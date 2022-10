Meurtre d’une valise à Paris: le principal suspect dans la mort d’une fille est une femme de 24 ans souffrant de «troubles psychiatriques»

La police française enquêtant sur la mort mystérieuse et brutale d’une jeune fille de 12 ans dont le corps a été retrouvé dans une valise à Paris la semaine dernière détient deux suspects pour interrogatoire, dont une femme de 24 ans qui souffre de “troubles psychiatriques”. selon un rapport local.

La jeune fille de 12 ans, identifiée uniquement par son prénom, Lola, a été retrouvée morte vendredi soir à Paris, à quelques rues de l’immeuble où elle habitait avec ses parents.

Le corps présentait de larges blessures visibles au cou et une autopsie réalisée samedi a déterminé qu’elle était morte par asphyxie, a indiqué une source à l’Agence France-Presse (AFP).

Sur les deux personnes restant en garde à vue, les enquêteurs ont déclaré que le principal suspect était une femme de 24 ans souffrant de troubles psychiatriques, a rapporté le média.

ATTAQUE À LA MACHETTE DE CANCUN : LE PROCUREUR DU MEXIQUE LANCE UNE ENQUÊTE APRÈS QUE LE PÈRE AMÉRICAIN DIT QU’IL A ÉTÉ LAISSÉ POUR MORT

La femme, qui serait sans abri, a été arrêtée samedi à Bois-Colombes, dans la banlieue nord-ouest de Paris, après avoir été vue sur des images de vidéosurveillance près du domicile de la victime.

L’autre personne détenue est un homme de 43 ans qui aurait abrité la femme et se trouvait dans une voiture avec elle au moment de son arrestation samedi.

Les accusations potentielles peuvent inclure le viol et le meurtre d’un mineur de moins de 15 ans et la torture, l’abus et la dissimulation d’un corps, a déclaré à l’AFP une source au sein de la justice française.

Les parents de Lola avaient signalé sa disparition vendredi soir alors qu’elle n’était jamais rentrée de l’école.

Son père, un gardien de l’immeuble où vivait la famille, a déclaré à la police qu’il avait vu sa fille sur des images de vidéosurveillance de l’immeuble avec une femme dans la vingtaine, a rapporté la chaîne d’information française BFMTV. La femme a ensuite été vue portant une valise hors du bâtiment.

Les enquêteurs ont fouillé le sous-sol de l’immeuble où vivait la famille et ont découvert des preuves d’enlèvement, selon le rapport.

Vers 23h30, un sans-abri a appelé la police pour signaler une valise rue d’Hautpoul, à quelques rues de la résidence familiale, qui contenait le corps de la jeune fille. Des sources proches de l’enquête ont indiqué à l’AFP que le cadavre était dissimulé sous des vêtements dans une malle en plastique.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les chiffres “1” et “0” auraient été écrits sur des notes papier et placés sur chacun des pieds de la victime.

Les enquêteurs ont initialement placé six personnes en garde à vue et en ont depuis relâché quatre.