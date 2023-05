Meurtre de Shireen Abu Akleh : les partisans dénoncent la position « odieuse » des États-Unis

La journaliste Shireen Abu Akleh a été tuée par les forces israéliennes.

Les militants disent qu’il n’y a eu aucune responsabilité pour son meurtre.

Elle faisait un reportage en Cisjordanie occupée.

Le président américain Joe Biden dit souvent que « le journalisme n’est pas un crime », invoquant une expression populaire parmi les défenseurs de la liberté de la presse pour dénoncer la répression, l’emprisonnement et le meurtre de journalistes dans le monde.

Mais un an après que les forces israéliennes ont tué la journaliste américano-palestinienne Shireen Abu Akleh en Cisjordanie occupée, les militants des droits de l’homme affirment que l’administration Biden n’a pratiquement rien fait pour demander des comptes dans cette affaire.

Abu Akleh, correspondant chevronné d’Al Jazeera, a été abattu par l’armée israélienne alors qu’il couvrait un raid dans la ville palestinienne de Jénine le 11 mai 2022.

Bien que de multiples enquêtes indépendantes menées par des médias et des témoins oculaires aient conclu que le journaliste tué n’était pas à proximité immédiate de combats, l’administration américaine a adopté l’affirmation israélienne selon laquelle Abu Akleh a été abattu « accidentellement ».

Washington, qui fournit à Israël au moins 3,8 milliards de dollars d’assistance militaire chaque année, a également rejeté les efforts visant à demander des comptes pour Abu Akleh devant la Cour pénale internationale (CPI).

Ici, Al Jazeera parle aux journalistes palestino-américains et aux défenseurs des droits de l’homme et de la solidarité avec la Palestine de la réponse américaine au meurtre.

Shireen Abu Akleh, journaliste chevronnée d’Al Jazeera, lors d’un de ses reportages à Jérusalem. AFPAFP, Al Jazeera

Paul O’Brien, directeur exécutif d’Amnesty International USA

O’Brien a dénoncé la réponse de l’administration Biden au meurtre du journaliste d’Al Jazeera et a appelé à une enquête « approfondie et indépendante ».

« Son meurtre en particulier a été un rappel brutal des crimes qui, selon nous, ont été commis par les autorités israéliennes afin de maintenir leur système d’apartheid sur les Palestiniens », a déclaré O’Brien à Al Jazeera.

« Et c’est aussi symptomatique du rôle du gouvernement américain qui continue de protéger le gouvernement israélien de toute responsabilité pour ses violations des droits de l’homme, ses crimes de guerre et ses crimes contre l’humanité. »

Il a également critiqué ce qu’il a appelé les « doubles standards » dans l’approche américaine pour critiquer les abus de ses alliés, notant que Biden s’était engagé à promouvoir les droits de l’homme dans sa politique étrangère.

O’Brien a dit :

Si les États-Unis vont être en mesure de centrer leur politique étrangère sur les droits de l’homme, le monde va regarder quand on demande aux États-Unis de porter un jugement sur le bilan des droits de l’homme de ses alliés.

Tariq Kenney-Shawa, chargé de mission politique américain au sein du groupe de réflexion palestinien Al-Shabaka

Kenney-Shawa a qualifié la réponse des États-Unis au meurtre d’Abou Akleh d’« odieuse mais sans surprise », affirmant qu’elle représente le dernier exemple de la « complicité de Washington dans les crimes de guerre et les violations des droits de l’homme israéliens ».

« L’administration actuelle fait beaucoup de discours nobles sur son engagement envers les droits de l’homme et les valeurs démocratiques, mais ces valeurs semblent toutes s’estomper lorsqu’il s’agit des actions d’Israël. En ce qui concerne Israël-Palestine, les États-Unis prétendent être un honnête courtier de la paix, mais c’est tout sauf ça », a déclaré Kenney-Shawa à Al Jazeera.

« Tout comme les États-Unis appellent à la paix et à une solution à deux États tout en permettant simultanément l’expansion d’Israël, ils appellent également à rendre des comptes pour le meurtre de Shireen, tout en faisant tout ce qu’ils peuvent pour s’assurer que ses meurtriers n’en paieront pas le prix. »

Kenney-Shawa a ajouté que l’affaire Abu Akleh démontrait le « vide » de l’engagement autoproclamé de l’administration Biden en faveur de la liberté de la presse.

Laura Albast , organisatrice américano-palestinienne

Albast, qui est basé dans la région de Washington, DC, a déclaré que l’administration Biden tentait de « pacifier » les appels à rendre des comptes pour le meurtre d’Abu Akleh.

« Ils ne veulent pas régler ce problème. Ils ne tiendront jamais Israël responsable d’aucun crime, encore moins de celui-ci. Ils veulent juste que cela disparaisse », a-t-elle déclaré à Al Jazeera.

« Ils attendent juste que le cycle de l’actualité s’estompe, que la mobilisation ralentisse, que les gens passent à la prochaine grande affaire au prochain numéro. »

Elle a ajouté qu’en dépit de la position du gouvernement américain, les militants continueront de réclamer justice pour le journaliste assassiné.

« Cela ne signifie pas que nous allons cesser de demander des comptes, que nous allons cesser de protester, de nous mobiliser et de dénoncer ces injustices, et de tenir l’administration américaine elle-même responsable de sa complicité dans l’occupation de la Palestine et le nettoyage ethnique de la Palestine. et le meurtre de Shireen Abu Akleh », a déclaré Albast.

« C’est l’argent des contribuables américains qui paie pour cette machine à tuer. »

Nader Ihmoud, rédacteur en chef du magazine Palestine in America

Ihmoud a déclaré à Al Jazeera que « ça fait mal » de voir le gouvernement américain être si négligent quant à la vie des Palestiniens américains.

Il a déclaré qu’Abu Akleh était un modèle et une journaliste vénérée, mais que malgré son statut et sa citoyenneté américaine, Washington n’a pas cherché à rendre compte de son meurtre.

« Elle était palestinienne, et elle était américaine. Et c’est un peu la bulle dans laquelle je me situe. protége toi? » dit Ihmoud.

« Dans le fond de ma tête – parce que nous n’avons vraiment jamais eu une situation directe comme celle-ci, où un éminent journaliste palestino-américain a été tué comme ça en plein jour – c’était juste une confirmation : si quelque chose m’arrivait, personne ne le ferait foutre le bordel. »

Ihmoud a également dénoncé ce qu’il a appelé le « mensonge » de Biden de soutenir la liberté de la presse : « C’est exaspérant parce que, dans tout ce qu’ils disent, la partie silencieuse est « sauf les Palestiniens » », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

James Zogby, président du groupe de réflexion Arab American Institute

Zogby a déclaré que la gestion par les États-Unis du meurtre d’Abou Akleh fait écho à la façon dont Washington a traité des décennies de violations des droits des Palestiniens.

Zogby a dit :

Cela tombe dans le même schéma… et c’est : ils ne voient pas les Palestiniens comme des êtres humains à part entière.

« Et, par conséquent, ne les traitez pas comme ils traitent d’autres violations des droits de l’homme dans le monde. Ce qui aggrave cela, bien sûr, c’est que Shireen était une citoyenne américaine. »

Zogby a ajouté qu’il y avait un «élément de racisme» dans la façon dont les États-Unis négligent les abus contre leurs citoyens arabes, citant les mauvais traitements infligés aux Arabes américains dans les aéroports et les passages frontaliers israéliens.

Abu Akleh était l’un des deux citoyens américains tués par Israël l’année dernière. Omar Assad, un Palestinien américain âgé, est décédé en janvier 2022 après avoir été arbitrairement détenu par les forces israéliennes en Cisjordanie occupée.

« Ce n’est pas seulement qu’Israël voit deux catégories de citoyens américains, c’est que les États-Unis nous traitent comme des catégories distinctes de citoyens [when] ils ne nous donnent pas la même protection… Nous méritons tous les mêmes droits. Nous ne sommes pas les enfants d’un Dieu inférieur », a déclaré Zogby.

Reem Farhat, journaliste américano-palestinienne

Farhat a déclaré que l’absence de réponse « claire et forte » de l’administration Biden au meurtre d’Abu Akleh devrait alarmer tous les journalistes aux États-Unis.

« Le journalisme n’est pas un crime. Une attaque contre des journalistes est une attaque contre la responsabilité et la vérité. Qu’un journaliste ait été tué alors qu’il était clairement identifié comme journaliste devrait susciter l’inquiétude et la colère à tous les niveaux », a déclaré Farhat à Al Jazeera dans un e-mail.

« Et même si le meurtre de Shireen ne devrait pas avoir d’importance uniquement parce qu’elle était journaliste ou Palestinienne américaine, le fait que son meurtre par des soldats israéliens n’ait pas suscité de réponse ferme de la part de cette administration malgré ces faits est décevant. »