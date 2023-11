METV : toujours optimiste alors que l’IA vole la vedette à la technologie

Nous sommes

Le marché haussier de la technologie est-il de retour ? Les actions de Microsoft (MSFT) ont atteint de nouveaux sommets historiques cette semaine en dépassant Apple (AAPL) en tant que poids le plus important du S&P 500. Les deux sociétés à mégacapitalisation sont des acteurs importants du l’ETF Roundhill Ball Metaverse (NYSEARCA : METV).

Je réitère ma note d’achat sur le fonds. J’affirme que les investisseurs potentiels ne devraient pas s’accrocher au nom/à la marque de l’ETF – il détient bon nombre des principales valeurs technologiques qui contribuent à propulser le S&P 500 vers de solides gains en 2023. Avec NVIDIA (NVDA) sur le pont plus tard ce mois-ci, la volatilité liée aux bénéfices n’est pas encore terminée.

Remaniement du métaverse : MSFT désormais plus grand que l’AAPL

iShares

Pour information et selon Seeking Alpha, METV investit dans des actions de sociétés opérant dans les domaines des technologies de l’information, des logiciels et des services, des services informatiques, du traitement des données et des services externalisés, des services marchands Internet, des fournisseurs et passerelles de services de paiement, des portefeuilles de paiement, Internet. les services et infrastructures, les services d’infrastructure, les services de réseau, le matériel et les équipements technologiques et les secteurs du métaverse.

Colline ronde Remarques que METV est le premier indice conçu au monde pour suivre les performances du Metaverse. L’indice se compose d’un portefeuille de pondérations à plusieurs niveaux de sociétés cotées à l’échelle mondiale qui sont activement impliquées dans le Metaverse.

METV n’est pas un grand ETF et ses actifs sous gestion ont stagné depuis le moment où j’ai couvert le produit pour la première fois en août 2022 et plus tôt cette année. Avec 415 $ d’actifs sous gestion aujourd’hui, le rendement du dividende n’est pas non plus extraordinaire, à seulement cinq points de base sur une base de 12 mois. Le ratio de frais est modéré à 0,59 % alors qu’il est considéré comme un fonds risqué en fonction de ses mesures de volatilité. La liquidité est toutefois modérée, avec un volume quotidien moyen de plus de 250 000 actions, et son écart acheteur/vendeur médian sur 30 jours peut parfois être élevé, atteignant en moyenne 10 points de base, il est donc prudent d’utiliser des ordres limités pendant la journée de négociation. Mais là où METV brille, c’est grâce à la dynamique du cours de ses actions.

En fouillant dans le portefeuille, comme on peut s’y attendre, une part importante de l’allocation est considérée comme une croissance à grande capitalisation. Il y a peu d’exposition aux valeurs et très peu d’allocation aux petites capitalisations. Il existe néanmoins une part importante considérée comme une moyenne capitalisation avec une forte exposition aux mélanges. Le portefeuille de 46 titres, selon Roundhill, est investi dans les catégories Plateforme de jeu, Composants informatiques, Solutions cloud, Réseaux sociaux et Autres. Son ratio cours/bénéfice est bien meilleur que lorsque j’ai écrit pour la dernière fois sur l’ETF – en baisse de près de 25 à à peine au-dessus de 19, tandis que la croissance des bénéfices a été robuste.

METV : profils de portefeuille et de facteurs

L’étoile du matin

Bien sûr, il n’y a pas beaucoup de diversification avec METV, presque toute son allocation est dans les secteurs liés à la technologie, bien qu’il existe certains noms non TMT. Les investisseurs doivent également tenir compte du degré de concentration du fonds : plus de la moitié des actifs de l’ETF sont investis dans ses 10 principaux titres.

METV : répartition des titres et informations sur les dividendes

À la recherche d’Alpha

De façon saisonnière, j’ai jeté un coup d’œil à l’ETF Invesco QQQ (QQQ), car celui-ci et METV sont assez fortement corrélés maintenant que nous avons environ deux ans et demi de données de prix sur METV à évaluer. Horloge des actions note que la période allant de la mi-novembre à décembre est plutôt haussière pour les actions liées à la technologie, mais que la période de mi-janvier à début mars peut être une période plus délicate. Alors, tenez-en compte lors du timing des achats et des ventes avec METV.

Saisonnalité QQQ : haussière jusqu’à la mi-janvier

Horloge des actions

La prise technique

METV a été un grand gagnant une grande partie de l’année. Remarquez dans le graphique ci-dessous que les actions sont passées de moins de 7 $ à plus de 11 $ au cours des sept premiers mois de 2023, mais une forte correction s’est ensuite produite une fois que les bénéfices technologiques du deuxième trimestre ont commencé à apparaître. À mon avis, cependant, c’est que l’indicateur de dynamique RSI en haut du graphique montre des tendances à l’amélioration alors que l’évolution des prix au cours des dernières semaines a été forte.

L’ETF est désormais au-dessus de son sommet d’octobre et menace de dépasser le sommet de début septembre selon une configuration de cassure. Avec une moyenne mobile à long terme en hausse sur 200 jours, j’affirme que les haussiers ont le contrôle. La prochaine résistance apparaît au zénith depuis le début de l’année à 11,09 $ avec une autre couche de résistance plus proche de 14 $. Une position longue ici avec un stop sous le plus bas de mai constitue à mon avis un jeu risque/récompense favorable. Il s’agit en grande partie d’une réitération de la stratégie à long terme que j’ai décrite plus tôt cette année.

METV : cassure haussière récemment, améliorant la dynamique du RSI

StockCharts.com

L’essentiel

METV a peut-être quelques problèmes de marque maintenant que l’IA fait le buzz, mais son portefeuille a bien performé en 2023. Avec une dynamique solide et une valorisation tout à fait raisonnable compte tenu des perspectives de croissance, je réitère ma note d’achat.