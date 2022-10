Meurtre de George Floyd : un flic plaide coupable

MINNEAPOLIS –

Un autre procès long et douloureux sur le meurtre de George Floyd a été évité lundi après qu’un ancien policier de Minneapolis a plaidé coupable d’homicide involontaire et qu’un autre a accepté d’adopter une approche plus inhabituelle et de laisser un juge décider de son sort en fonction des preuves de l’affaire.

J.Alexander Kueng et Tou Thao devaient être jugés lundi pour avoir aidé et encouragé à la fois le meurtre et l’homicide involontaire coupable du meurtre de Floyd le 25 mai 2020, décédé après qu’un autre officier s’est agenouillé sur le cou de l’homme noir, déclenchant des manifestations dans le monde entier. dans le cadre d’un examen plus large de l’injustice raciale.

Au lieu de cela, Kueng a plaidé coupable d’avoir aidé et encouragé un homicide involontaire coupable au deuxième degré en échange du rejet du chef d’accusation de meurtre. Et Thao, qui avait précédemment dit au juge qu’il “mentirait” de plaider coupable, a accepté ce qu’on appelle un procès pour preuve stipulée sur le chef d’accusation d’homicide involontaire coupable. Les deux parties établiront des preuves convenues dans son affaire, déposeront des arguments de clôture écrits et laisseront le juge Peter Cahill décider de la culpabilité ou de l’innocence.

Si Thao est reconnu coupable, le chef d’accusation de meurtre – qui entraîne une peine présumée de 12 ans et demi de prison – sera abandonné.

Les développements de la journée ont poussé le long processus de poursuite des officiers impliqués dans la mort de Floyd vers sa fin. Derek Chauvin, l’officier blanc qui a épinglé le cou de Floyd pendant 9 minutes et demie alors que Floyd disait qu’il ne pouvait pas respirer et qu’il finissait par s’immobiliser, a été condamné par un tribunal d’État au printemps 2021 et a ensuite plaidé coupable à des accusations fédérales. Un quatrième officier, Thomas Lane, a été reconnu coupable d’accusations fédérales en février et a plaidé coupable à des accusations d’État en mai.

Kueng s’est agenouillé sur le dos de Floyd, Lane a tenu ses jambes et Thao a retenu les passants pendant la contention, qui a été capturée sur vidéo.

Le procureur général Keith Ellison, dont le bureau a poursuivi les affaires de l’État, a déclaré dans un communiqué qu’il espère que le plaidoyer de Keung pourra apporter du réconfort à la famille de Floyd et “rapprocher nos communautés d’une nouvelle ère de responsabilité et de justice”. Il a également déclaré que son bureau attendait avec impatience une résolution rapide du cas de Thao.

Thao a renoncé à son droit à un procès devant jury, ainsi qu’à son droit de contre-interroger les témoins de l’État, d’appeler ses propres témoins et de témoigner. Mais il conserve son droit de recours. Son avocat, Bob Paule, a déclaré à l’Associated Press que cela permet à Thao de continuer à plaider la question de sa culpabilité ou de son innocence, et “c’est finalement au juge de décider si cela constitue vraiment une complicité”.

Les experts juridiques disent que l’approche est rare dans un cas comme celui-ci et pourrait profiter aux deux parties.

“Le procès en banc stipulé lui permet de maintenir son innocence et de blâmer le tribunal s’il est reconnu coupable, plutôt que de faire des aveux lui-même”, a déclaré Rachel Moran, professeur à la faculté de droit de l’Université de St. Thomas. “De la part de l’État, ils ne veulent pas non plus aller en procès. Ils sont épuisés, leurs témoins sont épuisés. … Ils obtiennent potentiellement ce qu’ils veulent, c’est-à-dire juste une condamnation et une peine de prison simultanée, c’est tout ce qu’ils nous recherchons.”

Dans le cadre de son accord de plaidoyer, Kueng a admis qu’il tenait le torse de Floyd, qu’il savait de par son expérience et sa formation que retenir une personne menottée dans une position couchée créait un risque substantiel et que la retenue de Floyd était déraisonnable dans les circonstances.

Kueng a accepté une peine de 3 ans et demi de prison, à purger en même temps que sa peine fédérale et sous garde fédérale. Il sera formellement condamné plus tard et a été renvoyé en détention fédérale – il est dans une prison de l’Ohio depuis début octobre.

Ben Crump et d’autres avocats de la famille de Floyd ont déclaré dans un communiqué que le plaidoyer de Kueng montre que la justice prend du temps, ajoutant: “Nous ne devons jamais oublier l’horreur de ce que nous avons tous vu dans cette vidéo de 9 minutes, et qu’il devrait légitimement y avoir à la fois une responsabilité pour tous impliqués ainsi que des leçons profondes apprises pour les policiers et les communautés du monde entier. »

Dans le cas de Thao, les deux parties ont jusqu’au 17 novembre pour soumettre leurs documents à Cahill, qui a déclaré qu’il déciderait dans les 90 jours. S’il est reconnu coupable d’homicide involontaire, Thao écoperait probablement d’environ quatre ans de prison, à purger en même temps que sa peine fédérale.

Thao, qui se trouve au centre médical fédéral de Lexington, dans le Kentucky, depuis début octobre, a déclaré devant le tribunal qu’il souhaitait rester sous la garde du shérif du comté de Hennepin pendant que son affaire progressait, même s’il serait à l’isolement.

Cahill a déclaré devant le tribunal que Thao avait récemment subi une commotion cérébrale, mais il n’a pas précisé comment. Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait eu un incident à la prison fédérale, un porte-parole du Bureau des prisons a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter, invoquant des raisons de confidentialité, de sûreté et de sécurité.

Une personne proche du dossier a déclaré à l’AP que Thao avait été attaqué en prison vendredi mais n’avait subi que des blessures mineures. La personne n’a pas pu discuter publiquement des détails de l’affaire et a parlé à l’AP sous couvert d’anonymat.

John Baker, avocat et professeur adjoint d’études sur la justice pénale à l’Université d’État de St. Cloud, a déclaré que les procès bancs stipulés peuvent être utilisés lorsqu’il y a des inquiétudes quant à l’obtention d’un jury impartial et lorsqu’une affaire repose davantage sur une question juridique que sur des questions de preuve.

Mike Brandt, un avocat de la défense de Minneapolis qui surveille également l’affaire, a déclaré: “Je pense que tout le monde était incité à régler ces affaires. L’État avait probablement un contrôle de la réalité; que les accusations de meurtre étaient discutables. condamnation) sans le temps et les ennuis, et franchement sans faire revivre aux témoins tout le traumatisme, il y a un énorme avantage à cela.”

Chauvin a été reconnu coupable de meurtre par l’État et d’homicide involontaire coupable l’année dernière et purge une peine de 22 ans et demi dans l’affaire de l’État. Il a également plaidé coupable à une accusation fédérale de violation des droits civils de Floyd et a été condamné à 21 ans. Il purge simultanément ses peines à l’établissement correctionnel fédéral de Tucson, en Arizona.

Kueng, Lane et Thao ont été reconnus coupables d’accusations fédérales en février: tous les trois ont été reconnus coupables d’avoir privé Floyd de son droit à des soins médicaux et Thao et Kueng ont également été reconnus coupables de ne pas être intervenus pour arrêter Chauvin pendant le meurtre.

Lane, qui est blanc, purge sa peine fédérale de 2 ans et demi dans un établissement du Colorado. Il purge une peine d’État de trois ans en même temps. Kueng, qui est noir, a été condamné à trois ans sur les chefs d’accusation fédéraux ; Thao, qui est Hmong américain, a été condamné à une peine fédérale de 3 ans et demi.