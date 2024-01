Meurtre de Kristin Smart : la famille poursuit Cal Poly pour négligence et mort injustifiée

Une image non datée de l’étudiante disparue Kristin Smart.





CNN

—



La famille de Kristin Smart, une étudiante de première année disparue d’un campus californien en 1996, poursuit l’école pour négligence et mort injustifiée, affirmant qu’elle a bâclé l’enquête et permis à son assassin de fréquenter l’école malgré les précédentes accusations portées contre lui.

Smart a disparu de la California Polytechnic State University, à San Luis Obispo, et son corps n’a jamais été retrouvé.

Laura Dickinson/The San Luis Obispo Tribune/Tribune News Service/Getty Images Paul Flores, à gauche, devant le tribunal en mars 2023.

Un camarade de classe, Paul Flores, a été le principal suspect pendant des décennies, car il était la dernière personne à l’avoir vue le jour de sa disparition.

“Si Cal Poly avait correctement réagi à ces rapports, mené une enquête et sanctionné l’étudiant de manière appropriée, il n’aurait pas été sur le campus et n’aurait donc pas pu assassiner Kristin”, indique le procès. “Flores aurait également été empêché d’agresser et de violer d’innombrables autres femmes dans les années qui ont suivi le meurtre de Kristin.”

Près de 25 ans plus tard, de nouvelles preuves ont conduit les autorités à Florès en avril 2021. Il a été condamné de meurtre au premier degré l’année suivante et condamné à 25 ans de prison à vie.

La famille de Smart affirme dans le procès que l’école n’a pas enquêté correctement sur sa disparition et a continué à laisser Flores y assister, même si d’autres accusations de harcèlement avaient été portées contre lui par ses camarades. La plainte a été déposée jeudi devant la Cour supérieure du comté de San Luis Obispo.

Il affirme que Flores avait été accusé de comportement « menaçant, traqué et harcelé » avant la disparition de Smart et aurait dû être sanctionné. Les procureurs avaient également accusé Flores d’être un « violeur en série » dans les années qui ont suivi. CNN a déjà rapporté.

La police de Cal Poly n’a pas traité correctement le cas d’une personne disparue, n’ayant déposé un rapport que quatre jours après sa disparition, malgré les appels antérieurs d’amis inquiets pour son bien-être, selon le procès. La police de Cal Poly n’a pas non plus interrogé les témoins en temps opportun ; sceller le dortoir de Flores ou l’inspecter jusqu’à 16 jours après la disparition de Smart, selon le procès.

“En fin de compte, si Cal Poly avait fait son travail, Kristin serait encore en vie aujourd’hui”, a déclaré à CNN Erin Reding, avocate de la famille Smart. “S’ils avaient enquêté correctement sur sa disparition, (Flores) aurait été arrêtée immédiatement.”

Le procès allègue également que la police de l’université et du campus n’a pas agi assez rapidement pour enquêter sur la disparition de Smart.

“Cal Poly a également manqué à son devoir en omettant de mener une enquête raisonnable sur la disparition de Kristin et sur Flores lui-même”, indique le procès.

Le procès indique que la famille « n’a commencé à comprendre la multitude d’échecs de Cal Poly qu’en mai 2023, lorsque le président de Cal Poly s’est publiquement excusé auprès de la famille et a déclaré : « (Nous) reconnaissons que les choses auraient dû être faites différemment – ​​et je j’aurais personnellement souhaité qu’ils l’aient fait.

Matt Lazier, vice-président adjoint de l’université pour les communications et les relations avec les médias, a refusé de commenter la « question juridique en cours ».

Le procès allègue également la négligence d’avoir causé une détresse émotionnelle. Elle réclame des dommages-intérêts non précisés.

Reding dit que la famille souhaite que l’université assume ses responsabilités afin que quelque chose comme cela ne se reproduise plus.

« L’université doit prendre plus au sérieux les informations faisant état de menaces ou de harcèlement contre des étudiants, ainsi que les informations faisant état de disparitions d’étudiants », a-t-elle déclaré. “Les niveaux de traumatisme que cette famille a subis sont graves, et je pense qu’ils sont incroyablement courageux de se battre encore pour Kristin plusieurs années plus tard.”