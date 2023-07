Meurtre de Maids Moreton : Qu’est-il arrivé à Ann Moore-Martin ? – Le soleil

LE décès d’un conférencier et auteur de Maids Moreton n’a pas été jugé suspect jusqu’à ce qu’un second décès deux mois plus tard secoue la communauté.

La police a fini par assembler les pièces du puzzle et a découvert la sinistre vérité sur la mort de Peter Farquhar et Ann Moore-Martin.

Ann a rencontré Ben quelques mois seulement après qu’il ait assassiné son voisin Peter

Qu’est-il arrivé à Ann Moore Martin ?

Ann Moore-Martin avait 81 ans lorsqu’elle a rencontré pour la première fois Ben Field, qui avait la vingtaine, en novembre 2014.

Malgré l’écart d’âge, le couple a commencé une relation amoureuse.

Lorsqu’ils se sont rencontrés, Ann ne savait pas que son nouvel amant avait assassiné son voisin des mois plus tôt.

Leur relation est devenue sérieuse, Ben restant souvent dans la maison d’Ann.

Ann avait envisagé de déménager pour se rapprocher de sa famille, mais en raison du comportement manipulateur de Ben, elle a commencé à s’isoler de sa famille.

En août 2016, Ben a dit à Ann que son frère était gravement malade et que pour qu’il puisse poursuivre ses études et vivre à l’Université de Cambridge, il avait besoin d’un appareil de dialyse.

Tout cela n’était qu’un mensonge.

Ann a encaissé des obligations pour environ 27 700 £ et l’a donnée à Ben pour son frère.

En novembre 2016, la tactique de Ben pour l’amener à changer son testament est devenue plus extrême.

Il a commencé à écrire des messages de «Dieu» sur ses miroirs, lui disant finalement de laisser sa maison à Ben au lieu de sa nièce.

Malheureusement, Ann croyait que les messages étaient réels et a changé sa volonté d’inclure Ben comme bénéficiaire.

Ann est tombée malade vers la fin de 2016 et a continué à se détériorer au cours de la nouvelle année.

Elle s’est retrouvée à l’hôpital le 4 février 2017, après avoir subi une crise.

La nièce d’Ann a contacté la police de Thames Valley et les a informés qu’elle croyait que Ben manipulait sa tante pour qu’elle change son testament.

Cela a incité les agents à commencer à enquêter sur l’endroit où ils ont découvert le lien de Ben avec Ann et Peter.

Ann s’est rendu compte qu’elle était escroquée par Ben et a cessé tout contact avec lui et l’a également retiré de son testament.

Ann est décédée de causes naturelles en mai 2017, à l’âge de 83 ans.

Comment Peter Farquhar et Ann Moore Martin ont-ils rencontré Ben Field ?

Ben a rencontré sa première victime Peter alors que Peter travaillait comme conférencier invité à l’Université de Buckingham.

Le couple a même eu une cérémonie de fiançailles à leur église paroissiale en 2014.

Cette même année, Peter a changé son testament pour inclure Ben, laissant sa moitié de sa maison et une somme d’argent à Ben.

Il a également nommé Ben son agent littéraire.

Ann Moore-Martin était la voisine de Peter, et la police qui a trouvé la liste de 100 « clients » âgés de Ben croyait qu’il complotait pour les tuer tous.

La liste comprenait les parents, les grands-parents et le frère de Ben.

Qu’est-il arrivé à Peter Farquhar ?

Peter et Ben ont entamé une relation amoureuse en 2014.

Au cours de leur relation, Ben a manipulé Peter pour qu’il modifie son testament afin d’en faire un bénéficiaire.

Leur relation a pris fin tragiquement lorsque Peter a été découvert mort chez lui le 26 octobre 2015.

Sa mort n’était pas initialement considérée comme suspecte, mais le décès de sa voisine Ann Moore-Martin quelques mois plus tard a lancé une enquête pour homicide qui a abouti à l’arrestation et à la condamnation de Ben.

Ben a fait croire à Peter qu’il devenait fou.

Selon The Sun, Ben a dopé la nourriture de Peter avec de la drogue de fête hallucinogène 2-CB et des sédatifs.

Pour ajouter l’insulte à la blessure, Ben a filmé des images déchirantes de Peter pour convaincre les médecins que Peter souffrait de démence.

Peter a également fait dorer ses boissons d’alcool pur, ce qui a amené ses proches à croire qu’il était alcoolique.

Les actions perverses de Ben envers Peter se sont terminées par l’étouffement de Ben, puis l’ont mis en scène pour donner l’impression qu’il s’était saoulé à mort.

Au cours de son procès, Field a admis avoir drogué Farquhar avec des benzodiazépines et des hallucinogènes simplement pour le « tourmenter », disant au jury qu’il l’avait fait « pour aucune autre raison que c’était cruel, pour contrarier et tourmenter Peter – purement par méchanceté ».

Où est Ben Field maintenant ?

Depuis juillet 2023, Ben Field est en prison.

Quatre ans après la mort de Peter, Ben a été emprisonné à vie avec un minimum de 36 ans après avoir été reconnu coupable du meurtre de Peter à Oxford Crown Court.

La police a qualifié Ben de psychopathe et a déclaré qu’il aurait représenté un « danger permanent pour la société » s’il n’avait pas été arrêté.

Ben a d’abord fait appel de sa condamnation en 2021, qui a ensuite été rejetée.

Sa dernière tentative pour faire annuler sa condamnation remonte à janvier 2022, qui a également échoué.