«Meurtre» à Sunderland: le corps d’un adolescent a été retrouvé enterré dans une tombe de fortune avec 20 coups de couteau alors que des amis sont jugés

Un adolescent a été enterré dans une tombe de fortune après avoir été prétendument assassiné par ses copains, a appris un tribunal.

Le corps en décomposition de Kieran Williams a été retrouvé dans une tombe de 75 cm de profondeur à Sunderland.

Le corps en décomposition de Kieran Williams a été retrouvé avec plusieurs coups de couteau Crédit : NNP

La police a découvert une tombe près du pont Northern Spire à Sunderland Crédit : NNP

La police sur les lieux où le corps de Kieran Williams a été retrouvé Crédit : NNP

Les procureurs affirment qu’il a été tué par Ben Cook et Louis Hackett, qui sont jugés pour meurtre.

Les jurés du Newcastle Crown Court ont appris que le jeune de 18 ans avait subi plus de 20 coups de couteau lors d’une “attaque prolongée et soutenue”.

Il a été vu pour la dernière fois le 18 avril, le lundi de Pâques – le jour où il aurait été tué.

Le 31 mai de l’année dernière, les flics ont découvert une tombe creusée dans une zone boisée près d’une zone industrielle désaffectée à Sunderland.

Kieran, qui vivait dans un logement accompagné, était chez sa mère, Tracey Williams, le 18 avril.

Elle est sortie manger vers 17h30. Quand elle revint plus tard, il n’était pas là.

David Lamb KC, procureur, a déclaré avoir été en contact avec les accusés avant d’aller les rencontrer :

Il a ajouté: “Le dossier de l’accusation est ce modèle de contact conduisant Kieran à quitter l’adresse de sa mère et à marcher jusqu’à la zone où il a été tué indique qu’il s’agissait d’une attaque planifiée par ces deux accusés et qu’ils y étaient ensemble dans le cadre d’un projet conjoint.

“M. Lamb a dit qu’après avoir prétendument assassiné Kieran, Hackett lui a envoyé un texto disant” tu prends le p ***, où es-tu, attendant comme un idiot “, puis a ajouté” f *** ya, don ” ne me parle plus’.”

M. Lamb a déclaré: “Bien sûr qu’il ne l’a pas fait parce que Kieran était mort.”

Cook a également envoyé un message à Kieran sur Facebook lui demandant “tu es encore revenu mon pote”.

Le tribunal a entendu que les deux accusés étaient retournés au lieu de sépulture et Hackett y était retourné le 2 mai – Cook y retournant un jour plus tard.

M. Lamb a déclaré: “Le 2 juin, environ cinq semaines après le meurtre, le corps décomposé de Kieran a été découvert par un policier et son chien policier, enterrés dans une tombe dans une zone de sous-bois épais dans un paysage industriel désaffecté.”

Son corps a été examiné par un pathologiste qui a découvert qu’il avait subi au moins 20 coups de couteau, dont trois à l’avant de la poitrine, deux au torse droit, sept au cou et un certain nombre d’autres blessures aux membres.

L’une des blessures par arme blanche avait pénétré une membrane entourant son cœur, une autre avait pénétré son aorte et deux étaient entrées dans son foie.

Il est mort d’une perte de sang à la suite d’une “attaque prolongée et soutenue”.

Le tribunal a appris qu’une tentative avait été faite pour mettre le feu à Kieran dans la tombe – mais les dommages causés par le feu se limitaient à ses vêtements et non à son corps.

M. Lamb a déclaré que la tombe mesurait 75 cm de profondeur et qu’elle “ne ressemblait pas à une tombe creusée à la hâte ou mal construite”.

Il a dit que bien qu’on ne puisse pas dire avec certitude que la tombe a été creusée avant qu’il ne soit tué, il y avait des preuves de planification préalable.

M. Lamb a déclaré: “C’était dans une zone isolée et l’accès aux véhicules n’aurait pas été possible. En bref, ce n’était pas un endroit facile d’accès.

“Il y avait de nombreuses marques de bêche sur les côtés et la base de la tombe.

“Il a été creusé dans un sol argileux et aurait demandé un effort considérable pour le creuser.”

Des tentatives avaient été faites pour couvrir la tombe avec des feuilles, des bâtons et des branches.

Une pelle, une bêche et une fourchette ont ensuite été récupérées par la police sur la rive de la rivière Wear.

Lorsque Hackett a été interrogé, il a dit à la police que Kieran était “comme un frère pour lui”, a déclaré qu’il “lui donnerait les vêtements qu’il avait sur le dos”.

Hackett a qualifié Kieran de “garçon de classe” qui avait une bonne relation avec lui et a dit que lui, Kieran et Cook étaient tous amis.

Cook et Hackett ont ensuite été arrêtés, soupçonnés d’enlèvement.

Hackett a nié toute implication, mais lorsqu’un archéologue médico-légal a trouvé son empreinte digitale dans l’argile sur la tombe et à l’intérieur de la tombe, il a changé son histoire, disant que lui et Cook s’étaient rendus sur le site de dépôt et avaient rencontré Kieron.

Il a affirmé que Cook s’était disputé avec Kieran et que Cook avait fini par produire un couteau et avait poignardé Kieran à plusieurs reprises.

Hackett a dit qu’il avait essayé d’éloigner Cook de lui mais que Kieran s’était effondré.

L’accusé a déclaré que Cook lui avait demandé de l’aider après qu’il soit devenu clair que Kieran était mort.

Hackett a dit qu’il “ne réfléchissait pas correctement” alors il a aidé Cook à l’enterrer.

Cook, d’autre part, a affirmé que Hackett avait attaqué Kieran et l’avait poignardé à plusieurs reprises.

Il a dit que Hackett avait mis le feu au corps de Kieran puis l’avait recouvert de feuilles et d’arbustes.

Cook a dit qu’on lui avait alors dit de partir et d’appeler Kieran plus tard comme si de rien n’était.

David Lamb KC, poursuivant, a déclaré: “Nous disons que chaque homme a fait son calcul avant de jeter son coaccusé sous le bus comme un dernier coup de dés pour sortir de sa propre implication dans un meurtre qui, disons-nous, les deux hommes étaient impliqués et à l’égard de laquelle ils étaient ensemble. »

Cook, 19 ans, et Hackett, 20 ans, nient le meurtre.

Le procès se poursuit.