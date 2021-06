Meurtre frelon 2021 – Un insecte trouvé près de Seattle effraie les habitants par sa taille et laisse les experts avertir d’un «danger grave»

COMMENT LE MURDER HORNET EST-IL ARRIVÉ AUX ÉTATS-UNIS ?

Les scientifiques ne savent pas comment ils se sont retrouvés dans l’État de Washington, mais ils ont déjà été vus au Canada.

Lors de l’observation de 2021, un résident a trouvé le frelon mort sur sa pelouse près de la ville de Marysville et l’a signalé.

Il n’y a pas de voie évidente pour savoir comment le frelon est arrivé à Marysville, ont déclaré des responsables.

« La découverte est déroutante car il est trop tôt pour qu’un mâle émerge », a déclaré le docteur Osama El-Lissy, administrateur adjoint du programme de quarantaine du département américain de l’Agriculture.

El-Lissy a déclaré que l’agence fédérale travaillerait avec les responsables de l’État « pour étudier la zone afin de vérifier s’il existe une population dans le comté de Snohomish ».

Les experts estiment qu’ils sont parfois transportés en fret international, dans certains cas délibérément.

Le frelon géant a été repéré pour la première fois dans l’État en décembre, et les scientifiques pensent qu’il a recommencé à devenir actif en avril lorsque les reines sortent de l’hibernation pour construire des nids et former des colonies.