L’homme qui a assassiné la routard britannique Grace Millane en Nouvelle-Zélande en 2018 a été reconnu coupable de nouvelles attaques contre des femmes.

Le délinquant sexuel en série Jesse Kempson peut maintenant être nommé suite à sa tentative infructueuse de faire appel de sa condamnation pour le meurtre de Millane.

Les médias peuvent maintenant rapporter qu’il a été reconnu coupable d’avoir agressé deux autres femmes après que la Cour suprême de Nouvelle-Zélande a levé une ordonnance de répression qui avait gardé l’identité du tueur secrète.

Les femmes l’ont dénoncé à la police après son arrestation pour la disparition du touriste britannique.

Millane a été étranglée à mort dans l’appartement de Kempson à Auckland le jour de son 22e anniversaire en décembre 2018.

Il a fourré son corps dans une valise et l’a enterrée dans une tombe peu profonde dans une forêt voisine, où la police l’a retrouvée une semaine plus tard.

Kempson, 28 ans, a été condamnée à la réclusion à perpétuité, avec un minimum de 17 ans sans libération conditionnelle pour son meurtre.

Lors d’un autre procès, il a été reconnu coupable d’abus sexuel, physique et financier d’une ancienne petite amie et condamné à sept ans et demi de prison.

Il a ensuite été reconnu coupable d’avoir violé une autre femme qu’il avait rencontrée, comme Millane, sur l’application de rencontres Tinder. Il a été condamné à trois ans et demi pour ce crime.

L’ordonnance de suppression qui a gardé l’identité de Kempson secrète est une restriction qui est parfois imposée par le système judiciaire néo-zélandais pour des raisons telles que pour éviter de porter préjudice aux jurés dans un autre procès auquel un accusé pourrait faire face.