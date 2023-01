Meurtre de Tire Nichols: cinq policiers de Memphis arrêtés pour meurtre au deuxième degré

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin en semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit par e-mail du matin aux États-Unis

Cinq anciens policiers de Memphis ont été arrêtés et accusés de meurtre au deuxième degré en lien avec la mort de Tire Nichols, décédé après avoir eu de multiples «confrontations» avec les forces de l’ordre lors d’un contrôle routier de routine. Le procureur Steve Mulroy a déclaré que “le monde nous regarde et nous devons montrer au monde quelles leçons nous pouvons tirer de cette tragédie”, notant que les accusations – et la prochaine diffusion publique des images de la caméra corporelle de la police de l’incident – seraient une étape dans cette direction.

Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Emmitt Martin III, Desmond Mills Jr. et Justin Smith – tous d’anciens officiers du département de police de Memphis – ont été accusés de meurtre au deuxième degré. Les officiers ont été licenciés la semaine dernière après une enquête sur la mort de M. Nichols.

M. Nichols a été arrêté le 7 janvier pour conduite imprudente mais a terminé la nuit dans un hôpital à la suite de “confrontations” avec la police. Il est mort trois jours plus tard.

Des membres de la famille et des sympathisants tiennent une photo de Tire Nichols à l’hôpital lors d’une conférence de presse à Memphis (Copyright 2023 The Associated Press. Tous droits réservés.)

Le chef de la police de Memphis, Cerelyn Davis, a annoncé mercredi que les images de la caméra corporelle montrant les événements du 7 janvier seraient diffusées vendredi à 18 h 00 CT, 19 h 00 HNE. La vidéo contiendra des expurgations et durera environ une heure.

Les anciens officiers font chacun face à des accusations supplémentaires, qui sont voies de fait graves – agissant de concert ; enlèvement aggravé; inconduite officielle et oppression officielle, selon le bureau du procureur du comté de Shelby.

Lors d’une conférence de presse annonçant les accusations jeudi, le procureur Steve Mulroy a déclaré que l’enquête était en cours et que des accusations supplémentaires pourraient être ajoutées en attendant l’examen.

“Alors que chacun des cinq individus a joué un rôle différent dans l’incident en question, les actions de chacun d’eux ont entraîné la mort de Tire Nichols, et ils sont tous responsables”, a-t-il déclaré.

David Rausch, le directeur du Tennessee Bureau of Investigation, a déclaré que “ce qui s’est passé ici ne reflète pas du tout une police appropriée”.

« C’était faux. C’était criminel », a-t-il dit.

Il a continué en disant: “En termes simples, cela n’aurait pas dû arriver.”

« Je suis policier depuis plus de 30 ans. J’ai consacré ma vie à ce métier », a-t-il déclaré. “Je suis choqué, je suis écœuré par ce que j’ai vu et ce que nous avons appris grâce à notre enquête.”

Le soir de l’incident, M. Nichols avait été arrêté par la police pour conduite imprudente. Une “confrontation s’est produite”, selon le rapport des officiers, qui aurait conduit M. Nichols à tenter de fuir les officiers. Ils l’ont rattrapé et une deuxième «confrontation» aurait eu lieu. Peu de temps après, M. Nichols se serait plaint de ne pas pouvoir respirer et aurait été transporté à l’hôpital.

Son décès trois jours plus tard a entraîné des demandes de transparence du département et de la ville sur les événements précédant immédiatement son hospitalisation.

Cette combinaison d’images de réservation fournies par le bureau du shérif du comté de Shelby montre, de la rangée du haut à partir de la gauche, Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Emmitt Martin III, rangée du bas à partir de la gauche, Desmond Mills, Jr. et Justin Smith. Les cinq anciens policiers de Memphis ont été inculpés de meurtre au deuxième degré et d’autres crimes dans l’arrestation et la mort de Tire Nichols, un automobiliste noir décédé trois jours après une confrontation avec les policiers lors d’un contrôle routier, selon les archives du jeudi 19 janvier. 26, 2023 (PA)

Sa famille et leur avocat, Ben Crump, ont commandé une autopsie indépendante, qui a révélé que M. Nichols souffrait de “saignements abondants causés par des coups violents”.

M. Crump et la famille ont exigé de voir les images de la caméra corporelle de la police de l’incident. Après avoir examiné les images, M. Crump les a qualifiées d ‘«épouvantables» et les a comparées au passage à tabac de Rodney King par la police dans les années 1990.

« C’est déplorable. C’est odieux. C’est violent”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse après avoir revu les images.

Le chef de la police de Memphis, Cerelyn Davis, déclare que des images de la caméra corporelle de la police montrant le passage à tabac d’Alex Nichols par la police seront à venir

Le chef Davis avait une description similaire des événements, les qualifiant également d ‘”odieux” et de “manquement à l’humanité de base envers un autre individu”.

Elle a averti que les téléspectateurs se sentiraient probablement “indignés par le mépris des droits humains fondamentaux”, mais a exhorté les membres du public qui décident de manifester à épargner à la communauté “la violence et la destruction”.

M. Crump a salué l’arrestation et l’inculpation des officiers jeudi.

“Le fait que ces cinq officiers soient tenus pénalement responsables de leurs actions meurtrières et brutales nous donne de l’espoir alors que nous continuons à faire pression pour que justice soit rendue à Tyr”, a-t-il déclaré dans un communiqué. “Cette tragédie répond à la définition absolue d’une mort inutile et inutile.”

Rodney Wells, le père de M. Nichols, a déclaré après avoir examiné les images que lui et sa famille pensaient que les anciens officiers devraient être accusés de meurtre au premier degré, selon Le New York Times.

“La justice pour nous, c’est le meurtre 1”, a-t-il déclaré. “Tout ce que nous n’accepterons pas.”