Meurtre d’un scientifique nucléaire iranien: Rohani blâme Israël

Dans un communiqué de samedi, faisant référence à Israël, Rohani a accusé le “régime usurpateur-sioniste” du meurtre et a déclaré que la mort de Fakhrizadeh n’entraverait pas les “réalisations” scientifiques de l’Iran. Dans un discours séparé, Rohani a lié le meurtre au départ imminent du président Trump.

Trump – qui a retiré les États-Unis d’un pacte nucléaire conclu par l’Iran avec les puissances mondiales il y a cinq ans – a intensifié les sanctions et autres pressions sur Téhéran depuis qu’il a renoncé à l’accord visant à freiner le programme nucléaire de Téhéran. Le président élu Joe Biden s’est engagé à travailler plus étroitement avec ses alliés sur la politique iranienne et à rejoindre l’accord nucléaire.

“Ce meurtre brutal montre que nos ennemis traversent des semaines effrayantes, des semaines où elles sentent leur période de pression prendre fin et les conditions mondiales changer”, a déclaré Rohani. “Ces semaines sont cruciales pour qu’ils profitent au maximum de leur temps.”

Les responsables israéliens n’ont fait aucun commentaire.

L’équipe Biden n’a pas non plus immédiatement fait de commentaire. Les responsables américains n’ont pas eu de réponse immédiate, mais Trump a retweeté le journaliste israélien vétéran Yossi Melman, qui a décrit l’attaque comme “un coup psychologique et professionnel majeur pour l’Iran”.

Dans un message sur Twitter vendredi, le sénateur Chris Murphy (D-Conn.) A écrit: «Si le but premier de l’assassinat de M. Fakhrizadeh était de rendre plus difficile le redémarrage de l’accord nucléaire avec l’Iran, alors ce meurtre signifie l’Amérique. , Israël ou le monde est plus sûr. “

L’ancien directeur de la CIA, John O. Brennan, un fervent critique de Trump, a tweeté que l’attaque était “un acte criminel et très imprudent”.

“Cela risque des représailles mortelles et une autre série de conflits régionaux”, a-t-il écrit. “Les dirigeants iraniens auraient intérêt à attendre le retour d’un leadership américain responsable sur la scène mondiale et à résister à la tendance à réagir contre les coupables présumés.”

L’attaque – qui, selon les agences de presse iraniennes, impliquait une voiture piégée et des hommes armés – a rappelé les meurtres ténébreux de scientifiques nucléaires iraniens il y a dix ans et a révélé des failles dans les services de sécurité et de renseignement iraniens.

Les informations sur l’assassinat de Fakhrizadeh indiquaient que ses mouvements étaient suivis et l’attaque coordonnée.

L’agence de presse semi-officielle Tasnim a déclaré que l’attaque avait commencé par l’explosion d’une voiture piégée sur la trajectoire du véhicule de Fakhrizadeh. Puis “les terroristes ont commencé à tirer”, a-t-il rapporté.

Mais Brig. Le général Amir Hatami, ministre iranien de la Défense, a décrit une autre série d’événements dans une interview à la télévision d’Etat iranienne et a déclaré que l’attaque avait commencé avec des hommes armés ouvrant le feu sur la voiture de Fakhrizadeh. Une camionnette à environ 15 mètres a explosé peu de temps après, a-t-il déclaré. Les coups de feu ont continué, blessant le scientifique et deux de ses gardes du corps.

L’Iran a récemment augmenté son approvisionnement en uranium enrichi depuis que l’administration Trump s’est retirée de l’accord nucléaire de 2015. Téhéran a insisté sur le fait que l’uranium enrichi est uniquement destiné à alimenter ses centrales nucléaires et un réacteur de recherche, tandis que ses ennemis contredisent cela cela rapproche la nation de la production de matériaux de qualité ogive.

Fakhrizadeh était largement considéré comme le cerveau derrière le programme nucléaire iranien, y compris les tentatives clandestines de Téhéran de mettre au point une bombe atomique au début des années 2000. Le professeur de physique, qui aurait environ 60 ans, a été identifié par des responsables du renseignement comme le chef du plan Amad, le programme secret de recherche sur les armes nucléaires qui visait à développer jusqu’à six bombes atomiques avant que les dirigeants iraniens aient ordonné le programme en 2003.

Ancien personnage reclus rarement vu en public, Fakhrizadeh s’est récemment autorisé à apparaître sur des sites Web officiels iraniens, notamment lors d’événements organisés par le chef suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei.