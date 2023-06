Meurtre de Stephen Lawrence: un suspect majeur révélé dans un meurtre raciste notoire – alors que les flics admettent une enquête maladroite

Un NOUVEAU suspect majeur a été révélé dans l’affaire du meurtre de Stephen Lawrence.

Stephen, âgé de 18 ans, a été tué par un gang raciste à Eltham, Londres en 1993.

Matthew White a été révélé comme un nouveau suspect dans l’affaire du meurtre de Stephen Lawrence

Stephen Lawrence a été assassiné par un gang raciste Crédit : PA

David Norris et Gary Dobson ont été condamnés à perpétuité pour le meurtre en 2012 tandis que trois autres suspects n’ont pas été condamnés.

La police du Met pense que six hommes ont attaqué Stephen lorsqu’il a été tué – et l’homme considéré comme le sixième a maintenant été nommé par les flics, a rapporté la BBC pour la première fois.

Matthew White est décédé en 2021 à l’âge de 50 ans. La police du Met dit maintenant qu’elle a raté l’enquête sur lui.

Le sous-commissaire adjoint de la police du Met, Matt Ward, a déclaré: «L’impact du meurtre raciste de Stephen Lawrence et des enquêtes qui ont suivi continue de se faire sentir dans l’ensemble des services de police.

« Malheureusement, trop d’erreurs ont été commises lors de l’enquête initiale et leur impact continue d’être visible.

« Le 30e anniversaire du meurtre de Stephen, le commissaire Sir Mark Rowley a présenté ses excuses pour nos manquements et je répète ces excuses aujourd’hui.

Le Met a cessé d’enquêter sur l’affaire du meurtre de Stephen en 2020.

Une enquête de la BBC aurait révélé qu’un parent de White avait tenté de parler aux flics après le meurtre, mais en raison d’une erreur, la piste n’a pas été poursuivie.

La BBC aurait également découvert qu’un témoin avait déclaré aux flics en 2000 que White avait admis être impliqué.

White ressemblait également fortement à une description d’un attaquant par l’ami de Stephen, Duwayne Brooks, qui était avec lui lorsqu’il a été tué.

White aurait été arrêté par Clive Driscoll, le flic qui a condamné deux des assassins de Stephen, mais il a été contraint de prendre sa retraite avant que son enquête ne puisse être correctement menée.

L’ancien Det Ch Insp Driscoll a également affirmé que l’ancien patron de la Met Police, Cressida Dick, aurait déclaré qu’il ne devrait pas prendre la peine de poursuivre d’autres suspects.

Dans un communiqué publié après l’enquête de la BBC, le sous-commissaire adjoint Ward a déclaré: «

Stephen a été poignardé à mort lors d’une attaque non provoquée et l’affaire a secoué le pays.

Ce qui a suivi a été une bataille de plusieurs années pour la justice menée par la famille de Stephen et des examens judiciaires qui ont conduit à un examen minutieux de la police métropolitaine.

Le lendemain du meurtre, une lettre nommant les suspects a été laissée dans une cabine téléphonique.

En mai et juin 1993, la police a arrêté cinq suspects et en a inculpé deux, mais les charges ont été abandonnées un mois plus tard, les flics affirmant que les preuves d’identité de Duwayne n’étaient pas fiables.

L’année suivante, le CPS a de nouveau refusé de poursuivre les suspects, malgré la présentation de nouvelles preuves.

Les parents en colère de Stephen ont lancé une poursuite privée contre Gary Dobson, Luke Knight et Neil Acourt, mais elle a échoué en 1996 lorsque la preuve d’identité de Duwayne a été déclarée irrecevable.

En février 1997, une enquête a conclu que Stephen avait été tué dans une « attaque raciste totalement non provoquée par cinq jeunes ».

Le lendemain, le Daily Mail a nommé des suspects comme les assassins de Stephen sur sa première page et les a invités à poursuivre le journal.

En mai 2011, Gary Dobson et David Norris ont finalement été jugés pour le meurtre de Stephen à la suite d’un examen des preuves médico-légales qui ont trouvé l’ADN de la victime sur les vêtements des accusés.

Tous deux ont été condamnés à perpétuité avec Dobson emprisonné pour un minimum de 15 ans et deux mois et Norris pour 14 ans et trois mois.

La mère de Stephen, Doreen, et le père Neville ont fait campagne sans relâche pour la réforme de la justice et de la police après son meurtre et sa mère est maintenant une baronne siégeant à la Chambre des lords.

David Norris et Gary Dobson ont été condamnés à perpétuité pour le meurtre en 2012 Crédit : AFP