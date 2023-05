Meurtre de Gaby Ramos: un suspect qui sortait avec un animateur de radio de l’Utah a été arrêté au Mexique après des efforts « assidus »: la police

Un homme accusé du meurtre d’un animateur de radio de l’Utah a été extradé du Mexique vers Salt Lake City, ont annoncé les autorités.

Selon un communiqué de presse publié vendredi dernier et rapporté par ABC4 local.

Burciaga-Perea aurait été placé sous la garde du département de police de la ville de Taylorsville (TVPD).

« Des agents atteints de TVPD ont arrêté Burciaga-Perea à l’aéroport international de Salt Lake City et à son arrivée après le vol commercial de 4,5 heures escorté par le service des maréchaux et l’ont transporté au poste de police de Taylorsville », ont déclaré les forces de l’ordre.

MEURTRES DE MOAB: « L’AUTRE SIGNIFICATIF » DU SUSPECT DE L’UTAH SAVAIT DES MEURTRES PENDANT DES MOIS ET GARDE LE SILENCE, RÉVÈLE LA POLICE

« Là-bas, il a refusé d’être interrogé par des agents de Taylorsville avant sa réservation à la prison du comté de Salt Lake tard vendredi soir », ont ajouté les autorités.

Burciaga-Perea aurait tué Gabriela Sifuentes Castilla, alias Gaby Ramos, une animatrice de radio espagnole avec qui il était sorti, au domicile de sa sœur le 17 octobre 2021.

Burciaga-Perea a tiré sept fois sur Castilla dans la poitrine, le bras et la tête, selon les documents d’accusation de 2021.

L’HOMME DE L’UTAH AURAIT EMPOISONNE PAR LA FEMME DE L’AUTEUR CROYAIT QU’ELLE AVAIT UNE AFFAIRE: FAMILY SPOX

La police a déclaré que les premiers intervenants n’avaient pas pu empêcher Castilla de succomber à ses blessures au domicile de sa sœur.

« Burciaga-Perea et Castilla avaient eu une relation amoureuse mais n’étaient pas ensemble à l’époque », a déclaré le TVPD.

La police a déclaré que parce que Burciaga-Perea se trouvait chez lui à Chihuahua, au Mexique, ils n’avaient pas pu l’arrêter en raison de sa citoyenneté mexicaine.

Les forces de l’ordre de l’Utah, du Mexique et de Washington, DC, ont travaillé en tandem pour appréhender Burciaga-Perea, et il a finalement été arrêté le jour de Thanksgiving l’année dernière.

L’extradition de Burciaga-Perea vers l’Utah et son emprisonnement dans la prison du comté de Salt Lake ont suivi six mois de détention à Mexico.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Cela n’aurait pas pu se produire sans le travail d’équipe, la persévérance et la coopération entre les bureaux », a déclaré le chef du TVPD, Brady Cottam, dans le communiqué, selon ABC4. « Le processus a été fastidieux et laborieux, mais nous sommes reconnaissants pour cette étape importante vers la résolution et la justice. »