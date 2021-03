L’annonce par le gouverneur Greg Abbott que le Texas rouvrira complètement la semaine prochaine suscite la réaction des champions du mandat de masque tels que son collègue californien Gavin Newsom et d’autres démocrates – ainsi que la contre-réaction.

Abbott a marqué mardi l’anniversaire de l’indépendance texane de 1836 en annonçant la réouverture de l’État « 100 pourcent » d’ici la semaine prochaine afin de «Restaurer les moyens de subsistance et la normalité.»

Alors que Covid-19 n’a pas disparu, les mandats des États sont « ne sont plus nécessaires » pour forcer les gens à maintenir des pratiques de sécurité, afin que les Texans puissent «Ont la liberté de déterminer leur propre destin,»A ajouté Abbott, un républicain.

L’annonce d’Abbott a déclenché une avalanche de critiques sur Twitter, sinon dans le Texas réel, les critiques invoquant le point de discussion standard utilisé contre les gouverneurs républicains réticents à imposer des verrouillages stricts ou à masquer des mandats: ils sont contre « science » et veulent que les gens meurent.

Cet imbécile ouvre le Texas à 100% et met fin au mandat de masque à l’échelle de l’État, littéralement contre les conseils scientifiques, JUSTE DITES QUE VOUS VOULEZ QUE LES GENS MOURENT, GREG https://t.co/QXFPdgaX8F – FLEXdanielle (@lexdanielle) 2 mars 2021

Abbott est «Un meurtrier de masse», a tweeté Bill Palmer, théoricien du complot et militant franc de la Résistance.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, est un meurtrier de masse. – Rapport Palmer (@PalmerReport) 2 mars 2021

Il y avait même des comparaisons avec un autre célèbre Texan – l’ancien président américain George W. Bush – et son moment de «Mission accomplie», célébrant prématurément la victoire en Irak en mai 2003. Bien que l’invasion américaine initiale réussisse, l’occupation sanglante durera plus de huit ans plus tard.

Regardez en direct Abbott rouvrant le Texas à 100% et mettant fin au mandat du masque. pic.twitter.com/pTmZaNe5Zd – Spencer Hall (@CoachChucky) 2 mars 2021

Ensuite, il y a eu Newsom, le gouverneur qui a imposé les règles de verrouillage les plus strictes à la Californie et continue d’interdire tous les repas à l’intérieur à ce jour. Il a commenté un reportage sur la réouverture du Texas en l’appelant «Absolument imprudent.»

Absolument imprudent. https://t.co/3O5GsbSLpM – Gavin Newsom (@GavinNewsom) 2 mars 2021

Le message de Newsom a provoqué une réaction dans la direction opposée, ses critiques affichant des rappels du gouverneur violant ses propres règles de verrouillage – les deux l’année dernière, avec le tristement célèbre dîner sans masque avec les lobbyistes au restaurant chic French Laundry, et ce week-end, quand il a rencontré le comédien George Lopez dans un restaurant de Fresno et a apparemment dîné sur place malgré ses propres règles qui en font un non-non.

Pendant ce temps, le gouverneur du Mississippi, Tate Reeves, a surpassé le Texas en annonçant que son État lèverait tous les mandats de masque de comté ce mercredi, permettant aux entreprises de fonctionner à pleine capacité sans aucune règle d’État.

«Nos hospitalisations et le nombre de cas ont chuté, et le vaccin est rapidement distribué. C’est l’heure! » Reeves a tweeté.

