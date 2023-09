Meurtre de Sikhs au Canada : « Aller au fond de cette affaire très grave » | Nouvelles

Le Canada affirme avoir fourni des preuves « il y a plusieurs semaines » de l’implication présumée des services de sécurité indiens dans le meurtre d’un militant sikh sur son territoire, alors que les États-Unis pressaient New Delhi de coopérer à une enquête.

Plus de détails sur l’affaire ont été révélés lorsque le Premier ministre canadien Justin Trudeau a réitéré qu’Ottawa disposait de renseignements crédibles liant des agents indiens au meurtre du chef séparatiste sikh Hardeep Singh Nijjar, un citoyen canadien.

Cette accusation a suscité une réaction de colère à New Delhi, qui a nié avec véhémence toute implication.

Lors d’une conférence de presse vendredi, Trudeau a été interrogé sur les allégations qu’il a faites publiquement et il a réitéré son appel au gouvernement indien à coopérer.

« Nous sommes là pour travailler de manière constructive avec l’Inde. Nous espérons qu’ils collaboreront avec nous afin que nous puissions aller au fond de cette affaire très grave », a déclaré Trudeau. « Le Canada a partagé avec l’Inde les allégations crédibles dont j’ai parlé lundi. Nous l’avons fait il y a plusieurs semaines.

Nijjar a été abattu devant un temple sikh à Surrey, en Colombie-Britannique, en juin et aucune arrestation n’a été effectuée.

Actualités Bloomberg signalé que des responsables canadiens ont partagé des communications et des numéros de téléphone avec le gouvernement indien qui relieraient prétendument des agents indiens au meurtre de Nijjar.

L’Inde a nié que toute information ait été officiellement partagée et a qualifié les accusations d’« absurdes ».

« Aucune information spécifique n’a été partagée par le Canada sur cette affaire, que ce soit à ce moment-là, avant ou après », a déclaré Arindam Bagchi, porte-parole du ministère indien des Affaires étrangères.

« Nous voulons des responsabilités »

Les États-Unis ont clairement indiqué qu’ils s’attendaient à ce que le gouvernement indien travaille avec le Canada.

« Nous sommes profondément préoccupés par les allégations soulevées par le premier ministre Trudeau », a déclaré le secrétaire d’État américain Antony Blinken aux journalistes. « Il serait important que l’Inde travaille avec les Canadiens sur cette enquête. Nous voulons voir la responsabilité.

Le gouvernement canadien a rassemblé des renseignements humains et électromagnétiques au cours d’une enquête de plusieurs mois sur le meurtre du chef séparatiste sikh, CBC News signalé.

Le rapport indique que les renseignements incluent des communications de responsables indiens présents au Canada, ajoutant que certaines informations ont été fournies par un allié non identifié de l’alliance Five Eyes – un réseau de partage de renseignements qui comprend les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Zélande.

Cependant, Trudeau n’a fourni aucun détail sur ce que les agences d’espionnage canadiennes ont collecté, et son bureau n’a ni confirmé ni démenti le rapport de la CBC.

L’ambassadeur américain au Canada, David Cohen, a confirmé que « des renseignements partagés entre les partenaires du groupe Five Eyes » avaient informé Trudeau de l’implication possible d’agents indiens.

« Il y a eu beaucoup de communications entre le Canada et les États-Unis à ce sujet, et je pense que c’est aussi loin que je suis à l’aise », a déclaré Cohen à CTV News. dans une interview sera diffusé dimanche.

« Si ils [the allegations] s’avère vrai, il s’agit d’une violation potentiellement très grave de l’ordre international fondé sur des règles dans lequel nous aimons fonctionner.