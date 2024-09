Mettre un véritable objectif d’appareil photo sur un appareil photo avec un capteur de 1 pouce est un mod fascinant

Vous vous souvenez du téléphone-photo concept de Xiaomi doté d’un capteur exposé de 1 pouce et d’une monture pour objectifs amovibles ? Il était basé sur le Xiaomi 12S Ultra qui avait été modifié pour accepter les objectifs à monture Leica M. C’était cool, mais ce n’était qu’un concept et il n’a jamais été mis à la disposition des consommateurs ordinaires.

Si vous avez des compétences en bricolage, vous pouvez fabriquer le vôtre comme dans cette vidéo de la chaîne Mod et tournage Cela commence avec le Sharp Aquos R6, un Android exclusif au Japon de 2021 qui dispose d’un capteur 1″ 20MP.



Le Sharp Aquos R6 tel qu’il sort de la boîte

L’objectif Leica Summicron 19 mm du téléphone a bien sûr dû être retiré et il a été remplacé par un Monture C. Cette monture était à l’origine utilisée sur les caméras 16 mm, mais elle est aujourd’hui plus courante sur les caméras de sécurité. Avec le bon adaptateur, cette configuration peut utiliser des objectifs d’une grande variété d’autres caméras, comme vous le verrez dans la vidéo. Il y a un gros inconvénient à cela – enfin, deux si vous comptez l’encombrement supplémentaire – c’est que l’autofocus ne fonctionne pas, vous devez donc faire la mise au point manuellement.

Le créateur de ce mod prévoit d’effectuer une modification similaire sur un Sharp Aquos R7 de 2022 qui dispose d’un capteur 47MP 1″ à plus haute résolution (avec un mode binned 11MP) et de nouveaux modes vidéo comme la prise de vue en 8K.

Compte Instagram de Mod and Shoot il y a quelques vidéos et une photo prises avec le R6 modifié, alors allez y jeter un oeil.

