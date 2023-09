Meurtre de Hardeep Singh Nijjar : que dit le droit international ? | Actualités sur les droits de l’homme

Les retombées se poursuivent depuis l’annonce du Premier ministre canadien Justin Trudeau selon laquelle son gouvernement enquête sur des « allégations crédibles d’un lien potentiel » entre le gouvernement indien et l’assassinat d’un dirigeant sikh en Colombie-Britannique.

Si ces allégations sont prouvées, les experts estiment que l’assassinat de Hardeep Singh Nijjar, le 18 juin, constituerait un assassinat ciblé et extrajudiciaire sur le territoire étranger – et marquerait une violation flagrante du droit international.

« La façon dont le Canada choisira de traiter cette question montrera à quel point il prend cette question au sérieux », a déclaré Amanda Ghahremani, une avocate pénale internationale canadienne, à Al Jazeera.

L’Inde a catégoriquement rejeté toute implication dans la fusillade meurtrière à l’extérieur d’un temple sikh à Surrey, qualifiant lundi les commentaires de Trudeau devant le Parlement canadien d’« absurdes » et politiquement motivés.

New Delhi a également accusé Ottawa de ne pas avoir empêché « l’extrémisme » sikh, les autorités indiennes ayant auparavant désigné Nijjar – un éminent dirigeant qui soutenait la création d’un État sikh indépendant en Inde – comme « terroriste ».

Le Canada a été appelé à divulguer des preuves pour étayer ses affirmations. Jeudi, Trudeau a esquivé les questions des journalistes sur le sujet, affirmant que son gouvernement était « sans équivoque quant à l’importance de la primauté du droit et sans équivoque quant à l’importance de protéger les Canadiens ».

L’Inde accuse depuis des années le Canada d’héberger des partisans « extrémistes » du soi-disant mouvement Khalistan, qui cherche une patrie indépendante pour les sikhs dans l’État indien moderne du Pendjab.

Alors que les observateurs affirment que le mouvement a largement atteint son apogée dans les années 1980, le gouvernement du Premier ministre indien Narendra Modi et ses partisans ont régulièrement présenté le séparatisme sikh comme une question urgente de sécurité nationale.

Des experts en droit international ont déclaré à Al Jazeera que les informations qui émergeront dans les prochains jours pourraient être essentielles pour révéler la nature des liens possibles entre l’Inde et l’assassinat de Nijjar. Cela pourrait également montrer si le Canada a l’intention d’exercer un recours et, si oui, comment.

Ghahremani a déclaré que l’approche du gouvernement canadien dépendra « du type de message qu’il souhaite envoyer, non seulement à l’Inde, mais à tout autre pays qui envisage de commettre potentiellement ce type d’acte au Canada ».

Quelles violations du droit international auraient pu être commises ?

Lundi, à la Chambre des communes, Trudeau a souligné que tout meurtre sur le sol canadien sous les auspices d’un gouvernement étranger constituerait une violation de la souveraineté du pays.

Marko Milanovic, professeur de droit international public à l’Université de Reading au Royaume-Uni, a expliqué que cette allégation de violation de la souveraineté – si elle était avérée – constituerait une violation de ce que l’on appelle le « droit international coutumier ».

Selon la Cornell Law School, ce terme fait référence aux « obligations internationales découlant de pratiques internationales établies », plutôt que de traités.

« Essentiellement, un État n’est pas autorisé à envoyer ses agents sur le territoire d’un autre État sans la permission de ce gouvernement », a déclaré Milanovic à Al Jazeera. « Quoi qu’ils fassent, ils ne peuvent pas jardiner, mais ils ne peuvent pas non plus commettre un meurtre. »

Ghahremani a ajouté que si l’Inde était impliquée, l’assassinat violerait la Charte des Nations Unies, qui stipule que « tous les membres doivent s’abstenir, dans leurs relations internationales, de la menace ou du recours à la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État ».

Elle a également expliqué que si le droit international définit « la responsabilité des États envers les autres États », un système international des droits de l’homme « implique des responsabilités envers les individus ». Par exemple, le Canada et l’Inde sont tous deux parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), un traité qui consacre le « droit à la vie ».

Cela signifie qu’un tel meurtre « n’est pas seulement une violation du droit international, c’est aussi une violation du droit international des droits de l’homme », a déclaré Ghahremani. Cependant, elle a ajouté que dans le passé, les pays ont invoqué la légitime défense pour justifier le meurtre d’individus sur le territoire étranger.

Cela s’est produit après que l’administration du président américain Donald Trump a procédé à l’assassinat par drone du général iranien Qassem Soleimani en Irak en 2020, ainsi que lorsque l’administration de l’ancien président Barack Obama a tué Oussama ben Laden au Pakistan en 2011.

Ghahremani a déclaré que la situation au Canada constituerait « un exemple tellement flagrant de violation de la souveraineté d’un État – tuer quelqu’un sans aucune procédure judiciaire sur le territoire d’un autre État – qu’il m’est difficile de penser à une éventuelle défense ».

« Je pense que la situation la plus probable est que l’Inde nie toute implication », a-t-elle déclaré.

Quel recours le Canada pourrait-il exercer sur la scène internationale ?

Le Canada n’a pas définitivement lié l’Inde au meurtre ni publié aucune preuve pour étayer sa décision de rendre publique l’enquête sur le lien présumé.

Citant des sources gouvernementales, la chaîne publique canadienne CBC a rapporté jeudi que les renseignements recueillis par les autorités canadiennes dans le cas de Nijjar comprenaient des communications impliquant des responsables indiens et des diplomates indiens basés au Canada.

Le rapport indique qu’une partie des renseignements provenait d’un allié anonyme de l’alliance de partage de renseignements dite « Five Eyes », composée du Canada, des États-Unis, de l’Australie, du Royaume-Uni et de la Nouvelle-Zélande.

Selon Milanovic, selon jusqu’où Trudeau et son gouvernement envisagent de pousser la question – et si des preuves plus définitives apparaissent – ​​ils pourraient éventuellement porter l’affaire devant la Cour internationale de Justice (CIJ), le principal organe judiciaire de l’ONU.

« Cependant, le Canada et l’Inde ont fait des déclarations, en vertu de la loi, au tribunal, affirmant que le tribunal n’aurait pas compétence pour connaître les différends entre les pays membres du Commonwealth », a-t-il déclaré.

« Donc, même en principe, la seule façon pour qu’une affaire puisse être portée devant la CIJ est si le gouvernement indien y consent, et il n’y consentira pas. »

Le Canada pourrait également chercher à résoudre son différend avec l’Inde dans le cadre d’un forum international des droits de l’homme si les critères appropriés sont remplis, selon Ghahremani. « Dans ce cas, puisque l’acte constitue une violation du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, il serait probable que cela relèverait du Comité des droits de l’homme de l’ONU », a-t-elle déclaré.

« Il ne s’agit pas d’une affaire judiciaire, donc il ne s’agirait pas d’une décision de justice, mais d’un processus permettant de résoudre le problème entre les deux États. »

Est-ce que ça ira aussi loin ?

Néanmoins, plusieurs étapes devraient être franchies avant qu’une affaire puisse être jugée par un tribunal international, ont convenu Ghahremani et Milanovic.

Une telle escalade dépendrait en grande partie des preuves qui émergeront, de la volonté politique d’Ottawa et de la réponse de New Delhi, entre autres facteurs.

« Nous devons garder à l’esprit qu’avant même d’aborder une éventuelle affaire devant la CIJ, le Canada pourrait simplement s’engager bilatéralement avec l’Inde pour demander une compensation ou d’autres réparations, comme une déclaration de non-répétition », a déclaré Ghahremani à Al Jazeera.

Milanovic a également noté que seule « une très petite fraction des différends internationaux est portée devant les tribunaux » et que les processus de résolution des conflits – s’ils sont poursuivis – sont généralement traités par le biais de pourparlers et de négociations directes.

Les informations qui émergeront dans les prochains jours – par les canaux officiels et non officiels – commenceront probablement à indiquer la voie que le Canada envisage de prendre, a-t-il déclaré.

« Si nous obtenons peu ou pas d’informations supplémentaires à ce sujet, il sera raisonnablement clair que le gouvernement canadien voudra simplement attendre que cela se termine et que tout cela meure de mort naturelle », a-t-il déclaré.

Mais si davantage de faits apparaissent, « cela indiquera que le gouvernement canadien veut vraiment insister davantage sur ce sujet ».

Existe-t-il d’autres recours possibles ?

En fonction des preuves rendues publiques, Ghahremani a déclaré qu’il existe également plusieurs possibilités de recours au niveau national contre l’Inde, la plus élémentaire étant d’engager la responsabilité pénale des auteurs directs du meurtre.

La police canadienne a déclaré qu’elle recherchait trois suspects.

« [Canadian authorities] Ils pourraient également s’en prendre à l’auteur intellectuel s’ils peuvent relier cela à quelqu’un, y compris quelqu’un du gouvernement indien, qui aurait pu donner l’ordre ou planifier l’attaque », a-t-elle déclaré.

Ghahremani a ajouté que la famille de Nijjar pourrait également intenter une action civile contre l’Inde puisque le meurtre a eu lieu sur le sol canadien ; par conséquent, il ne leur serait probablement pas interdit de le faire en vertu d’une loi canadienne qui empêche les victimes de violations des droits de la personne à l’étranger de intenter « des poursuites contre des gouvernements étrangers et des agents étrangers au Canada ».

Ghahremani a néanmoins déclaré qu’elle voyait l’intérêt du Canada à poursuivre l’affaire devant un forum international, car cela créerait un précédent juridique. « Je pense que le Canada se rendrait service en adoptant une position très ferme pour empêcher un tel comportement à l’avenir de la part de tout autre État », a-t-elle déclaré.