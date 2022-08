Meurtre de Metchosin: les filles de l’homme tué poursuivent les responsables de la prison pour l’évasion des détenus de William Head

Les filles d’un homme assassiné de Metchosin, en Colombie-Britannique, cherchent des réponses, des responsabilités et des changements aux politiques fédérales de sécurité publique trois ans après qu’il a été retrouvé mort chez lui.

Jessica Payne et sa sœur, Calla, poursuivent le Service correctionnel du Canada (SCC), affirmant que des agents pénitentiaires négligents ont permis à deux hommes de s’évader d’un pénitencier à sécurité minimale et d’agresser mortellement leur père, Martin Payne.

“Nous pensons que la mort de notre père était entièrement évitable et qu’elle était le résultat d’une négligence de la part du SCC”, a déclaré Jessica Payne lors de la première interview publique que les sœurs ont accordée depuis la mort de leur père.

Payne a été retrouvé mort dans sa maison rurale de Metchosin le 12 juillet 2019, après que le courrier ne se soit pas présenté au travail.

Cinq jours plus tôt, deux détenus fédéraux, Zachary Armitage et James Lee Busch, s’étaient évadés de l’établissement William Head voisin, déclenchant une chasse à l’homme de deux jours qui s’est terminée lorsque le couple a entamé une conversation avec un détective de la GRC en congé, qui a reconnu le évadés et a appelé la police.

“Je me souviens avoir lu l’histoire quand ils ont été capturés”, a déclaré Calla Payne. “Je n’ai jamais, jamais pensé que cela aurait un lien personnel avec moi.”

Plusieurs services de police ont enquêté sur la mort de Payne pendant près d’un an avant que les deux détenus ne soient accusés de meurtre au premier degré. Armitage et Busch devraient être jugés pour le meurtre de cet homme de 60 ans cet automne.

PROCÈS PÉNAL ET RÉCLAMATION CIVILE

L’avocat de Calla et Jessica observait également l’interview avec CTV News mardi. Il a déclaré que le SCC avait dépassé le délai de 21 jours pour une réponse à la réclamation, mais que le délai n’était pas nécessairement inhabituel.

Certains employés du SCC peuvent être témoins au procès, ce qui signifie qu’ils ne seront peut-être pas en mesure de fournir des réponses à la poursuite civile tant qu’ils n’auront pas témoigné au procès criminel.

“Nous attendons avec impatience une réponse”, a déclaré Neil Chantler de Chantler & Company. “Mais le processus de procès pénal peut interférer avec leur capacité à être complet et franc en divulguant leur version de l’histoire à ce stade.”

Il est convaincu que les réponses de Calla et Jessica viendront.

“Une partie du processus de poursuite civile exige la divulgation complète par toutes les parties de tous les documents pertinents”, a déclaré Chantler.

Dans une déclaration à CTV News le 15 août, le Service correctionnel du Canada a refusé une demande d’entrevue pour répondre à la poursuite.

« Le SCC peut confirmer que nous avons reçu une réclamation liée à l’évasion de James Lee Busch et de Zachary Armitage de l’Établissement William Head », a déclaré la gestionnaire régionale des communications, Lucinda Fraser. “Comme nous examinons la réclamation et que le litige en est à ses débuts, nous ne sommes pas en mesure de commenter davantage pour le moment.”

Les filles de Payne veulent savoir pourquoi l’accusé, avec des antécédents criminels violents, se trouvait dans un établissement à faible sécurité; comment ils ont pu s’échapper “si facilement” ; et pourquoi il a fallu si longtemps pour que le public soit informé de leur évasion.

L’établissement William Head à Metchosin, en Colombie-Britannique, est illustré. (Nouvelles de CTV)

Leur avocat affirme que Busch et Armitage ont été portés disparus peu avant 19 heures le 7 juillet 2019 et qu’ils n’ont été détectés disparus que vers 23 heures lors d’un décompte.

“Il semble que le public ait été informé pour la première fois par un tweet vers 6h45 le lendemain, donc près de 12 heures se sont écoulées depuis que les détenus se sont évadés”, a déclaré Chantler. “Tout cela, bien sûr, aurait pu aider le public à réagir de manière plus appropriée.”

“Nous voulons juste nous assurer que cela ne se reproduise plus jamais”, a déclaré Calla.

Faire le deuil d’un père

Les filles de Payne étaient toutes deux absentes de l’île de Vancouver lorsqu’elles ont appris la disparition et la mort de leur père.

Jessica, coordonnatrice du programme d’arts, était à Montréal. Calla est responsable des communications à Hong Kong.

Jessica a déclaré qu’elle avait été informée pour la première fois par un oncle qui s’était rendu à la propriété Metchosin de Payne après qu’il ne se soit pas présenté au travail. Sa mère a alors appelé Calla.

“Lorsque vous vivez une expérience comme celle-ci, il est inévitable que vous subissiez un traumatisme profond”, a déclaré Calla. “Je pense que tout le monde vit cela différemment – ​​et je pense que dans notre cas, tout le monde dans notre famille l’a fait.”

Dans la poursuite en dommages-intérêts, l’avis de réclamation indique que les demandeurs ont subi un préjudice psychologique – notamment dépression, anxiété, stress post-traumatique et angoisse à la suite de la perte de leur père.

“Ça a été écrasant et très intense”, a déclaré Jessica, sur la vie au cours des dernières années.

Calla l’a qualifié de dévastateur. “C’est une tragédie”, a-t-elle ajouté. “Il était vraiment le père de famille le plus adorable, le plus gentil et le plus généreux.”

Ils ont dit qu’il aimait le plein air et sa propriété boisée – avec une montagne à l’arrière où il les appelait en mangeant des restes de poulet ou un café.

“C’était un endroit spécial pour lui”, a déclaré Calla. “Il a apporté tant d’amour, de bonheur et de lumière dans chaque jour de notre vie.”

“J’ai toujours eu l’impression que nous étions au centre de ses préoccupations”, a déclaré Jessica. “Il était super maladroit. Il était vraiment amusant. Le meilleur père avec lequel j’aurais pu imaginer grandir.”