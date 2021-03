Meurtre de Khashoggi: le prince héritier saoudien «  innocenté de tout acte répréhensible, il est temps de passer à autre chose  », a déclaré l’envoyé du royaume à RT

Contrairement à ce que prétendent ses détracteurs, le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane n’est pas responsable du meurtre de Jamal Khashoggi, les États-Unis et l’Arabie saoudite devraient donc simplement passer à autre chose, a déclaré à RT l’envoyé du royaume auprès de l’ONU.

Une évaluation des services de renseignement américains récemment déclassifiée a conclu que le puissant descendant royal saoudien «A approuvé une opération à Istanbul, en Turquie, pour capturer ou tuer» le chroniqueur du Washington Post. Mais en ce qui concerne Riyad, le prince héritier «A été innocenté de tout acte répréhensible», Abdallah al-Mouallimi, le représentant saoudien à l’ONU, a déclaré à RT.

« [Prince Mohammed] a pris la responsabilité morale en tant que leader courageux. Et cela signifie veiller à ce que la situation soit corrigée et que les responsables de ce crime odieux soient traduits en justice. Et c’est exactement ce qu’il a fait. Donc, il n’y a rien à craindre. Il est temps de passer à autre chose, » dit le diplomate.

Aussi sur rt.com Le prince héritier saoudien a approuvé un plan pour « capturer ou tuer » Khashoggi, selon un rapport de renseignement américain récemment déclassifié

L’année dernière, un tribunal saoudien a condamné huit personnes à 20 ans de prison pour leur implication dans l’assassinat. Le crime a été présenté par le gouvernement saoudien comme le fait d’éléments voyous trop zélés au sein de l’agence de renseignement. Les détracteurs du prince héritier, souvent appelé MBS, l’ont longtemps accusé d’envoyer des escadrons à la poursuite de ses détracteurs sur le sol étranger, y compris Khashoggi.

Plus tôt lundi, Abdallah a plaidé en faveur de l’innocence de MBS sur Twitter, affirmant que le blâmer n’était pas plus juste que de blâmer les hauts responsables américains du président George W. Bush pour les mauvais traitements infligés aux prisonniers de la prison irakienne d’Abu Ghraib, ce qui a été commis. par le personnel militaire américain au début des années 2000.

D’abord, le prince a dû savoir parce qu’il contrôle le système de renseignement. Si c’est un argument valable, pourquoi le président, le vice-président et le secrétaire à la Défense n’ont-ils pas été tenus responsables des crimes d’Abou Ghraib? – Abdallah AlMouallimi (@amouallimi) 1 mars 2021

Il a aussi mentionné certains dissidents saoudiens étaient protégés par des services de renseignement étrangers et suggéré que l’évaluation des services de renseignement américains ne se serait pas levée devant un tribunal.

Joe Biden, qui s’est engagé à faire de l’Arabie saoudite un « paria » sur son parcours de campagne électorale, s’est arrêté avant de mettre à exécution la menace jusqu’à présent. La semaine dernière, Washington a imposé des sanctions à 76 personnes prétendument impliquées dans «Actes de répression» contre les dissidents saoudiens, mais a épargné le prince héritier lui-même. La Maison Blanche a déclaré que MBS serait tenu responsable d’une autre manière non spécifiée.

Aussi sur rt.com L’administration Biden ne sanctionnera PAS le prince saoudien pour le meurtre de Khashoggi, mais utilisera des outils « plus efficaces » – Maison Blanche

Le diplomate saoudien a déclaré à RT qu’il espérait que les sujets saoudiens visés par les États-Unis seraient en mesure d’effacer leurs noms et d’être radiés des listes de sanctions. Il a dit malgré «Malentendus», les liens entre Washington et Riyad ne font que se renforcer.

«Les affaires sont menées entre États sur la base de valeurs communes, d’intérêts communs et de l’état de droit», a-t-il déclaré, ajoutant que la relation entre les deux parties ne dépendait pas des personnalités.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!