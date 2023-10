27 octobre — NDLR : il s’agit de la quatrième partie de la série “Murder in Room 30”. Si vous n’avez pas lu ou écouté les épisodes précédents, retrouvez-les ici :

Au printemps 1922, William Gummer, 23 ans, se rendait au pénitencier d’État de Bismarck, où il fut condamné à passer le reste de sa vie. Après un mois de procès, l’employé de l’hôtel a été reconnu coupable du meurtre d’une femme de 18 ans à l’hôtel Fargo’s Prescott où il travaillait.

Pendant ce temps, non loin du lieu du meurtre, un jeune homme nommé Ralph Croal travaillait comme greffier au tribunal du comté de Cass ce printemps-là. L’homme de 29 ans était un fier diplômé de la classe Fargo High de 1911, un fervent fan de baseball et se préparait à épouser sa bien-aimée Clara Hanson cet été-là.

La vie était très différente pour ces deux jeunes hommes d’une vingtaine d’années dans les années 1920, mais dans les années à venir, les chemins du jeune avocat à succès et du meurtrier reconnu coupable se croiseront et changeront à jamais le résultat final de ce qui avait été appelé le film le plus sensationnel du Dakota du Nord. affaire de meurtre.

La condamnation à perpétuité de William Gummer serait-elle considérée comme une justice accomplie ou, en repensant à lui, le considérerions-nous plus tard comme un homme condamné à tort ?

Il s’agit du dernier volet de “Meurtre dans la chambre 30, le meurtre de Marie Wick”. Dans les épisodes un à trois, Forum Communications vous a parlé de la mort tragique de Marie Wick, une jeune de 18 ans de Grygla, Minnesota, assassinée lors de sa première nuitée dans la « grande ville » de Fargo. Elle fut retrouvée morte dans sa chambre d’hôtel le 7 juin 1921.

L’employé de l’hôtel William Gummer a été arrêté, reconnu coupable et condamné pour ce crime. Gummer a clamé son innocence dès le jour où la police s’est intéressée à lui. Il pensait qu’ils s’étaient précipités pour juger et n’avaient pas réussi à enquêter sur un homme mystérieux nommé James Farrell qui avait signé le registre de l’hôtel cette nuit-là, puis avait disparu.

Dans ce dernier épisode de l’histoire, Forum Communications examinera comment l’avocat de Gummer, son beau-frère Hjalmer (HW) Swenson, s’est battu sans relâche pendant des années pour faire sortir Gummer de prison. Swenson a reconnu que Gummer n’avait pas commis l’agression et le meurtre et s’est battu bec et ongles pour obtenir le pardon de Gummer.

Mais les appels resteront dans l’oreille d’un sourd jusqu’à ce qu’un nouveau procureur de l’État prenne le relais dans le comté de Cass. Ralph Croal a pris ses fonctions en 1939, 17 ans après l’incarcération de Gummer. En examinant les preuves de ce crime brutal, il a commencé à arriver à la même conclusion que Swenson, peut-être que l’accusation s’est précipitée pour juger il y a toutes ces années et peut-être qu’elle s’est complètement trompée.

Les premiers mots que William Gummer prononça au directeur du pénitencier de l’État du Dakota du Nord à son arrivée en ce froid dimanche matin de mars 1922 furent : « Je ne suis pas coupable de cela ». Le directeur a balayé le commentaire, sous-entendant : « C’est ce qu’ils disent tous ».

Mais heureusement, Gummer croyait fermement au mari de sa sœur aînée Theresa, HW Swenson, un avocat de Devil’s Lake, dans le Dakota du Nord. Les deux hommes se sont rencontrés au cours des 18 années suivantes, essayant d’élaborer une stratégie sur la manière d’obtenir la grâce de Gummer. Gummer a passé et réussi un test au détecteur de mensonge. Ils ont fait appel auprès de la Cour suprême du Dakota du Nord et du conseil des grâces de l’État. Tous ont été rejetés. Gummer est resté en prison. Il avait 23 ans lorsqu’il est entré en prison et 41 ans lorsque sa dernière grâce lui a été refusée. Mais en 1940, Swenson opte pour une autre tactique. Une commutation de peine de Gummer.

Selon le ministère américain de la Justice, une commutation “réduit une peine, totalement ou partiellement, mais ne modifie pas le fait de la condamnation, n’implique pas l’innocence et ne supprime pas les handicaps civils, tels que le droit de voter ou d’exercer une fonction publique”. Il ne s’agit pas d’une grâce qui absout la personne de sa culpabilité pour le crime.

En vertu de la loi de l’État du Dakota du Nord, aucun prisonnier purgeant une peine à perpétuité n’a droit à une réduction de sa peine tant qu’il n’a pas purgé la moitié de son espérance de vie. Il fut déterminé que cette date serait octobre 1941 pour Gummer. La lutte a donc commencé pour recueillir suffisamment de soutien et de preuves pour demander la commutation à la commission des grâces.

Ralph Croal étudiait l’affaire Gummer depuis 1934, alors qu’il était encore procureur adjoint de l’État. Mais la véritable percée a eu lieu en 1936, lorsqu’un homme de Denver nommé Arthur James s’est apparemment vanté auprès de certains amis que lui et son ami Blackie Carter (également connu sous le nom de Paul Welch) avaient assassiné une fille dans un hôtel de Fargo à peu près au même moment où le meurtre de Wick. . Il a plaisanté en disant qu’un employé nommé William Gummer purgeait la perpétuité pour leur crime. Trois personnes ont signé des affidavits confirmant avoir entendu James faire ces aveux.

Croal et Swenson ont enquêté et ont conclu que Blackie Carter aurait très probablement pu être le “James Farrell” qui s’était inscrit sur le registre de l’hôtel la nuit du meurtre, mais dont on n’a plus jamais entendu parler.

Vous vous souviendrez peut-être d’une histoire et d’un épisode de podcast antérieurs, l’accusation a fait valoir qu’il n’y avait pas de James Farrell et que c’était l’ami de Gummer, Andy Brown, qui avait falsifié cette signature pour dissiper les soupçons de Gummer. Mais Blackie Carter pourrait-il être James Farrell ?

Croal a fait équipe avec Swenson pour le découvrir. Ils se sont rendus à Saint-Paul où Carter exploitait une station-service.

Les forces de l’ordre de Croal, Swenson et Twin Cities se sont rendues à la station-service pour parler à Carter. Il a nié avoir commis le crime. Mais les trois hommes disent qu’ils pensaient qu’il mentait.

Il a admis qu’il était à Fargo cette nuit-là et que le lendemain du meurtre, il s’était rendu à Minot. Alors, cela signifie-t-il qu’il pourrait bien s’agir de James Farrell qui n’a pas pu être retrouvé le lendemain ?

Lorsqu’ils ont demandé un échantillon d’écriture manuscrite pour le comparer à celle de la signature de James Farrell, un expert en écriture a déclaré que l’écriture de Carter avait un caractère et une inclinaison similaires à celles de la signature de James Farrell. Mais peut-être plus intéressant était de voir comment Carter a écrit la ville natale que James Farrell a écrite dans le registre. Farrell a mal orthographié Willmar, Minnesota en utilisant un seul L dans Willmar, tout comme Carter.

Mais gardez à l’esprit qu’un autre expert en écriture au cours du procès a déclaré que l’écriture de l’ami de Gummer, Andy Brown, était également similaire à celle de Farrell.

La culpabilité de Carter n’est donc peut-être pas évidente. Mais Croal était convaincu qu’il était leur homme.

Malgré cela, Croal a déclaré qu’ils ne pouvaient pas arrêter Carter parce qu’à cette époque, “il ne pouvait être reconnu coupable du crime que sur la base de preuves tout aussi circonstancielles, ou peut-être plus”, que celles sur la base desquelles Gummer a été condamné en 1922. Croal aurait pu être frustré de ne pas arrêter Carter, il estimait au moins qu’il y avait suffisamment de preuves pour se demander si Gummer avait vraiment sa place en prison.

En décembre 1944, Croal a témoigné devant la commission des grâces en disant :

“Je pense que les faits que nous avons développés sont suffisants pour montrer que le crime a été commis par Blackie Carter et donc que Bill Gummer ne peut pas être l’homme qui a commis le crime.”

Il appartiendrait à la commission des grâces de décider s’il suffisait de laisser Gummer partir.

Nous revenons donc au point de départ de cette histoire : une petite ferme à l’extérieur de Grygla, dans le Minnesota, alors qu’un couple vieillissant affronte un autre Noël sans leur Marie.

Hans et Katrina Wick avaient du mal à imaginer que l’homme reconnu coupable du meurtre de leur fille aînée pourrait bientôt être libéré. Ce qui est quelque peu surprenant cependant, c’est que ni Hans ni Katrina Wick n’étaient complètement convaincus que Gummer était coupable, mais ils soupçonnaient qu’il savait peut-être qui avait fait cela.

Katrina Wick a déclaré lors d’un entretien téléphonique le 10 décembre 1944 : “Je ne pense pas qu’il devrait être libéré. ​​Ils devraient le garder là-bas.”

Mme Wick serait déçue. Peu de temps après, la commission des grâces a décidé qu’après près de 23 ans de prison, la peine de Gummer serait commuée. Il sortirait de prison plus tard dans le mois.

Même si une commutation ne transforme pas un verdict de culpabilité en innocence, la commission des grâces a semblé laisser entendre que Gummer aurait pu être innocent sur la base de son test favorable au détecteur de mensonge ainsi que des déclarations faites par Carter et James.

Le conseil a statué : « Après avoir soigneusement examiné toutes les questions, le conseil d’État des grâces est parvenu à la conclusion qu’il existe de sérieux doutes quant à la culpabilité de William Gummer et qu’en conséquence, et en raison de sa bonne conduite en tant que détenu du pénitencier pendant 23 ans, ce conseil devrait exercer l’autorité qui lui est conférée par la constitution et les statuts de l’État et accorder la grâce à Willam Gummer.

Le 28 décembre 1944, Gummer, l’homme qui entra en prison à l’âge de 23 ans, confiant qu’il ne resterait pas longtemps dans l’État, quitta un homme de 46 ans, sans aucun doute épuisé par son incarcération. combat juridique. À 23 ans, il a accepté un long entretien avec un journaliste pour exposer son cas, en espérant que cela lui ferait du bien. Mais le jour de sa libération, il a déclaré aux responsables de la prison qu’il était heureux d’être libéré et, même s’il « appréciait l’intérêt des journalistes », il a refusé d’être interviewé.

Il n’a également révélé aucun projet futur à personne, mais a été emmené, à sa demande, au dépôt de bus de Bismarck où il serait monté à bord d’un bus à destination de Fargo.

S’il descendait du bus à Fargo, il constaterait que les choses avaient changé. D’une part, l’hôtel où il travaillait et où le meurtre a eu lieu, le Prescott Hotel, n’a pas survécu au scandale. Il a fermé ses portes un peu plus d’un an après le meurtre. Le bâtiment qui abritait le journal Daily Argus avant de devenir The Prescott a finalement été utilisé par le YWCA. Il a ensuite été démoli et constitue aujourd’hui un parking.

Peut-être qu’après être descendu du bus, Gummer s’est arrêté au bureau du procureur de l’État pour remercier Croal pour ses efforts ou vérifier l’affaire ou peut-être qu’il a simplement pris un sandwich et une tasse de café et a pris un autre bus pour rentrer chez lui pour voir sa famille à Mayville. , en espérant ne plus jamais penser à cette affaire. Nous ne le savons pas.

Mais nous savons qu’après ce jour, le beau-frère et avocat de Croal et Gummer, Swenson, a continué à creuser l’affaire, dans l’espoir de trouver des preuves pour mettre Carter derrière les barreaux. Cependant, leurs espoirs ont sans aucun doute été déçus six ans plus tard, lorsque Carter, 54 ans et agriculteur dans le Wisconsin, a accepté de passer un test au détecteur de mensonge et de se soumettre à des séances de sérum de vérité.

L’homme qui a administré les séances, le professeur CB Hanscom de l’Université du Minnesota, a déclaré que “l’interrogatoire et les tests au détecteur de mensonge avaient absolument innocenté Carter”.

Carter est retourné dans sa ferme du Wisconsin. Swenson, déçu que ses années de recherche n’aient toujours pas complètement innocenté son beau-frère, ne s’est pas découragé. Il a continué à demander justice jusqu’à sa mort huit ans plus tard, en 1958. Le procureur du comté de Cass, Ralph Croal, est également décédé en 1958. La probabilité d’une condamnation après leur décès était extrêmement faible.

Qu’est-il arrivé à Gummer après avoir été vu pour la dernière fois montant dans ce bus pour Fargo ? Il s’avère qu’il vivrait encore 37 ans après sa sortie de prison. Mais qu’a-t-il fait? Étaient-ce de bonnes années, ou était-il tourmenté par son séjour au pénitencier d’État ?

Selon les journaux, Gummer a commencé à travailler comme barbier peu après sa libération. Il a travaillé à Bottineau, Mayville, Larimore et Grand Forks. Il a rencontré et épousé Grace McKenzie à Crookston, Minnesota en 1954. Jeune marié à 56 ans, il n’a jamais eu d’enfants.

Il a pris sa retraite de barbier en 1972 et a vécu dans le Montana et à Grand Forks. Il est décédé le 23 juin 1981 à l’âge de 82 ans et est enterré dans un cimetière de Mayville, ND.

Sur les photos de Gummer dans ses dernières années, il ressemble simplement à une version plus patinée, légèrement ridée et plus grise de la photo prise le premier jour au pénitencier. Il y a même une allusion à « ce sourire » que les procureurs considèrent comme inconvenant.

Était-ce un défaut de personnalité, une allusion à un mauvais lothaire qui s’en prenait aux femmes ? Ou était-ce juste un sourire qui a changé sa vie pour toujours ? Marie Wick est partie depuis 100 ans et nous ne connaissons toujours pas la réponse.

