Meurtre de Daphne Caruana Galizia: 15 ans d’emprisonnement pour Vince Muscat après un plaidoyer de culpabilité

Vincent Muscat a été condamné à 15 ans de prison après avoir plaidé coupable du meurtre de la journaliste d’investigation maltaise Daphne Caruana Galizia.

Caruana Galizia a été assassinée à Malte le 16 octobre 2017 dans un attentat à la voiture piégée. Le meurtre a choqué le pays d’un peu plus de 500 000 habitants.

Muscat est l’un des trois hommes accusés d’avoir posé la bombe et avait initialement plaidé non coupable. On laisse entendre qu’il a peut-être conclu une négociation de plaidoyer avec le procureur général.

Les frères George et Alfred Degiorgio ont cependant plaidé non coupables, selon le Times of Malta, qui rapporte également que les fabricants présumés de bombes ont été arrêtés. La police a déclaré à Euronews qu’elle ne pouvait pas confirmer le rapport.

Les rapports de Caruana Galizia ont allégué la corruption au plus haut niveau du gouvernement dans la petite nation insulaire méditerranéenne. Pour certains, elle était connue sous le nom de « WikiLeaks d’une seule femme ».

La journaliste d’investigation avait mené des dizaines de poursuites en diffamation et avait été arrêtée deux fois au moment de sa mort.

Son meurtre et l’enquête bloquée qui a suivi ont remis en question la liberté de la presse et l’état de droit à Malte.

Dans une déclaration prononcée par un avocat devant le tribunal, la famille a déclaré que la personne qui avait reconnu son implication dans le meurtre « lui avait refusé son droit à la vie » et son « droit de jouir de sa famille ».

« Le meurtre macabre de Daphné Caruana Galizia était intentionnel et aurait dû être évité. La victime a payé de sa vie et sa famille subit la perte de son être cher », a déclaré la famille dans un communiqué.

La famille a exprimé l’espoir que cela conduirait à une pleine justice pour le journaliste d’investigation.

Pendant des années, les enquêtes sur l’affaire ont été bloquées, mais en 2019, plusieurs ministres du gouvernement, dont le Premier ministre Joseph Muscat, ont démissionné au milieu de questions sur leurs liens avec les personnes impliquées dans le meurtre.

Plus particulièrement, l’éminent homme d’affaires Yorgen Fenech a été arrêté en 2019 alors qu’il s’échappait sur un yacht. Il est soupçonné d’avoir planifié le meurtre.

Un autre homme, Melvin Theuma, un intermédiaire autoproclamé, avait accepté de révéler les détails du complot visant à tuer le journaliste d’investigation.