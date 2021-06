Meurtre de Caroline Crouch – Des signes de langage corporel effrayants qui ont révélé les mensonges de son mari alors qu’il trompait le monde dans des interviews télévisées

Des signes révélateurs REFROIDISSANTS qui ont exposé le mari de Caroline Crouch comme son tueur alors qu’il tentait de tromper le monde dans des interviews télévisées ont été révélés.

Babis Anagnostopoulos, 33 ans, a étouffé le Britannique à mort, puis a placé leur bébé à côté de son cadavre pour tenter de créer une fausse scène de crime convaincante.

🔵 Lisez notre blog en direct de Caroline Crouch pour les toutes dernières mises à jour…

dix Babis Anagnostopoulos a eu du mal à maintenir un contact visuel alors qu’il discutait de ce qui s’était passé la nuit du meurtre de Caroline

dix La police grecque a déclaré que le pilote avait avoué le meurtre de sa femme Crédit : pixel8000

Il a également abattu leur chiot Husky de compagnie dans le but de rendre son mensonge de vol plus plausible.

Son réseau de mensonges incluait de dire aux journalistes que sa famille avait été ligotée et bâillonnée par des voleurs qui ont étranglé Caroline, 20 ans, avant de s’enfuir avec 10 000 £ en espèces.

Des interviews télévisées poignantes ont montré que le père déversait son cœur alors qu’il suppliait toute personne ayant des informations de se manifester.

Mais dans une tournure sensationnelle, le pilote a avoué hier aux flics après plus de huit heures d’interrogatoire à Athènes.

Ses tentatives éhontées de dissimuler la vérité ont maintenant été révélées par un expert en langage corporel.

dix Il s’est adressé couramment aux journalistes sans faiblir, mais a été observé en train de clignoter rapidement.

Judi James a identifié trois cadeaux principaux alors que Babis parlait au monde de l’horreur.

Elle a expliqué qu’il avait choisi de garder la tête froide et « d’éviter le genre de dépression émotionnelle à laquelle les gens pouvaient s’attendre.

Tout en revivant le vol supposé, Babis « s’est présenté comme le vengeur héroïque de la mort de sa femme ».

Mais alors qu’il divulgue plus d’informations sur la nuit fatidique, « il effectue plus de coupures des yeux, regardant vers le bas plutôt que droit devant ».

Judi explique qu’il s’agit d’une tactique typique de dissimulation ou, dans le cas d’un véritable chagrin, d’un geste pour essayer de retenir ses larmes.

dix Babis a montré peu d’émotion en discutant de la mort de Caroline Crédit : Réseaux sociaux

Le maître manipulateur, qui a mené des flics dans une chasse à l’oie sauvage pour un gang fictif de raiders albanais pendant des semaines, est également vu cligner des yeux « rapidement et assez intensément » – un indice de son impatience ou de sa colère.

Le célèbre expert en langage corporel souligne également comment Babis choisit de ne pas simuler de larmes mais donne plutôt l’impression qu’il veut que les coupables soient arrêtés.

Elle a déclaré: « Sa capacité et son apparente empressement à parler du meurtre devant une bousculade intimidante de la presse auraient peut-être semblé irréalisables, mais cela aurait également pu être considéré à l’époque comme courageux.

« Il utilise un geste de la tête de matraque lorsqu’il parle pour souligner chaque sentiment.

« Ce trait métronomique semble urgent et ajoute un rythme à ses paroles ou à son scénario qui, encore une fois, ajoute à l’impression d’un homme désireux d’aider la police à attraper les méchants. »

dix Le mari de Caroline, Babis, a affiché un comportement cool et calme lorsqu’il a parlé aux journalistes Crédit : médias sociaux – Se référer à la source

Mais le masque glisse légèrement alors que les journalistes le pressent à propos du moment où il a su pour la première fois que sa femme était morte.

Judi explique comment Babis s’arrête alors qu’il se dirige vers une voiture en attente – une main sur la porte comme s’il voulait répondre à la question.

Elle a également décrit comment, bien qu’il discute du traumatisme présumé de l’effraction, il continue de parler rapidement sans changement de ton apparent.

Il est même observé en haussant les épaules – un indicateur notable d’un manque de soins.

dix Babis a joué le rôle du veuf en deuil pendant des semaines et a même fait couler des larmes de crocodile Crédit : Athéna

CHRONOLOGIE DU MEURTRE DE CAROLINE CROUCH 00h35 – Babis est vu sur la caméra de vidéosurveillance du salon avec sa fille Lydia, envoyant un SMS à Caroline qui est dans le grenier 1h20 – Babis retire les cartes mémoire CCTV provoquant une panne d’électricité de la caméra et pendant les deux heures suivantes, le couple échange des messages texte abusifs 4h00 – La montre connectée de Caroline montre une stimulation intense du pouls 4h11 – Pouls détectés sur l’arrêt de la montre connectée de Caroline 6h – Babis appelle la police pour signaler un vol au domicile du couple

Dans un autre panneau publicitaire, Babis fait un « coup de langue » pour suggérer « le rejet ou le dégoût » lorsque le sujet passe à l’argent qui, selon lui, a été emporté lors du vol.

Judi explique également qu’il affiche « quelques micro-grimaces qui suggèrent à nouveau de la colère ».

Elle a ajouté: « Il parle rapidement et, apparemment, avec fluidité et urgence, comme s’il tenait à raconter son histoire.

« Il y a très peu de signes de confusion – comme un hésitation ou une pause entre les mots.

« Cela aurait pu se produire naturellement dans un état » héroïque et courageux « mais il peut aussi être plus facile à reproduire que le chagrin s’il y a une performance en cours, car la plupart des gens ont vécu la colère de première main et trouvent donc la reproduire plus facile. »

La police a décrit Babis comme un « acteur de premier plan » après avoir mis en scène la scène de crime élaborée et avoir suivi la mascarade malade en tant que veuf en deuil pendant plus d’un mois.

Mais comme le souligne l’expert, l’entretien sans émotion de Babis pourrait être dû à son travail de pilote d’hélicoptère et au calme qu’il exige.

dix Babis a même reconstitué le moment où son bandeau a été retiré devant les journalistes Crédit : Entreprise

dix La maison familiale à Glyka Nera où Caroline a été assassinée Crédit : Rex

Babis a réussi à tromper la famille tragique de 20 ans et a même été photographié en train d’embrasser la mère de Caroline quelques heures avant d’avouer le meurtre.

Les flics lui ont permis d’assister à un service commémoratif en l’honneur de Caroline mercredi afin qu’il ne « prenne pas peur » – où il a dit à ses proches qu’on lui avait demandé d’identifier « un nouveau suspect ».

C’était en fait Babis lui-même qui était devenu l’objet de l’enquête, après que des détectives aient pu démêler sa toile de tromperie en analysant les appareils intelligents du couple.

COMMENT VOUS POUVEZ OBTENIR DE L’AIDE : Women’s Aid a ce conseil pour les victimes et leurs familles : Gardez toujours votre téléphone à proximité.

Contactez des organisations caritatives pour obtenir de l’aide, y compris la ligne d’assistance par chat en direct de Women’s Aid et des services tels que SupportLine.

Si vous êtes en danger, appelez le 999.

Familiarisez-vous avec la solution silencieuse, où vous appelez le 999 et appuyez sur « 55 » si vous ne pouvez pas parler en toute sécurité.

Gardez toujours de l’argent ou une carte bancaire sur vous, y compris de la monnaie au cas où vous auriez besoin d’un téléphone public ou d’un ticket de bus.

Si vous pensez que votre partenaire est sur le point de vous attaquer, essayez de vous diriger vers une sortie si vous êtes à l’intérieur de la maison et récupérez votre téléphone au cas où vous auriez besoin d’appeler à l’aide.

Évitez la cuisine et le garage, où se trouvent probablement des couteaux ou d’autres armes potentielles. Évitez les pièces où vous pourriez être piégé, comme la salle de bain. Women’s Aid offre un service de chat en direct – disponible tous les jours de 10h à 18h ou par email helpline@womensaid.org.uk SupportLine est ouvert le mardi, mercredi et jeudi de 18h à 20h au 01708 765200. Le service d’assistance par e-mail de l’association est ouvert en semaine et le week-end pendant la crise – messageinfo@supportline.org.uk. Vous pouvez également appeler la ligne d’assistance nationale 24 heures sur 24 pour les abus domestiques au 0808 2000 247.

Certaines des nouvelles preuves provenaient du propre téléphone portable du pilote, car la police a révélé qu’une application avait suivi ses pas répétés du grenier au sous-sol de la maison au moment où il avait prétendu avoir les yeux bandés et ligoté par les voleurs présumés.

Il a été découvert que la carte mémoire de la caméra de sécurité de la maisonnette partagée par le couple avait également été retirée à 1h20 du matin – alors qu’il avait affirmé que les voleurs avaient fait irruption dans la maison plusieurs heures plus tard.

La montre connectée de Caroline a enregistré que son cœur avait cessé de battre des heures avant qu’Anagnostopoulos ait affirmé qu’elle avait dû être assassinée.

dix Les aveux de l’homme de 33 ans sont intervenus huit heures après un interrogatoire avec la police Crédit : médias sociaux – Se référer à la source

Des vêtements ont été jetés autour de la maison pour donner l’apparence d’un vol, a indiqué la police.

Un officier a même rapidement récupéré Lydia, la fille du couple, âgée de 11 mois, après avoir eu l’impression que tout n’était pas comme il y paraissait, Prothéma signalé.

Selon les rapports, Babis a fini par s’effondrer en disant: « Cette nuit-là, nous nous disputions depuis le début.

« À un moment donné, elle a jeté l’enfant dans son berceau et elle m’a dit de me lever et de quitter la maison.

« Elle m’a poussé et m’a donné des coups de poing. Mon jugement est devenu flou, je l’ai étranglée puis j’ai mis en scène le vol. »

Le pilote d’hélicoptère, qui avait 12 ans de plus que son épouse étudiante, a été détenu dans les cellules du siège central de la police grecque la nuit dernière.

dix Leur fille de 11 mois était à la maison lorsque Caroline, 20 ans, a été assassinée Crédit : Tim Stewart

Il a fallu 37 jours à la police pour résoudre l’affaire, les enquêteurs ayant suivi une multitude de lignes d’enquête ratées sur la base du témoignage de Babis.

« Cela restera dans les mémoires comme l’une des plus grandes affaires criminelles de ces dernières décennies », a déclaré une source.

Les médias locaux ont rapporté que parmi les preuves que la police avait de l’altercation, il y avait une tentative de Caroline de se réserver un hôtel avec leur petite fille la nuit du crime.

Dans un SMS trouvé sur le téléphone de Caroline, il était devenu évident que l’étudiante avait effectivement menacé de quitter l’homme qu’elle avait rencontré pour la première fois à l’adolescence quelques heures avant son propre meurtre.

Le pilote sera traîné devant les tribunaux aujourd’hui mais devrait demander un sursis de 48 heures pour préparer sa défense avec des avocats.

Le 4 juin, il est apparu qu’aucun ADN n’avait été trouvé sous les ongles de Caroline dans un autre coup porté à la pendaison des voleurs sadiques qui ont torturé la mère.

Pendant ce temps, des appels se sont également multipliés le 4 juin pour la psychologue qui dit avoir traité Caroline pour prouver qu’elle est une praticienne certifiée.