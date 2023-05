Meurtre de Sharron Prior: affaire froide résolue après que la police de Longueuil a obtenu de nouvelles preuves ADN

Le meurtre de l’adolescente montréalaise Sharron Prior a été résolu, 48 ans plus tard.

Lors d’une conférence de presse mardi après-midi, l’inspecteur-chef de la Division des crimes majeurs Pierre Duquette du service de police de Longueuil a révélé qu’une percée scientifique dans le domaine de la généalogie génétique les a amenés à identifier l’auteur de l’affaire froide de 1975.

Des tests biologiques ont confirmé à 100% que Franklin Maywood Romine, né le 2 avril 1946, était le tueur que la police tentait d’identifier depuis près de cinq décennies, a-t-il déclaré.

« La résolution de l’affaire Sharron ne ramènera jamais Sharron. Mais savoir que son assassin n’est plus sur cette Terre et ne tuera plus, nous amène à une sorte de fermeture », a déclaré mardi la sœur de Prior, Doreen.

La percée majeure dans l’un des cas froids les plus médiatisés au Québec fait suite à l’exhumation du corps de Romine plus tôt ce mois-ci en Virginie-Occidentale.

Romine, décédé en 1982, a été identifié comme le principal suspect après qu’une nouvelle technique d’analyse a découvert son ADN sur les vêtements de Prior.

Prior, 16 ans, a disparu dans le quartier Pointe-Saint-Charles de Montréal en 1975 alors qu’elle se rendait chez des amis dans une pizzeria.

Quatre jours plus tard, son corps battu et nu a été retrouvé dans un champ de Longueuil, sur la Rive-Sud de Montréal.

La police a exhumé le corps de Franklin Maywood Romine du comté de Putnam, en Virginie-Occidentale, après qu’une enquête de la police de Longueuil (SPAL) ait trouvé une correspondance avec l’ADN du meurtre de Sharron Prior en 1975 à Montréal. SOURCE : Noovo

Après avoir commis un viol en Virginie-Occidentale en 1974, Romine aurait fui au Canada où il aurait enlevé et assassiné Prior.

Peu de temps après, il a été arrêté à Montréal pour viol en Virginie-Occidentale et extradé aux États-Unis.

Les enquêteurs ont déclaré que l’ADN avait été recueilli sur les vêtements de Prior et sur une chemise utilisée pour la retenir n’était jamais suffisant pour l’analyse jusqu’à récemment. Les progrès de la technologie de l’ADN ont permis à la police d’obtenir un échantillon amplifié de l’ADN, suffisamment pour le comparer aux échantillons d’une base de données contenant des milliers de profils de personnes identifiées par leur nom de famille. Cette base de données a conduit la police au nom de famille Romine.

La police a analysé l’ADN du chromosome Y – transmis presque inchangé de père en fils – pour identifier une lignée familiale, et ils ont comparé l’échantillon à quatre frères de Virginie-Occidentale.

Yvonne Prior, au centre, réagit avec ses filles Moreen, à gauche et Doreen lors d’une conférence de presse alors que la police confirme l’identité du meurtrier du meurtre de sa fille Sharron en 1975 le mardi 23 mai 2023 à Longueuil, au Québec. LA PRESSE CANADIENNE/Christinne Muschi

Parce que Romine est décédée, la police de Longueuil affirme que la confirmation de son identité clôt cette affaire froide et n’entraînera aucune accusation devant les tribunaux canadiens.

Lors de la conférence de presse de mardi, la famille a remercié la police des deux côtés de la frontière pour le « miracle de la science » qui les a conduits au meurtrier de leur sœur.

« Vous n’êtes peut-être jamais revenu dans notre maison ou dans Congregation Street ce week-end, mais vous n’avez jamais quitté nos cœurs et vous ne le ferez jamais », a déclaré la sœur de Sharron, Moreen.

« Nous t’aimons Sharron maintenant que tu reposes vraiment en paix. »

Avec des fichiers de La Presse canadienne