans l’Utah: une famille dit que son mari a pris des armes à feu à la maison

ENOCH, Utah –

Un homme de l’Utah qui a tué par balle ses cinq enfants, sa belle-mère et sa femme, puis s’est suicidé, a enlevé des armes à feu appartenant à lui et à sa femme quelques jours avant le meurtre-suicide, laissant la famille “vulnérable”, a déclaré vendredi un proche.

L’épouse, Tausha Haight, a dit à sa famille élargie que son mari, Mike Haight, avait pris les armes au domicile familial cette semaine, deux semaines seulement après avoir demandé le divorce, a déclaré sa belle-sœur Jennie Earl à l’Associated Press.

Elle a dit qu’elle ne savait pas ce que Tausha Haight pensait du retrait, mais a déclaré que cela “laissait la famille vulnérable”, notant que Tausha et sa mère, Gail Earl, avaient été formées à la sécurité des armes à feu et à la protection personnelle. Les commentaires de Jennie Earl sont intervenus après que la famille Earl a publié une déclaration déplorant la tragédie et révélant que des armes à feu avaient été retirées.

“Les armes de protection ont été délibérément retirées de la maison avant l’incident car tous les adultes ont été correctement formés pour protéger la vie humaine”, a déclaré la famille Earl dans un communiqué. “C’est le type de perte qui continuera à se produire dans les familles, les communautés et cette nation lorsque les armes de protection ne seront plus accessibles.”

Le directeur de la ville d’Enoch, Rob Dotson, a déclaré que les forces de l’ordre locales n’étaient pas impliquées, affirmant dans un communiqué envoyé par courrier électronique que la police “n’a jamais eu de raison et n’a jamais eu à retirer des armes à feu”.

La révélation donne un meilleur aperçu de ce qui s’est passé dans les jours qui ont précédé une fusillade dans une maison du sud de l’Utah qui s’est produite après que Tausha Haight eut demandé le divorce le 21 décembre de son mari depuis 19 ans.

Les victimes ont été retrouvées mercredi lorsque la police a effectué un contrôle de bien-être à la résidence, selon des responsables de la ville d’Enoch, une petite ville d’environ 8 000 habitants située à 394 kilomètres au sud de Salt Lake City.

Sans connaître les détails sur le déroulement de la fusillade, il n’est pas clair si le fait d’avoir ces armes à feu à la maison aurait pu aider à arrêter l’effusion de sang, a déclaré Jennie Earl. Cependant, si Tausha Haight ou Gail Earl avaient eu la chance de défendre leur famille, ils auraient pu utiliser les armes à feu, a-t-elle déclaré.

“Ils auraient pu parce qu’ils avaient les compétences pour le faire”, a-t-elle déclaré.

Matt Munson, l’avocat représentant la famille de Michael Haight, n’a pas répondu aux questions sur les armes à feu dans la maison mais a envoyé une déclaration de ses clients pleurant la perte de la famille et adressant ses condoléances aux comtes.

La famille a révélé l’information sur le retrait des armes dans un communiqué publié vendredi qui a également déploré la “tragédie impensable” et a appelé les médias et le public à s’abstenir d’utiliser la fusillade pour toute “défense d’agendas politiques”.

“Nous encourageons les reportages sur la valeur de toute vie humaine, les grandes œuvres de Dieu qui peuvent rendre un cœur qui pardonne, comment la religion peut guérir et élargir notre capacité d’amour, et un retour aux principes fondamentaux de la paix au sein de notre nation”, a déclaré le La famille Earl a écrit.

Les responsables d’Enoch ont déclaré qu’ils étaient au courant de la demande de divorce mais ne savent pas si c’était le motif des meurtres.

Le chef de la police d’Enoch, Jackson Ames, a également déclaré cette semaine que des policiers avaient enquêté sur l’homme de 42 ans et sa famille “quelques années auparavant”, suggérant d’éventuels problèmes antérieurs au sein du ménage, mais il n’a pas voulu donner de détails.



Slevin a rapporté de Denver.