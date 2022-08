Meurtre à froid RÉSOLU grâce à des indices de podcast sur le crime alors que le mari est reconnu coupable du meurtre de sa femme après une affaire de baby-sitter

Un cas de meurtre COLD a été résolu après 40 ans alors qu’un mari est reconnu coupable du meurtre de sa femme pour dissimuler une liaison secrète avec sa baby-sitter.

Chris Dawson, 73 ans, a été reconnu coupable du meurtre de sa femme Lynette à la suite d’un procès de sept semaines impliquant de nouveaux témoignages et preuves.

Chris Dawson a été reconnu coupable du meurtre de sa femme Lynette en 1982 Crédit : 7NEWS

L’ancien professeur et joueur de rugby a été arrêté en décembre 2018 Crédit : 7NEWS

Le juge de la Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud, Ian Harrison, a déclaré qu’il n’y avait “aucun doute” que la femme au foyer Lyn est décédée vers le 8 janvier 1982 “à la suite d’un acte conscient ou volontaire commis par Christopher Dawson”.

La femme de 33 ans a disparu de son domicile dans la banlieue de Sydney, en Australie, en 1982 et a récemment fait l’objet du podcast The Teacher’s Pet de 2018 sur le vrai crime.

En décembre 2018, Dawson a été arrêté par la police australienne après que le podcast et l’intérêt des médias aient aidé à constituer des preuves contre lui en lien avec le meurtre de sa femme.

Le juge Harrison a rejeté les affirmations que Lyn avait abandonné son mari et ses enfants pour disparaître sans laisser de trace ou qu’elle avait été repérée vivante et avait tenté de contacter son mari.

Dawson a nié les accusations portées contre lui et a plaidé non coupable lors du procès de deux mois. Ses avocats ont juré de faire appel.

En prononçant son verdict, le juge Harrison a déclaré: “Je suis convaincu au-delà de tout doute raisonnable que le matériel des appels téléphoniques et les preuves d’observation n’établissent pas que Lynette Dawson était en vie dans des circonstances auxquelles ils se rapportent séparément.

“Je suis convaincu qu’aucune des observations alléguées n’était une véritable observation de Lynette Dawson.

“Mes conclusions à cet égard ont été fondées en premier lieu sur les incidents considérés individuellement.

“L’ensemble de la preuve me convainc que Lynette Dawson est décédée, qu’elle est décédée le ou vers le 8 janvier 1982 et qu’elle n’a pas volontairement abandonné sa maison.”

L’ancien joueur et enseignant de la ligue de rugby de Sydney, âgé de 73 ans, a été accusé du meurtre de sa femme et de s’être débarrassé de son corps parce qu’il était “épris” d’une de ses baby-sitters adolescentes.

Ouvrant son procès lundi, le procureur de la Couronne Craig Everson SC a déclaré que Dawson avait traité sa femme de “grosse et laide b ****”.

Il a dit au juge que Dawson était entré dans une relation consensuelle avec sa baby-sitter, connue uniquement sous le nom de JC, et lui avait demandé à plusieurs reprises de l’épouser.

JC a emménagé chez lui quelques jours après sa disparition et ils se sont finalement mariés en 1984 et se sont séparés six ans plus tard.

Dawson aurait tenté de vendre sa maison de Bayview sans la permission de sa femme, déménageant brièvement dans le Queensland pour commencer une nouvelle vie avec JC avant de retourner à Sydney.

Le juge Ian Harrison a été informé que Dawson envisageait d’engager un tueur à gages pour se débarrasser de sa femme, mais a décidé de ne pas le faire parce que “des personnes innocentes seraient blessées”.

Dawson, qui vit maintenant dans le Queensland avec sa troisième femme, a étrangement affirmé qu’il avait repéré Lyn en arrière-plan d’un épisode de l’émission Antiques Roadshow de la BBC filmé à Padstow, en Cornouailles.

Une grande partie du podcast The Teacher’s Pet, produit par The Australian, se concentre sur la relation de Chris Dawson avec son ancien élève, connu sous le nom de JC, avec qui il a commencé une relation alors qu’elle n’avait que 16 ans.

Dawson a déplacé l’écolière dans la maison familiale pour s’occuper de ses deux enfants et de Lyn pendant qu’elle était encore en vie.

Le mari a annoncé que son élève vivrait avec eux, ce qui aurait déclenché une violente dispute.

Dans une interview avec la police de 1998 qui apparaît sur le podcast, JC décrit comment Dawson aurait profité d’elle et comment elle a finalement accepté de l’épouser après qu’il ait continué à la harceler.

JC a commencé à partager le lit de Dawson deux jours seulement après la disparition de Lyn.

Il a mis six semaines pour signaler la disparition de sa femme, expliquant son absence en suggérant qu’elle avait rejoint un culte religieux.

Le verdict intervient plus de 40 ans après la disparition de Lyn Crédit : Getty