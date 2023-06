«Meurtre» de Bath: Hommages à un garçon de 16 ans, poignardé à mort lors d’une fête qui a échappé à tout contrôle – alors que 11 adolescents sont arrêtés

DES HOMMAGES ont été rendus à un garçon de 16 ans qui a été poignardé à mort lors d’une fête incontrôlable, alors que 11 adolescents ont été arrêtés.

La famille de la victime, nommée localement comme l’aspirant rappeur « Mikey » ou « YM », aurait été « désemparée » par la mort du garçon « aimant ».

La victime a été nommée localement « Mikey » Crédit : GoFundMe

Il a été poignardé à mort lors d’une fête d’anniversaire à Bath, Somerset, samedi soir 1 crédit

Les flics ont arrêté 11 adolescents, neuf garçons et deux filles, soupçonnés de meurtre 1 crédit

Mikey était à un grand rassemblement, qui serait une fête du 16e anniversaire, à Bath, Somerset, samedi soir, lorsqu’il a été poignardé à mort.

Les habitants ont déclaré que la fête avait été écrasée par un groupe de 200 fêtards après avoir été annoncée sur les réseaux sociaux et était rapidement devenue incontrôlable.

Une page de collecte de fonds a été créée à la mémoire de Mikey.

Sur la page, l’organisateur a écrit: « Comme vous pouvez l’imaginer, sa mère et son père sont désemparés, leur fils aura toujours 16 ans

« Mikey était une âme si gentille, aimante et attentionnée qui se souciait tellement de ses amis et de sa famille.

« Il était tellement drôle et intrépide. »

Ils ont ajouté que l’argent serait utilisé pour couvrir les frais funéraires.

Les donateurs ont profité des commentaires pour ajouter leurs propres messages de deuil.

L’un d’eux a écrit: « J’envoie mon amour et mes plus sincères condoléances à la famille de Mikey en ce moment. »

Un autre a ajouté: « Mon cœur est déchiré en deux en vous regardant tous traverser cela, je vous aime tellement. »

La campagne a permis de récolter un peu moins de 1 500 £ jusqu’à présent.

Les flics ont confirmé hier qu’ils avaient été appelés sur les lieux de l’attaque au couteau vers 23 heures le 10 juin.

Ils ont ensuite arrêté six garçons et deux filles, âgés de 15 à 17 ans, dans un bus une demi-heure plus tard.

Les arrestations de trois autres adolescents ont ensuite été confirmées le lendemain.

Le groupe a été arrêté, soupçonné de meurtre.

Une femme de 35 ans a également été blessée par arme blanche mais est sortie tardivement de l’hôpital.

Un local, qui n’a pas souhaité être nommé, a déclaré: « Je pouvais entendre de la musique très forte pendant des heures, on aurait dit qu’ils avaient un DJ là-bas.

« Il y avait probablement environ 200 enfants à la maison. Ils ont publié des articles sur la fête sur les réseaux sociaux et c’est pourquoi tant de gens sont venus. »

Ils ont décrit le coup de couteau comme « choquant » et « triste ».

L’inspecteur en chef Ronald Lungu, de l’équipe du quartier de Bath, a déclaré: «Il s’agit d’un incident tragique et nos pensées ce matin vont beaucoup à la famille du garçon décédé.

« Ils ont été informés de ce qui s’est passé dès que possible et sont naturellement dévastés.

« Des agents de liaison spécialisés avec les familles leur seront désormais affectés pour leur apporter un soutien et les tenir informés.

«Les agents sont arrivés sur les lieux quelques minutes après la réception du premier appel et une enquête sur l’incident est déjà en cours, dirigée par l’équipe d’enquête sur les crimes majeurs.

«Nous avons identifié un certain nombre de témoins et nous recueillerons leurs déclarations officielles en temps voulu, mais nous souhaitons également entendre toute personne qui se trouvait à l’adresse à ce moment-là et qui n’a pas encore parlé à la police.

« La communauté peut s’attendre à voir une présence policière importante dans la région aujourd’hui et au cours des prochains jours, tandis que les officiers et le personnel de police mèneront un certain nombre d’actions, notamment des examens médico-légaux, un examen des images de vidéosurveillance et des enquêtes porte-à-porte. .

«Il y a actuellement un grand cordon en place sur l’avenue Eastfield pendant que nous effectuons ces enquêtes et je tiens à remercier les résidents dont les propriétés sont touchées par cela pour leur patience et leur compréhension.

«Je comprends qu’il s’agit d’un incident préoccupant et je voudrais rassurer les gens qu’une enquête approfondie est en cours, cependant, si quelqu’un a des questions, je l’encourage à prendre contact avec son équipe de police de quartier locale, qui portera des patrouilles supplémentaires dans la région.

Une autopsie médico-légale doit avoir lieu pour déterminer la cause du décès.

Toute personne ayant des informations peut appeler la police d’Avon et du Somerset au 101 en citant le numéro de référence 5223136640.

Tous les suspects ont entre 15 et 17 ans 1 crédit