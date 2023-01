Meurtre de Shraddha Walkar : 3 000 pages d’accusations de police répertorient 100 témoins

La police de Delhi a préparé un projet d’acte d’accusation de 3 000 pages contre Aaftab Poonawala qui aurait assassiné l’année dernière sa partenaire Shraddha Walkar et découpé son corps en 35 morceaux, ont indiqué des sources.

Le projet d’acte d’accusation, selon des sources, contient les témoignages de plus de 100 témoins et il est basé sur des preuves électroniques et médico-légales cruciales que les flics ont recueillies au cours de leur enquête de plusieurs mois.

Les flics ont également cité les aveux d’Aaftab, le résultat de son test de stupéfiants et les rapports de tests médico-légaux dans l’acte d’accusation. Il est actuellement en cours d’examen par les experts juridiques.

Aaftab Poonawala aurait tué Shraddha Walkar le 18 mai dans leur appartement loué à Mehrauli après une dispute. Il avait découpé son corps en 35 morceaux et les avait ensuite jetés à travers la ville pendant plusieurs jours.

Le mois dernier, un test ADN avait confirmé que les os sur lesquels Aaftab Poonawala avait conduit les flics dans la zone forestière de Mehrauli et à Gurugram étaient ceux de Shraddha.

La scie et la lame qui auraient été utilisées pour hacher le corps auraient été jetées dans les buissons dans une partie de Gurugram, tandis que le couperet à viande a été jeté dans une poubelle dans le sud de Delhi, ont indiqué des sources.

Le crime a été révélé progressivement après que son père se soit rendu à la police dans leur ville natale du Maharashtra en octobre.

Le père, Vikas Walkar, n’avait pas été en contact avec elle car il était contrarié par sa relation interreligieuse avec Aaftab Poonawala. Après s’être rencontrés sur une application de rencontres, le couple a vécu ensemble pendant quelques mois dans leur ville natale de Vasai, près de Mumbai, avant de déménager à Delhi seulement en mai de l’année dernière.

L’homme de 28 ans est en garde à vue depuis novembre dernier.

Aaftab, selon des sources, avait déclaré plus tôt à un tribunal de Delhi qu’il avait tué son partenaire Shraddha Walkar “dans le feu de l’action”.