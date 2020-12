Un étudiant international qui aurait tué une travailleuse du sexe de Sydney avant de fuir le pays avait auparavant servi dans la marine et l’armée de son pays d’origine.

Hector Enrique Valencia Valencia, 21 ans, est retourné en Australie la semaine dernière pour faire face à une accusation du meurtre de Kimberley McRae, 69 ans, dans son appartement à Coogee le 8 janvier 2020.

Le corps de Mme McRae a finalement été découvert le 14 janvier, étape à laquelle Valence aurait fui vers Aruba, une petite île des Caraïbes, où vit sa mère.

Après avoir reçu des renseignements de la part de policiers de la Nouvelle-Galles du Sud, les autorités locales ont pu arrêter Valence et le garder en détention pendant neuf mois jusqu’à son extradition – qui a été retardée en raison du COVID-19.

Sa mère, Gabriela, a maintenant déclaré au Daily Mail Australia qu’elle était choquée par l’arrestation de son fils, affirmant qu’il « s’occupait » des autres et faisait du bénévolat pour des groupes à but non lucratif.

Mme Valencia a également révélé qu’il avait terminé son service obligatoire dans l’armée colombienne, avant d’être démis de ses fonctions avec les « excellentes » critiques de ses commandants.

Gabriela Valencia (à gauche), la mère de l’étudiant Hector Enrique Valencia Valencia (à droite), accusé du meurtre d’un travailleur du sexe de Sydney, a déclaré qu’il était « tellement triste » que son voyage de sa vie se soit terminé avec lui derrière les barreaux

Valencia, 21 ans, est accusée du meurtre de Kimberley McRae, 69 ans (photo) dans son appartement à Coogee, dans l’est de Sydney, le 8 janvier. La police de NSW n’a découvert son corps que six jours plus tard.

Mme Valencia a déclaré que son fils était arrivé en Australie dans l’espoir de « progresser » dans sa vie.

Elle a dit qu’il était un bénévole régulier avec des groupes environnementaux et la Croix-Rouge, un instructeur de plongée de haut niveau, un compétiteur de karaté et qu’il avait terminé son service militaire.

Pendant son séjour en Australie, il a suivi un cours d’anglais à l’Université de New South Wales avant de poursuivre des études dans une école de commerce à Surry Hills.

«Je suis une mère, (la) chef de famille, une femme qui travaille. Je ne suis pas riche, mais avec beaucoup d’amour et d’efforts, j’ai aidé mon fils à réaliser son rêve, à étudier et à progresser en Australie », a déclaré Mme Valencia.

«Il y a deux ans, il a fait son service militaire dans la marine colombienne dont il est sorti avec un excellent comportement. À la fin de son service militaire, il prépara son voyage en Australie.

«C’est un pays que nous avons beaucoup aimé et qui a toujours attiré notre attention.

«C’est un jeune homme qui partage ce qu’il a avec les autres et en tant que fils, il a été très affectueux et toujours à mon écoute. Nous avons une très bonne relation.

«Il était bénévole de la Croix-Rouge et faisait partie de groupes de personnes qui se soucient de l’environnement.

«Enrique a tout mon soutien. Depuis qu’il est petit garçon, il a (soigné) des animaux sans abri, (a été) soucieux d’améliorer et de prendre soin de l’environnement.

Mme Valencia a déclaré qu’elle avait parlé à son fils avant son extradition et qu’il était resté « si triste » que son voyage de sa vie s’était terminé avec lui en détention et sous une accusation de meurtre.

«Nous avons parlé vendredi dernier. Il était toujours ici à Aruba », a déclaré Mme Valencia.

«(La dernière fois que je l’ai vu, c’était) samedi, alors que les policiers l’attendaient à l’aéroport.

Valence avait effectué son service militaire obligatoire dans la marine et dans l’armée, ce qui, selon sa mère, l’avait vu recevoir d’excellentes critiques de ses commandants.

Valence était venu en Australie pour « faire progresser » sa vie, a déclaré sa mère, et avait étudié à la fois à l’Université de New South Wales et dans une école de commerce à Surry Hills.

Valence (à gauche) est représentée sur une photo légère recevant un certificat de fin d’études d’un cours d’anglais à l’UNSW

Valence a brièvement affronté le tribunal local central jeudi par liaison vidéo, où il n’a pas demandé de mise en liberté sous caution et a été condamné à réapparaître au tribunal le 19 janvier 2021.

Mme McRae était bien connue dans la région et était régulièrement vue marchant dans les rues de Coogee pour faire de l’exercice

Sa mère a déclaré qu’elle prévoyait de lui parler pour la première fois depuis son arrivée en Australie mardi prochain.

La situation prolongée avec Valence a également eu des conséquences néfastes sur la famille de Mme McRae.

Sa sœur jumelle Karen – qui aurait été celle qui a sonné l’alarme lorsque Mme McRae n’a pas pu être contactée – a déclaré que cela avait été une période « incroyablement difficile » et a félicité la police de NSW pour ses efforts pour demander justice pendant une pandémie mondiale.

«Il est incroyablement difficile d’exprimer avec des mots ce que notre famille a vécu depuis la mort de Kimberley», a déclaré Karen McRae.

«Kimberley était un membre chéri de notre famille avec une personnalité unique et vivante. Nous pleurons tous les jours pour Kimberley et avons encore du mal à comprendre que nous ne la reverrons jamais.

La police pense que Valence a rencontré Mme McRae à des fins sexuelles, mais on ne sait pas si c’était la première fois que le couple avait interagi.

Sur la photo, le bloc de l’unité sur Mount Street, Coogee, où vivait Mme McRae et où son corps a été retrouvé

