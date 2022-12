Meurtre de Sidhu Moosewala : Diljit Dosanjh dit : “Ye sarkar ki nalayaki hai”

Le chanteur populaire punjabi Diljit Dosanjh a accusé le gouvernement du meurtre du célèbre chanteur punjabi Sidhu Moosewala. Il a également parlé de la façon dont les parents de Sidhu doivent souffrir après la mort de leur fils unique. Il a dit que la politique est mauvaise et que c’est l’échec complet du gouvernement.

Parlant des décès récents de Sidhu Moosewala et Deep Sidhu, Diljit pense que les artistes ne peuvent rien faire de mal à quiconque, ajoutant qu’ils ont tous travaillé dur. Il a choisi de croire que quelque chose a dû mal tourner entre Sidhu et quelqu’un d’autre et a qualifié cela de très triste. Il a également expliqué que Sidhu était le seul enfant de leurs parents et on ne peut même pas imaginer comment ils doivent vivre avec la mort de leur fils.

“100% ye sarkar ki nalayaki hai. Ye politique hai aur politique bahut gandi hai. Bhagwan se hum prarthna kar sakte hain ki unko insaaf mile aur aisi tragédie na ho. Nous ne sommes pas dans ce monde pour nous entretuer mais cela s’est produit depuis le début”, a déclaré Diljit à Film Companion. Il a en outre déclaré que des artistes avaient également été tués auparavant et s’est souvenu qu’il y avait des problèmes lorsque les gens demandaient pourquoi cette personne avait tant de succès.

Pendant ce temps, le gangster Satinderjeet Singh alias Goldy Brar, le cerveau présumé derrière le meurtre de Sidhu Moosewala, a été arrêté en Californie, a confirmé vendredi le ministre en chef du Pendjab, Bhagwant Mann. Brar, membre du gang Lawrence Bishnoi, avait déménagé aux États-Unis depuis le Canada, où il était basé depuis 2017. Il a revendiqué la responsabilité du meurtre brutal de Moosewala le 29 mai, au nom du gang.

Jeudi, le père de Moosewala, Balkaur Singh, a appelé le gouvernement du Pendjab à annoncer une récompense d’au moins Rs 2 crore pour toute information ayant conduit à l’arrestation de Brar. Brar, originaire de Sri Muktsar Sahib, était allé au Canada avec un visa d’étudiant en 2017. Il était également un conspirateur clé dans le meurtre des partisans de Dera Sacha Sauda le mois dernier. Le meurtre de Moosewala a été exécuté par six tireurs d’élite et quatre d’entre eux ont été arrêtés et deux abattus lors d’une rencontre avec la police.

(Avec entrées IANS)