Meurtre de Sammy Yatim : enquête sur la fusillade prévue en novembre

Cela fait près d’une décennie que Sammy Yatim, 18 ans, a été tué par balle par la police alors qu’il souffrait d’une crise de santé mentale dans un tramway de Toronto.

Lundi, le ministère du Solliciteur général a annoncé une date pour une enquête sur la mort de Yatim.

La coroner Dr Jennifer Dmetrichuk a déclaré que l’enquête sur Yatim commencera le 14 novembre, durera 10 jours et entendra 11 témoins.

L’incident s’est produit dans un tramway sur la rue Dundas près du parc Trinity Bellwoods vers 12 h 10 le 17 juillet 2013.

Yatim aurait agi de manière erratique, s’avançant vers d’autres passagers et s’exposant en brandissant un couteau de 12 cm sur le tramway.

Des témoins sur les lieux ont décrit avoir vu des policiers entourer le tramway arrêté avec leurs armes pointées sur Yatim, qui se trouvait à l’intérieur, lui ordonnant de laisser tomber le couteau. Après avoir évacué les passagers supplémentaires et le conducteur, la police a ouvert le feu.

James Forcillo, l’un des premiers officiers à arriver sur les lieux, a tiré neuf fois sur Yatim, le frappant huit fois.

En août 2013, Forcillo a été accusé de meurtre au deuxième degré et, en juillet 2014, de tentative de meurtre. En janvier 2016, il a été reconnu non coupable de meurtre au deuxième degré, mais coupable de tentative de meurtre.

Il a été condamné à six ans et demi derrière les barreaux et a obtenu une libération conditionnelle totale en 2020.

L’enquête examinera les circonstances entourant la mort de Yatim.



Avec des fichiers de La Presse Canadienne.